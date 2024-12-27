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Українці оцінили вигідну пропозицію і масово переносять номери на lifecell

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lifecell

Останні тижні на боці lifecell зафіксовано суттєве зростання кількості заявок на перенесення номерів до оператора, ніж зазвичай, а кількість відвідувачів в магазинах компанії, які зокрема мали намір перенести номер до lifecell, зросла в рази. Так, лише за 20-22 грудня до оператора звернулось понад 13 тисяч абонентів, які виявили бажання здійснити портацію номера до lifecell.

Однією з причин підвищеного попиту могла стати акційна пропозиція "сТОП-ЦІНА" від lifecell, яка дозволяє зафіксувати ціну 4-тижневих пакетів послуг акційних тарифних планів ("Вільний Лайф" або "Потужний") до кінця 2025 року.

Які умови акції "сТОП-ціна"?

За умовами акції "сТОП-ЦІНА", абоненти, які перенесуть свій номер до мережі lifecell у період з 2 грудня 2024 до 31 січня 2025 року (включно), зможуть зафіксувати вартість акційного тарифного плану до кінця 2025 року.

Щоб взяти участь в акції необхідно:

  • Перенести номер до мережі lifecell за допомогою послуги MNP протягом періоду дії акції.
  • Обрати тарифний план, який бере участь в акції "сТОП-ЦІНА".

Наприклад, національний тариф "Вільний Лайф" лише за 180 грн/4 тижні (при перенесенні номера), який пропонує безлімітний інтернет та 1600 хв на всі номери, а після їх використання — безлімітні розмови в мережі lifecell.

Ціна тарифного плану зафіксується на дату перенесення номера.

Детальніше про всі умови акції можна дізнатись тут.

Заявки на перенесення номерів до lifecell приймають в магазинах чи на сайті оператора онлайн.

Що таке MNP?

Послуга MNP дозволяє перейти від одного оператора мобільного зв’язку до іншого з повним збереженням свого номера, тобто, всі цифри разом із кодом оператора залишаються без змін. Перейти до lifecell зі своїм номером можна вже на наступний день після подачі заявки, покрокова інструкція розміщена на сайті оператора.

lifecell продовжує забезпечувати якісний зв'язок і докладає максимум зусиль, щоб абоненти оператора мали вигідні та зручні умови обслуговування.

Автор: 

мобільний зв’язок (787) Lifecell (137) Новини компаній (3355)


