Країни "Великої сімки" можуть знизити ліміт ціни на російську нафту до $40 за барель, – Bloomberg
Країни "Великої сімки" (G-7) шукають спосіб посилити обмеження ціни на російську нафту, щоб зменшити здатність Москви фінансувати війну проти України.
Варіанти, які зараз розглядаються, варіюються від фактичної заборони надання послуг для транспортування російської нафти до зниження цінового порогу з нинішніх $60 до приблизно $40 за барель, нижче якого такі послуги все ж можна надавати, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
Чинні обмеження передбачають, що західні компанії можуть страхувати і транспортувати російську нафту лише тоді, коли вона купується нижче цінового порогу, який зараз становить $60 за барель.
Ціновий ліміт був розроблений, щоб обмежити доходи Росії від продажу нафти, водночас утримуючи світові ціни на нафту від стрімкого зростання. Оскільки зараз ціни на нафту падають на тлі прогнозів глобального профіциту в 2025 році, союзники України готові вжити більш агресивних заходів, зауважує Bloomberg.
Зважуючи можливі варіанти, країни G-7 прагнуть збалансувати потенційний економічний вплив будь-яких подальших кроків з іншими питаннями, такими як безпека на морі, зазначають джерела.
Співрозмовники агентства попередили, що дискусії тривають і наразі немає консенсусу щодо цього питання.
Водночас Росія все ширше використовує так званий "тіньовий флот" танкерів, які часто працюють із невідомими страховиками чи власниками, щоб транспортувати свою нафту на нові ринки, зокрема в Азію. Цей тіньовий флот допоміг Росії обійти запроваджене країнами "Великої сімки" обмеження, оскільки ціни на її нафту перевищували встановлений ними поріг протягом більшої частини року.
У відповідь країни G-7 наклали санкції на десятки суден і організацій, залучених до тіньової торгівлі. Ряд країн Північної Європи також посилюють перевірки наявності належного страхування у російських танкерів.
Як повідомлялося, раніше голова "Роснєфті" Ігор Сєчін заявив, що ринок найближчі два рок може зіткнутися зі зниженням цін на еталонний сорт нафти Brent до $60 за барель.
За його словами, щоб "мінімізувати ризики" до бюджету компанії закладено ще нижчу ціну – $45-50 за барель російського сорту Urals. Це майже на 30% менше, ніж зараз.
Від квітня російська нафта вже подешевшала майже на 16% , і коштує близько $63 за барель. Це менше, ніж закладено до бюджету Росії, який розрахований, виходячи з ціни нафти $70 за барель у 2024 році, а наступного року – $69,7.
Втім, ціни близько $60 за барель вже "некомфортні" для російського бюджету, особливо через витрати на розв'язану Росією повномасштабну війну проти України.
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Касаби і ті кажуть шо настільки знизити це
І що з того, якщо наприклад Велика Британія запровадила санкційний пакет щодо трьох десятків суден "тіньового флоту" росії.? То це декоративні дії замість глобальних рішень. І це лише викликає саркастичну посмішку. Річ у тім, що ці санкції передбачають заборону суднам, які перевозять російську нафту, заходити в її порти. Але вони туди й так не заходили і не збираються.(!!!) Вони проходять протоку Ла-Манш машучи ім ручкою і показуючи середній палець! ,Бо в більшості свой вони йдуть у сторону Індіі та Китаю!......Продаж російськоі нафти - це іі вічний двигун фінансування війни проти Украіни. Приблизно 60% йде з російських портів на Балтійському морі, а це приблизно 10-12 мільйонів тонн у місяць. Це більше сотні танкерів на місяць(!!!)Також 20% такої нафти йде з портів Чорного моря і ще 20% - з портів Далекого Сходу і Півночі. Виходячи з цієї статистики, саме в Балтійському морі треба вживати заходів для припинення цього потоку. А це закриття Датських протоків для проходження усіх танкерів з російською нафтою. (Було б також дієво і закриття для транзиту російськоі нафти Босфору і Дарданел на Чорному Морі). Для того, щоб обмеження були не імітацією, а дієвим механізмом проти росії, перед нашими друзями, союзниками і партнерами треба ставити питання щодо радикального оновлення світової санкційної політики. І тут необхідно виходити з того, що міжнародне морське право, вільна торгівля, свобода транзиту - це все поняття з мирного часу. А на період війни в Європі, яку РФ веде проти України, необхідно частково зупинити окремі норми морського права. Зараз необхідний жорсткий реалізм, а не імітація і декорація з запроваджень санкцій проти тіньового танкерного флоту .......