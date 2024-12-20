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Новини Тіньова економіка
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Боротьба з тіньовим ринком: Мінцифри планує бета-тестування "еАкцизу" вже навесні

Мінцифри планує бета-тестування

Міністерство цифрової трансформації України працює над "еАкцизом" – електронною системою обігу тютюну та алкоголю.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Коли впровадимо сервіс, товари можна буде відстежити протягом усього шляху – від виробника до кінцевого споживача. А кожен українець зможе перевірити легальність товару за кілька кліків через "Дію", – розповів Федоров.

За його словами, бізнес отримуватиме акцизні марки без бюрократії та візитів до податкової служби.

Бета-тест "еАкцизу" запланований на весну 2025 року.

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Федоров також навів дані дослідження, згідно з якими середня річна частка нелегального тютюну в Україні становить 16,1%.

"У нелегальних товарів немає акцизної марки й за них не сплачують податки, через це мільярди щорічно проходять повз бюджет, а люди купують неякісну продукцію невідомого походження", – зазначив Федоров, додавши, що держава втратила 21,9 млрд грн за 2024 рік через тіньовий ринок тютюну.

Раніше стало відомо, що найбільшими виробниками сигаретних підробок вказано компанії "Маршалл Файнест Тобакко" (18%) та "Українське тютюнове виробництво" (15%).

Також повідомлялося, що детективи Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які організували незаконне виробництво та розповсюдження тютюну. Тютюн вирощували та переробляли за допомогою промислового обладнання без дозвільних документів. Потужності знаходилися в нежитлових приміщеннях на території Хмельницької області.

До того детективи БЕБ викрили масштабне підпільне виробництво з виготовлення рідин для електронних сигарет у Києві та Київській області. Під час обшуків на виробництві вилучили готову продукцію вартістю майже 45 млн грн.

Автор: 

акциз (281) алкоголь (398) тютюн (336) Мінцифри (806)


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А АЗС перевірки не турбуватимуть?????))) Коламутять бодягу там провладні ділки... Азс по закутках мало того що каламутять бодягу, то щоразу переоформлюються, щоб не платити податків.. Тютюн і алкоголь це також вічна карусель у нашій державі...Вона не можлива без кришування поліції та інших структур..
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20.12.2024 09:20 Відповісти
Федоров також навів дані дослідження, згідно з якими середня річна частка нелегального тютюну в Україні становить 16,1% Джерело: https://biz.censor.net/n3526060

А ви ще збільшіть податки та акцизи на тютюнові вироби, алкогольні, ліки, паливо і т.п., тоді точно всі вийдуть з тіні і почнуть платити податки! Школа ім.Гетьманцева при "трускавецькій академії" гарних спеціалістів готує!
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20.12.2024 12:07 Відповісти
Як й було прогнозовано свого часу. Впевненним кроком йдемо до поліцейського устрою держави, та й геть усього світу, з тотальним кононтролем геть усіх. Та й ще так буде преподнесено, що й самі забажаємо цього. Й на додачу усіх незгодних з цим самі ж й будемо вимагати знищувати.
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20.12.2024 12:22 Відповісти
кожен українець зможе перевірити легальність товару за кілька кліків через непрацюющу "Дію"
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20.12.2024 12:54 Відповісти

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