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Топ коментарі
+13
Так все наоборот с Киевстара уходят, так как они тарифы повышают а качество связи часто не очень.
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27.12.2024 18:18
+10
Київстар в дупу. Самі себе на#бали.
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27.12.2024 18:17
+6
В,київстарі гниди кацапські ,давно пора вийти з цьго лайна.Так кому зменшити тариф,вівцям?А,постійні абоненти це 100%вівці з яких стрижуть -гроші.Так,не будьте вівцею.
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27.12.2024 18:47
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На місці Київстару я б запропонував тариф у двічі менший від Лайфу. Оце б був жарт і .... ажіотаж.
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27.12.2024 18:15 Відповісти
Так все наоборот с Киевстара уходят, так как они тарифы повышают а качество связи часто не очень.
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27.12.2024 18:18 Відповісти
У цьому й фішка. Раптом, запівдарма за тариф. І черга ломанеться назад. А там її зустрічають з ...... "справедливою" ціною.
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27.12.2024 18:22 Відповісти
В,київстарі гниди кацапські ,давно пора вийти з цьго лайна.Так кому зменшити тариф,вівцям?А,постійні абоненти це 100%вівці з яких стрижуть -гроші.Так,не будьте вівцею.
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27.12.2024 18:47 Відповісти
Це так не тільки в Україні. Постійні клієнти нікуди не втечуть, тому їм дуля з маком і підвищення тарифів кожні 8 місяців. І я щось від Лайфа не пам'ятаю жодного комплімента за лояльність за 20 років.
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29.12.2024 06:50 Відповісти
Справа не в тарифі. Справа в якості зв'язку та мобільного інтернету. Особливо мобільного інтернету. В мене навіть батарея в телефоні в двічі довше стала тримати. Сімку, звичайно, змінив при перенесенні номеру.
Це не реклама, якщо що. Це констатація фактів.
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27.12.2024 18:20 Відповісти
Не запропонують. Жаба🙃
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27.12.2024 20:05 Відповісти
Київстар в дупу. Самі себе на#бали.
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27.12.2024 18:17 Відповісти
Можна подумати, той лайф не підніме ціну своєю чергою, ну, через рік.
Взагалчі, уявіть собі: ви приходите в Сільпо, берете там батон хліба, а на касі вам кажуть: ви не можете взяти тільки батон, ми покращили асортимент, і ви маєте ще взяти кілограм салату з водоростей.
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27.12.2024 19:05 Відповісти
Цікаво, у москалів є "булка хлєба", "батон колбаси". А з якого кацапстану сюди потрапив "батон хліба"? Про паляницю поки утримаюсь
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28.12.2024 00:11 Відповісти
"батон хліба"?🥴Ти не з кацапщини ?
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30.12.2024 08:25 Відповісти
Грають із нами як в наперстники.... А ми віримо....
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27.12.2024 18:24 Відповісти
Проблема что нет тарифов попроще. Уже в самом минимальном пакете 25ГБ инета и 200 минут на другие + безлим в сети. И более простых тарифов на том же Водафоне просто нет!!!
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27.12.2024 18:24 Відповісти
Київстар продають. Тому роблять його більш прибутковим за рахунок абонентів. Вони напевно Гетьманцева в оренду взяли.
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27.12.2024 18:27 Відповісти
Ціна " вільний лайф" 180 грн за 4 тижні!!!!!! Потужно. У мене в київстар і 175 грн за місяць! Ще й домашній інтернет.
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27.12.2024 18:32 Відповісти
Підтверджую. У мене Київстар "Все разом" зв'язок безлім, мобільний 12 гіг, 120 хв. іншим операторам, домашній інтернет безлім, Київстар ТВ. Все це за місяць, а не 4 тижні і плата 175 грн за все. Дуже зручно.
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27.12.2024 19:04 Відповісти
175 грн.? я оплачую 200 грн..а буду платити 275 грн.
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27.12.2024 19:09 Відповісти
Ну мені ніяких повідомлень не було. Може будуть, не знаю. Я ж у них ветеран. Підключався до домашнього інтернету ще коли був Білайн, потім вони об'єднались з Київстаром став і домашній Київстар. А коли тільки но з'явився тариф Все разом то я зразу його підключив. А може ще тому шо мені в цьому році вже змінювали тариф, до цього був взагалі 125 грн. Може через місяць чи два мені теж добавлять...
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27.12.2024 19:13 Відповісти
Підтверджую. У мене така ж сама ситуація)
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27.12.2024 19:24 Відповісти
Може про нас забули? Але мабуть навряд...
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27.12.2024 19:36 Відповісти
не знаю, може і забули)) Звертаю вашу уавгу - хоч у вашому кабінеті і пишуть що тариф 175 гривень, але у реалі продовжують списувати за добу 4,84 грн.
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27.12.2024 19:41 Відповісти
Не знаю, не дивився. Я взагалі туди майже не заходжу. Та і поповнення робиться автоматично. Нехай зайду гляну.
