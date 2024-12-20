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Новини
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Наслідки кібератаки на реєстри: Банки зіткнулися з труднощами при відкритті рахунків

Бізнесу стало складно відривати рахунки через кібератаку на реєстри

Бізнес стикається з труднощами при відкритті рахунків через неможливість проведення повноцінної ідентифікації – не можна звірити заялені клієнтом дані в реєстрі юридичних осіб.

Про це повідомило джерело на банківському ринку, передає Інтерфакс-Україна.

За словами співрозмовника агентства, ситуація з фізособами краща, проте фінустанова не має змоги перевірити наявність особи в реєстрі боржників, що також перешкоджає відкриттю їй рахунку в банку.

У державному "Приватбанку" заявили, що для стабільної роботи послуг і продуктів банку фахівці працюють з використанням альтернативних джерел інформації на період до повного відновлення діяльності реєстрів.

Якими саме альтернативними джерелами інформації користується "Приватбанк", не уточнюється, однак фінустанова надає всі важливі сервіси клієнтам у штатному режимі.

Водночас у monobank повідомили, що банк працює в звичайнму режимі.

Кібератака на державні реєстри. Що відомо?

Як повідомлялося, напередодні 19 грудня, відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. Тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції.

На першочергове відновлення роботи реєстрів знадобиться близько двох тижнів, заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

Вона не підтвердила, але і не спростувала витоку даних з реєстрів. СБУ також заявила, що поки що не може спростувати інформацію, що витоку даних не сталося, оскільки триває відповідне дослідження.

Через атаку на державні реєстри у "Дії" тимчасово недоступні 27 послуг, зокрема реєстрація ФОП та ТОВ, бронювання працівників від мобілізації, перереєстрація авто, реєстрація права власності на майно, оформлення допомоги дітям, "єОселя", "єВідновлення", подання заяв про шлюб та інші.

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справтакож тимчасово призупинили надання окремих реєстраційних послуг, пов'язаних зі зміною власника транспортного засобу.

Автор: 

бізнес (1168) реєстр (563) Приватбанк (1781) кібератака (166)


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Топ коментарі
+3
Ось вам і хвалена " цифровізація" та " держава в смартфоні"...☹️
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20.12.2024 21:20
+2
начало последствий от впихуемой народу цифровизации,дальше будет интереснее...еще оцените превосходство цифры в реестре от бумаги с печатью....
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20.12.2024 23:56
+2
Влад, він правий
бо як бачите за мовою їдуть танки
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21.12.2024 02:40
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Ось вам і хвалена " цифровізація" та " держава в смартфоні"...☹️
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20.12.2024 21:20 Відповісти
начало последствий от впихуемой народу цифровизации,дальше будет интереснее...еще оцените превосходство цифры в реестре от бумаги с печатью....
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20.12.2024 23:56 Відповісти
Не розуміємо якою мовою пишете.
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21.12.2024 02:13 Відповісти
чесно??срати мені на подібних тобі упоротих ідіотів,подібні до тебе у вишиванках та знанням мови роками вбивали цю країну і українців,так повернися до тієї з@лупи звідки виліз
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21.12.2024 02:35 Відповісти
Влад, він правий
бо як бачите за мовою їдуть танки
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21.12.2024 02:40 Відповісти
ти пацанам моїм полеглим та ще живим розкажи на якій вони повинні гинути і просипатися від кошару поночах поки ви тут патріотів з себе корчите
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21.12.2024 02:49 Відповісти
до чого цей пафос? ти проти мови?
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21.12.2024 03:31 Відповісти
я проти дебілів які мову використовують для внутрішньосуспільної ворожнечі!!навкруги війна,смерть,внутрішні суки ломають країну-нема більшої проблеми??ви щасливі люди!!!!
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21.12.2024 06:44 Відповісти
якраз вказати людині що пора б вже перейти на мову - то є моя справа, бо я хочу жити в Україні а не філії срасії
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21.12.2024 08:39 Відповісти
да ти герой,підпілля глибокого занурення,добре-вказав,візьми собі медальку чи орден,а я хочу у Занзібар,багато чув але не був,може там люди як люди а не стадо баранів
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21.12.2024 12:11 Відповісти
дима а чому не Дмитро??а як же танки??цинічне гівно
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21.12.2024 02:51 Відповісти
хто гівно?
це гугл видав логін з 2000 року
******** до ніка
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21.12.2024 03:26 Відповісти
точно ,винен гугл, змінити акаунт віра не дозволяє,здібності чи прив,язка до зарплатної відомості??то ж не вказуй людям якщо в самого рожа крива
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21.12.2024 03:33 Відповісти
а я тобі не вказував
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21.12.2024 03:54 Відповісти
кумир ваш та патіот усіх часів та валют, найвеличніший мововіроармієць у зраді на кацапській деригує аж вуха від сорому звертаються,але ж ти і далі цілуєшь його у дупу
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21.12.2024 02:45 Відповісти
ну ще банки перевіряють застави та інше у бд мінюста
я там 13 років працював
ті всі реєстри робив
захист в нас був, не требя ляля
скоріш за все знову купили адміна
бо з 2013 там все почало котитись під гору
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21.12.2024 02:42 Відповісти

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