Наслідки кібератаки на реєстри: Банки зіткнулися з труднощами при відкритті рахунків

Бізнес стикається з труднощами при відкритті рахунків через неможливість проведення повноцінної ідентифікації – не можна звірити заялені клієнтом дані в реєстрі юридичних осіб.

Про це повідомило джерело на банківському ринку, передає Інтерфакс-Україна.

За словами співрозмовника агентства, ситуація з фізособами краща, проте фінустанова не має змоги перевірити наявність особи в реєстрі боржників, що також перешкоджає відкриттю їй рахунку в банку.

У державному "Приватбанку" заявили, що для стабільної роботи послуг і продуктів банку фахівці працюють з використанням альтернативних джерел інформації на період до повного відновлення діяльності реєстрів.

Якими саме альтернативними джерелами інформації користується "Приватбанк", не уточнюється, однак фінустанова надає всі важливі сервіси клієнтам у штатному режимі.

Водночас у monobank повідомили, що банк працює в звичайнму режимі.

Кібератака на державні реєстри. Що відомо?

Як повідомлялося, напередодні 19 грудня, відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. Тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції.

На першочергове відновлення роботи реєстрів знадобиться близько двох тижнів, заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

Вона не підтвердила, але і не спростувала витоку даних з реєстрів. СБУ також заявила, що поки що не може спростувати інформацію, що витоку даних не сталося, оскільки триває відповідне дослідження.

Через атаку на державні реєстри у "Дії" тимчасово недоступні 27 послуг, зокрема реєстрація ФОП та ТОВ, бронювання працівників від мобілізації, перереєстрація авто, реєстрація права власності на майно, оформлення допомоги дітям, "єОселя", "єВідновлення", подання заяв про шлюб та інші.

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справтакож тимчасово призупинили надання окремих реєстраційних послуг, пов'язаних зі зміною власника транспортного засобу.