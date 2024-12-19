Мін’юст повідомив про масштабний збій у роботі державних реєстрів. Вони не працюватимуть щонайменше до кінця доби
У роботі державних реєстрів стався масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції у Facebook. Офіційний сайт Мін’юсту наразі недоступний.
"Розуміємо, наскільки важливим для кожного з вас є доступ до державних реєстрів та сервісів, і щиро перепрошуємо за тимчасові незручності. На жаль, ми зіткнулися з серйозним викликом – масштабним збоєм на рівні мережевої інфраструктури, що обслуговує реєстри", – йдеться у повідомленні.
У Мін’юсті запевнили, що фахівці ДП "Національні інформаційні системи" працюють у посиленому режимі для якнайшвидшого відновлення роботи всіх сервісів.
"Безпека даних є нашим головним пріоритетом! Роботи по усуненню проблем на рівні мережевої інфраструктури продовжуються, у звʼязку з чим Єдині та Державні реєстри, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції, а також вебсайти Мінʼюсту, ДП "НАІС" та кол-центр будуть недоступні до кінця дня", – додали у міністерстві.
Про відновлення роботи систем або терміни необхідні для відновлення у Мін’юсті обіцяють повідомити додатково.
Як повідомлялося, сьогодні також стався технічний збій у мобільному застосунку "Резерв+", через який тимчасово не можна авторизуватись та скористатись функціями, інформували у Міноборони.
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