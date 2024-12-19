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Новини
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Мін’юст повідомив про масштабний збій у роботі державних реєстрів. Вони не працюватимуть щонайменше до кінця доби

Мін’юст повідомив про масштабний збій у роботі державних реєстрів

У роботі державних реєстрів стався масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції у Facebook. Офіційний сайт Мін’юсту наразі недоступний.

"Розуміємо, наскільки важливим для кожного з вас є доступ до державних реєстрів та сервісів, і щиро перепрошуємо за тимчасові незручності. На жаль, ми зіткнулися з серйозним викликом – масштабним збоєм на рівні мережевої інфраструктури, що обслуговує реєстри", – йдеться у повідомленні.

У Мін’юсті запевнили, що фахівці ДП "Національні інформаційні системи" працюють у посиленому режимі для якнайшвидшого відновлення роботи всіх сервісів.

"Безпека даних є нашим головним пріоритетом! Роботи по усуненню проблем на рівні мережевої інфраструктури продовжуються, у звʼязку з чим Єдині та Державні реєстри, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції, а також вебсайти Мінʼюсту, ДП "НАІС" та кол-центр будуть недоступні до кінця дня", – додали у міністерстві.

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Про відновлення роботи систем або терміни необхідні для відновлення у Мін’юсті обіцяють повідомити додатково.

Як повідомлялося, сьогодні також стався технічний збій у мобільному застосунку "Резерв+", через який тимчасово не можна авторизуватись та скористатись функціями, інформували у Міноборони.

Автор: 

Мін’юст (631) реєстр (563) ІТ-індустрія (545)


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Топ коментарі
+3
Ось чому треба завжди мати паперові документи.
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19.12.2024 18:35
+1
Починаються Різдвяні свята Нихто не працює
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19.12.2024 18:38
+1
Я хоть тещу сегодня утром выписал и прописал как раз три дня система висела.
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19.12.2024 18:42
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Так і Дія сьогодні на реєстри скаржилась, і кілька днів тому теж))
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19.12.2024 18:32 Відповісти
Ось чому треба завжди мати паперові документи.
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19.12.2024 18:35 Відповісти
На случай нужди.
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19.12.2024 18:38 Відповісти
На случай нужди.

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19.12.2024 21:16 Відповісти
Можна подряпати певні місця.
Буде боляче.
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20.12.2024 03:27 Відповісти
Починаються Різдвяні свята Нихто не працює
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19.12.2024 18:38 Відповісти
Я хоть тещу сегодня утром выписал и прописал как раз три дня система висела.
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19.12.2024 18:42 Відповісти
Ніхто не працює. ВОНА поацює!
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19.12.2024 18:43 Відповісти
А як же держава в смартфоні і добровільно-примусова дієфікація усього й усіх?
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19.12.2024 18:47 Відповісти
Так це і є її наслідки.

Створили діру для доступу навіть недолугих хакерів до державних реєстрів, а тепер ще й до банківських даних.
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19.12.2024 20:21 Відповісти
https://x.com/i/status/1869783289734840496
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19.12.2024 18:58 Відповісти
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19.12.2024 19:18 Відповісти
************ на ВИХІД? ілі про ДРУГОЄ????
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19.12.2024 19:23 Відповісти
Дія, дія, дія!!! Дірка у безпеці.
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19.12.2024 20:19 Відповісти
Щось зачастили останнім часом проблеми з реєстрами. Цікаво, це технічні збої чи наслідки атак?
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20.12.2024 17:47 Відповісти

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