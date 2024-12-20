Боротьба з тіньовим ринком: Мінцифри планує бета-тестування "еАкцизу" вже навесні
Міністерство цифрової трансформації України працює над "еАкцизом" – електронною системою обігу тютюну та алкоголю.
Про це заявив віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Коли впровадимо сервіс, товари можна буде відстежити протягом усього шляху – від виробника до кінцевого споживача. А кожен українець зможе перевірити легальність товару за кілька кліків через "Дію", – розповів Федоров.
За його словами, бізнес отримуватиме акцизні марки без бюрократії та візитів до податкової служби.
Бета-тест "еАкцизу" запланований на весну 2025 року.
Федоров також навів дані дослідження, згідно з якими середня річна частка нелегального тютюну в Україні становить 16,1%.
"У нелегальних товарів немає акцизної марки й за них не сплачують податки, через це мільярди щорічно проходять повз бюджет, а люди купують неякісну продукцію невідомого походження", – зазначив Федоров, додавши, що держава втратила 21,9 млрд грн за 2024 рік через тіньовий ринок тютюну.
Раніше стало відомо, що найбільшими виробниками сигаретних підробок вказано компанії "Маршалл Файнест Тобакко" (18%) та "Українське тютюнове виробництво" (15%).
Також повідомлялося, що детективи Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які організували незаконне виробництво та розповсюдження тютюну. Тютюн вирощували та переробляли за допомогою промислового обладнання без дозвільних документів. Потужності знаходилися в нежитлових приміщеннях на території Хмельницької області.
До того детективи БЕБ викрили масштабне підпільне виробництво з виготовлення рідин для електронних сигарет у Києві та Київській області. Під час обшуків на виробництві вилучили готову продукцію вартістю майже 45 млн грн.
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