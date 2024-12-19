"Новорічна іграшка": Нацбанк випустив до свят нову срібну монету. ФОТО
Національний банк випустив нову пам’ятну монету "Новорічна іграшка", присвячену ялинковим прикрасам.
Нову монету сьогодні презентував голова Нацбанку Андрій Пишний, повідомляє пресслужба НБУ.
"Найзаповітніша мрія кожного з нас, щоб захисники та захисниці України мали можливість повернутися додому, в коло рідних та близьких. І ми зробимо для цього все, що від нас залежить, долаючи цей шлях крок за кроком, ухвалюючи потрібні рішення, працюючи за будь-яких умов. І на новій монеті ми також символічно зобразили військових, яким наразі завдячуємо кожним днем. Ми чекаємо на їхнє повернення, хочемо, щоб вони були поруч з нами. Цією монетою віддаємо їм честь та пошану", – пояснив ідею нової монети голова НБУ.
Пам’ятна монета "Новорічна іграшка" виготовлена зі срібла, номінал ‒ 10 гривень.
На аверсі зображено декоративний витинанковий мотив у формі сніжинок, які традиційно використовуються для прикрашання зимових вікон.
На реверсі – різдвяна композиція з персонажами вертепу в сучасній інтерпретації. В центрі розташована ялинка з головним символом Різдва – Віфлеємською зіркою. Навколо неї стилізовані колядники співають різдвяні пісні, даруючи радість і тепло кожному дому.
"Серед персонажів вертепу також зображено символічний образ воїна, що уособлює сучасних захисників України, які прагнуть повернутися додому, щоб зустріти свята в колі рідних", – зазначається у повідомленні НБУ.
Монета оздоблена емаллю та локальною позолотою. Тираж – до 10 тисяч штук. Придбати монету можна буде в інтернет-магазині НБУ та у банків-дистриб’юторів.
Як повідомлялося, раніше НБУ випустив пам'ятну монету "Цифрова держава" прямокутної форми, присвяену досягненням України у сфері цифрових технологій та інновацій.
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і матір божа дивиться в вікно
це світське свято
і пуйло в петлі - це прекрасно
"******* культура звикла до традиційного прикрашання ялинки усілякими гарними іграшками та іншими предметами. Однак, так було не завжди.
У стародавні часи язичники, якими у тому числі були германські племена, 25 грудня відзначали день зимового сонцестояння. На це свято вони збиралися перед ялиною і починали жертвоприношення, для чого використовували як людей, так і тварин."
Про це повідомляє "https://www.5.ua/dv/ Дивогляд".
Щось цей обряд прикрашання ялинки мало схожий з зристиянськими обрядами.
Але іграшка новорічна.