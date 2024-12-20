Нацбанк планує оновити норми щодо системи кіберзахисту банків

Національний банк хоче оновити низку норм, що стосуються функціонування системи кіберзахисту та контролю за станом інформаційної безпеки в банківській системі України.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, НБУ планує удосконалити процес щорічного звітування банками за результатами проведеної самооцінки процесів організації й забезпечення інформаційної безпеки та кіберзахисту.

Також пропонується врегулювати порядок інформування банками Нацбанку про значні кіберінциденти та істотні зміни в організації інформаційної безпеки та кіберзахисту.

Відповідні норми містить проєкт постанови "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань інформаційної безпеки та кіберзахисту", що пропонується для громадського обговорення.

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови Нацбанк до 31 грудня 2024 року включно.

Як повідомлялося, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. Тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції. Час першочергового відновлення складатиме орієнтовно до 2 тижнів.