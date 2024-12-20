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Новини
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Бронювання та реєстрація ФОП: У "Дії" через злам реєстрів не працює понад 20 послуг

дія

Через оновлення державних реєстрів у "Дії" тимчасово не працює частина сервісів. Раніше повідомлялося про масштабну хакерську атаку на єдині та державні реєстри України.

Про це повідомляє портал "Дія".

"Технічні роботи проводять "Національні інформаційні системи". "Дія" не зберігає особисті дані, а лише підтягує інформацію з реєстрів", йдеться у повідомленні.

Тож на порталі та в застосунку тимчасово не працюють 27 послуг. Зокрема:

  • реєстрація, внесення змін, закриття ФОП
  • витяг з ЄДР
  • реєстрація ТОВ
  • перехід ТОВ на модельний статут
  • будівельні послуги
  • бронювання працівників
  • перереєстрація авто
  • шлюб онлайн
  • актові записи
  • будівельні послуги
  • реєстрація права власності на майно
  • інформаційна довідка з ДРРП
  • кредити ВПО
  • допомога особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
  • допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною
  • допомога при усиновленні дитини
  • допомога на дитину одинокій матері або батьку
  • будівельні послуги
  • єОселя
  • повідомлення про пошкоджене/знищене майно
  • єВідновлення
  • єВідновлення для бізнесу
  • повідомлення про ремонтні роботи
  • бронювання за сертифікатом
  • міжнародний реєстр збитків
  • заява про шлюб
  • витяги та повторна видача свідоцтв із ДРАЦС

Зазначається, що фахівці вже працюють над тим, щоб повернути сервіси у звичному режимі якомога швидше.

Як повідомлялося, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. Тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції. Час першочергового відновлення складатиме орієнтовно до 2 тижнів.

Автор: 

реєстр (563) Дія (623)


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Топ коментарі
+17
От і новий сервіс з'явився - ********.
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20.12.2024 10:32
+12
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20.12.2024 10:55
+6
Але вибори - тільки через "Дію"! Бо ж вона довела свою ефективність та безперебійність роботи )). Якщо бути більш точним, ефективність Дії приблизно дорівнює ефективності ЗЕ на посту ПреЗЕдента.
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20.12.2024 19:20
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От і новий сервіс з'явився - ********.
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20.12.2024 10:32 Відповісти
зе-влада подчищает свои экскрименты смерте-деятельности
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20.12.2024 10:43 Відповісти
Дирки латають, чи "забіли" та поминки справляють?
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20.12.2024 10:52 Відповісти
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20.12.2024 10:55 Відповісти
Вітаю наївних та довбоїобів.
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20.12.2024 11:02 Відповісти
Тепер чекайте листів щастя та лівих кредитів.
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20.12.2024 11:03 Відповісти
Брешуть...
Є ОСЕЛ - Я працює у штатному режимі,
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20.12.2024 12:03 Відповісти
Так у Дії й так багато чого не працювало й не працює. До речі, а чому саме при вході через комп`ютер багато яких опцій й зовсім недоступні? Наприклад таж сама так звана зимова еПідтримка. Підозрюю, що це не просто так. Напередодні виборів, та й ще через інтернет (як мріє ця бездарна влада, котра боїться програти, бо багато за що прийдеться відповідати, починаючи з "вагнер-гейт"), багато чого вигадує. Тільки би забезпечтити себе голосами, хоча б й фальщивими. Недарама на місцях геть усюди насаджуються наглядачі від офісу, знищуючи місцеве самоврядування. Та вони помиляються. Люди вже не ті...
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20.12.2024 12:11 Відповісти
Атакували не Дію, а реєстри. Реєстри лягли, - у Дії сервіси не працюють.
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20.12.2024 19:24 Відповісти
Але вибори - тільки через "Дію"! Бо ж вона довела свою ефективність та безперебійність роботи )). Якщо бути більш точним, ефективність Дії приблизно дорівнює ефективності ЗЕ на посту ПреЗЕдента.
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20.12.2024 19:20 Відповісти
А сервіс зміна місця проживання? Два тижня назад працював, а зараз ні в працюючих ні в непрацюючих немає...
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20.12.2024 19:59 Відповісти
як то неочікувано, еге-ж?
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21.12.2024 06:46 Відповісти
Тепер тцк може нагрібати як риболовний траулер, сіткою
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21.12.2024 12:09 Відповісти

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