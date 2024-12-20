Бронювання та реєстрація ФОП: У "Дії" через злам реєстрів не працює понад 20 послуг

Через оновлення державних реєстрів у "Дії" тимчасово не працює частина сервісів. Раніше повідомлялося про масштабну хакерську атаку на єдині та державні реєстри України.

Про це повідомляє портал "Дія".

"Технічні роботи проводять "Національні інформаційні системи". "Дія" не зберігає особисті дані, а лише підтягує інформацію з реєстрів", йдеться у повідомленні.

Тож на порталі та в застосунку тимчасово не працюють 27 послуг. Зокрема:

реєстрація, внесення змін, закриття ФОП

витяг з ЄДР

реєстрація ТОВ

перехід ТОВ на модельний статут

будівельні послуги

бронювання працівників

перереєстрація авто

шлюб онлайн

актові записи

будівельні послуги

реєстрація права власності на майно

інформаційна довідка з ДРРП

кредити ВПО

допомога особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною

допомога при усиновленні дитини

допомога на дитину одинокій матері або батьку

будівельні послуги

єОселя

повідомлення про пошкоджене/знищене майно

єВідновлення

єВідновлення для бізнесу

повідомлення про ремонтні роботи

бронювання за сертифікатом

міжнародний реєстр збитків

заява про шлюб

витяги та повторна видача свідоцтв із ДРАЦС

Зазначається, що фахівці вже працюють над тим, щоб повернути сервіси у звичному режимі якомога швидше.

Як повідомлялося, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. Тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції. Час першочергового відновлення складатиме орієнтовно до 2 тижнів.