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Новини
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Угорщина заблокувала санкції проти співвласників "Калашникова", – ЗМІ

орбан,путін

Угорщина в межах останнього пакета європейських санкцій проти Росії заблокувала внесення в санкційний список російських олігархів та співвласників концерну "Калашников" Іскандара Махмудова та Андрея Бокарьова.

Про це пише портал VSquare, передає "Європейська правда".

Зазначається, що Латвія наполегливо намагалася включити Махмудова і Бокарьова до санкційного списку ЄС через їхню активну підтримку війни Росії проти України.

Утім, як зазначають журналісти, ці зусилля не увінчалися успіхом під час ухвалення як 14-го, так і 15-го раундів санкцій ЄС через заперечення Угорщини.

Узбецько-російський олігарх Іскандар Махмудов і його поплічник Андрей Бокарьов – мільярдери, які є співвласниками концерну "Калашников" і російського залізничного гіганта "Трансмашхолдинг", який також постачає військову техніку.

Як припускає VSquare, причиною блокування санкцій з боку Угорщини може бути той факт, що "Трансмашхолдинг" мав спільне підприємство в країні, до якого був дотичний угорський міністр оборони Крістоф Салай-Бобровницький.

Як повідомлялося, 16 грудня Європейський Союз ухвалили вже 15-й пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили 54 фізособи та 30 компаній.

Серед іншого, санкції запровадили проти 52 суден, які є частиною "тіньового флоту" Путіна, транспортують військове обладнання для Росії, а також перевозять вкрадене українське зерно. Ці судна додали до списку тих, на які поширюється заборона на доступ до портів ЄС і заборона на надання широкого спектру послуг, пов'язаних з морським транспортом.

Автор: 

Угорщина (550) Калашников (8) росія (14203) санкції (4387) Євросоюз (5103)


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кому потрібна куйня від ЄС, яка називається "санкції" блокується самим ЄС???
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20.12.2024 10:39 Відповісти
Мадяри - тридварасти, це ще Швейк знав
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20.12.2024 10:42 Відповісти
Заблокуйте всі виплати мадярам за допомогу недодержаві-агресору.
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20.12.2024 10:44 Відповісти
Вітюша ще з 90 перебуває на утриманні авторитетів. А узбек давній авторитет.
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20.12.2024 11:17 Відповісти
Льоха! Прямуй у кільватеру руссского воєнного корабля!
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20.12.2024 12:24 Відповісти
орбан - з гімна зроблений "цукерок". Ще б зробити так, щоб той "цукерок" не смердів!
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20.12.2024 12:41 Відповісти

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