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27.12.2024 19:45 Відповісти
зайдіть, подивіться свій залишок, а потім зайдіть після 24:00. Побачите цифру 4,84.
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27.12.2024 19:49 Відповісти
Та я вже в 24:00 хроплю Добре, подивлюсь сьогодні та завтра вранці. Дякую
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27.12.2024 19:53 Відповісти
А де там дивитись? У мене там де витрати тільки по місячно відображає, а не за добу.
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27.12.2024 20:49 Відповісти
коли заходиш у додаток "Мій Київстар" то зліва від кнопки "поповнити" відображається поточний стан рахунку.
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27.12.2024 21:01 Відповісти
Ну, відображається. І шо? Там буде висіти сума яку я поповнив декілька днів тому. І вона буде висіти допоки не зніметься абонплата. Це 01 числа після нуля годин.
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27.12.2024 21:05 Відповісти
ні, ця сума змінюється раз на добу, і відображає поточний стан рахунку на дану добу. Я теж сплачую раз на місяць, але коли захожу у додаток, то бачу залишок на конкретний сьогодняшній день.
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27.12.2024 21:12 Відповісти
Нічого в мене не змінюється. Це точно. Я поповнюю рахунок за декілька днів до першого числа і рівно стільки мкілки коштує мій пакет послуг на місяць. Тому, якби хоч 1 гривню зняло то мені б прийшло повідомлення, що коштів недостатньо. То ви шось плутаєте, або у вас якийсь тариф по добово.
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27.12.2024 21:43 Відповісти
у мене тариф "Любов до батьків. Домашній", моб. зв'язок разом з домашнім інтернетом. Поповнювати можеш у будь-який час. На головній сторінці пише "плата за тариф 175 грн", хоча за добу знімають тільи 4,84. Поріг відключення - мінус 160 грн.
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27.12.2024 21:54 Відповісти
Ну так з цього треба було й починати Я ж казав, може у вас подобовий тариф?
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27.12.2024 22:35 Відповісти
ну, не знаю. Взагалі то мій тариф спочаткубув раніше щось 120 на місяць, потім став десь 160 на місяць. Коли я купляв цей тарифний план, то мені вказували плату на місяць, а не на добу.
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27.12.2024 22:51 Відповісти
Х.з. Мене перевели на цей тариф тільки без Домашній з Інтернет для батьків чи щось подібне весною. Було 100 стало 125 грн. Так, контракт. Знімають в залежності від кількості днів у місяці станом на 01.хх. подобово. Ділять 125 грн на кількість днів. Тобто, вони чітко дотримуються для контрактних абонентів вимог Постанови № 295, якою визначено, що розрахунковий період є календарний місяць.
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28.12.2024 00:27 Відповісти
це просто як у тій поговорці -плюй грицькові .він каже що це божа роса ...так і наш грицько
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28.12.2024 07:52 Відповісти
АбІснІ, що ти хАтьЄлО?
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28.12.2024 08:00 Відповісти
У мене ж не подобова оплата, а за місяць.
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27.12.2024 21:06 Відповісти
уточнюю - 4,84 грн за добу, тобто 150 грн за 31 день.
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27.12.2024 19:26 Відповісти
Це при контракті, інакше - предоплата на 28 днів
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27.12.2024 22:50 Відповісти
у мене предоплати нема, порог відключення мінус 160 грн.
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27.12.2024 22:53 Відповісти
Менеджери Київстар репу почухали? Чи сраку? Судячи с того як вони внаглую виришили підвисіти таріфи це у ніх одно і тєж.
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27.12.2024 18:34 Відповісти
Що тут говорити -ринок. А може просто базар?
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27.12.2024 18:49 Відповісти
А як спробують зв'язок за межами міст то знову побіжать чи до ВодаХВона чи Київстару
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27.12.2024 19:01 Відповісти
Або при відключеннях світла. В мами той лайф, то на час відключень телефон перетворюється на цеглу.
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27.12.2024 19:05 Відповісти
І обладнання у Лайфа шлак. Знаю і бачив особисто.
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27.12.2024 19:08 Відповісти
пройшов по усім посиланням про умови акціх, детальніше та ще детальніше

ось що там в умовах акції

"1.3 Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором Акції в односторонньому порядку. "

велькам, лохопєди!
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27.12.2024 19:20 Відповісти
Емм... черга за 180 грн на місяць?.. Я плачу 480 грн на рік, і то вважаю що дорого
Взяв нещодавно другою сімкою лайф, про запас. 30 грн/місяць, зайвий номер та трохи інтернету щоденно.
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28.12.2024 03:02 Відповісти
Київстар самий алчний оператор. Давно вже покинув їх. На черзі дружина і теща.
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29.12.2024 11:09 Відповісти

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