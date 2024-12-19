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Новини
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"Новорічна іграшка": Нацбанк випустив до свят нову срібну монету. ФОТО

Національний банк випустив нову пам’ятну монету

Національний банк випустив нову пам’ятну монету "Новорічна іграшка", присвячену ялинковим прикрасам.

Нову монету сьогодні презентував голова Нацбанку Андрій Пишний, повідомляє пресслужба НБУ.

"Найзаповітніша мрія кожного з нас, щоб захисники та захисниці України мали можливість повернутися додому, в коло рідних та близьких. І ми зробимо для цього все, що від нас залежить, долаючи цей шлях крок за кроком, ухвалюючи потрібні рішення, працюючи за будь-яких умов. І на новій монеті ми також символічно зобразили військових, яким наразі завдячуємо кожним днем. Ми чекаємо на їхнє повернення, хочемо, щоб вони були поруч з нами. Цією монетою віддаємо їм честь та пошану", – пояснив ідею нової монети голова НБУ.

Національний банк випустив нову пам’ятну монету "Новорічна іграшка"

Пам’ятна монета "Новорічна іграшка" виготовлена зі срібла, номінал ‒ 10 гривень.

На аверсі зображено декоративний витинанковий мотив у формі сніжинок, які традиційно використовуються для прикрашання зимових вікон.

Національний банк випустив нову пам’ятну монету "Новорічна іграшка"

На реверсі – різдвяна композиція з персонажами вертепу в сучасній інтерпретації. В центрі розташована ялинка з головним символом Різдва – Віфлеємською зіркою. Навколо неї стилізовані колядники співають різдвяні пісні, даруючи радість і тепло кожному дому.

Національний банк випустив нову пам’ятну монету "Новорічна іграшка"

"Серед персонажів вертепу також зображено символічний образ воїна, що уособлює сучасних захисників України, які прагнуть повернутися додому, щоб зустріти свята в колі рідних", – зазначається у повідомленні НБУ.

Монета оздоблена емаллю та локальною позолотою. Тираж – до 10 тисяч штук. Придбати монету можна буде в інтернет-магазині НБУ та у банків-дистриб’юторів.

Як повідомлялося, раніше НБУ випустив пам'ятну монету "Цифрова держава" прямокутної форми, присвяену досягненням України у сфері цифрових технологій та інновацій. 

Автор: 

монети (178) НБУ (9275) Новий рік (103)


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Топ коментарі
+14
найкращу іграшку випустив не нацбанк
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19.12.2024 20:02
+12
За цієї влади дочекаємось пам'ятну монету "Борщ", щоб на аверсі зображалась миска здухмяним борщом, а на реверсі зє, єрмак і мосєйчучка
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19.12.2024 20:01
+7
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19.12.2024 20:08
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За цієї влади дочекаємось пам'ятну монету "Борщ", щоб на аверсі зображалась миска здухмяним борщом, а на реверсі зє, єрмак і мосєйчучка
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19.12.2024 20:01 Відповісти
і скумбрія...
і матір божа дивиться в вікно
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19.12.2024 20:03 Відповісти
І обов'язково нову міжконтинентальну балістичну ракету-дрон назвати "Борщ"!
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19.12.2024 20:05 Відповісти
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19.12.2024 20:08 Відповісти
Супер!
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19.12.2024 20:13 Відповісти
Схожа на мосейчучку, ні? Та ще й платок так зав'язаний що на ріжки схожий і згодувати ва щось хоче, хтозна що у тій ложці. І головне, ще мабуть можна встигнути придбати у ПУМБі чи приваті гривень за 500.
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19.12.2024 20:23 Відповісти
На монеті приємна україночка. Ніяк не мосєйчучка. Таку "заточку", як в мосєйчучки жоден художник не ушляхетнить , як кажуть кацапи, - Кака бьіла, кака есть! -
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19.12.2024 20:33 Відповісти
Я ж і кажу - монета чудова, і інтерпретабельна будь-як, хоч як задумано автором, хоч так як вище написав. Ви просто навели на думку, що скоро з однієї сторони буде воффкіна тисяча, а з іншої зе!пропаганда, обовя'зкова для споживання щоб ту тисячку отримати.
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19.12.2024 20:49 Відповісти
найкращу іграшку випустив не нацбанк
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19.12.2024 20:02 Відповісти
Ангелочків вішали на ялинку... Бо - прикрашали! Чорта, чи його слугу, навіщо чіпляти?
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19.12.2024 20:08 Відповісти
ялинка - символ не різдва а нового року
це світське свято
і пуйло в петлі - це прекрасно
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19.12.2024 20:11 Відповісти
Ось і така версія гуляє по інету:

"******* культура звикла до традиційного прикрашання ялинки усілякими гарними іграшками та іншими предметами. Однак, так було не завжди.

У стародавні часи язичники, якими у тому числі були германські племена, 25 грудня відзначали день зимового сонцестояння. На це свято вони збиралися перед ялиною і починали жертвоприношення, для чого використовували як людей, так і тварин."
Про це повідомляє "https://www.5.ua/dv/ Дивогляд".

Щось цей обряд прикрашання ялинки мало схожий з зристиянськими обрядами.
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19.12.2024 20:21 Відповісти
Те, що гривня із валюти перетворюється в іграшку вже не приховують...
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19.12.2024 20:07 Відповісти
а я подумав, що гривню випустили вартістю 45 баксів......
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19.12.2024 20:13 Відповісти
ну так воно і планувалося але рукожопи жеж все переплутали і ось вам і хаос і війна і долар по 45
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19.12.2024 20:56 Відповісти
руки не там виросли...
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19.12.2024 21:03 Відповісти
Це вам замість нормального курса гривні. Гуляйтеся і ні в чому собі не відмовляйте....
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19.12.2024 20:16 Відповісти
"новорічна іграшка", або "тисяча зєлінського" ))
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19.12.2024 20:16 Відповісти
На реверсі - різдвяна композиція з персонажами вертепу в ******** інтерпретації. В центрі розташована ялинка з головним символом Різдва - Віфлеємською зіркою. Навколо неї стилізовані колядники співають різдвяні пісні, даруючи радість і тепло кожному дому.

Але іграшка новорічна.
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19.12.2024 20:18 Відповісти
(уміляіццо)
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19.12.2024 20:22 Відповісти
пышный с гетьманцевым уже не знают, как ещё эту гривну побыстрее убить
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19.12.2024 20:34 Відповісти

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