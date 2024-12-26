Хабар на $1 мільйон: НАБУ повідомило про підозру ексголові Апеляційного госпсуду

Детективи НАБУ за участі прокурора САП повідомили про підозру колишньому голові Апеляційного господарського суду однієї з областей у справі про вимагання у приватного підприємства неправомірної вигоди у розмірі $1 млн.

Колишньому судді повідомили про підозру у четвер, повідомляє пресслужба САП.

У прокуратурі нагадали, що на початку грудня 2024 року САП та НАБУ викрили суддю та колишнього голову Господарського суду Львівської області на вимаганні у представника приватної компанії $1 млн за ухвалення потрібних рішень у судових справах, які перебували у провадженні одного з апеляційних господарських судів.

"САП та НАБУ встановили причетність до вказаного злочину ще однієї особи, а саме колишнього голови Апеляційного господарського суду", – зазначається у повідомленні.

САП не називає прізвища цього судді, проте, імовірно, ідеться про Бориса Плотніцького, який пішов у відставку з посади голови Західного апеляційного Господарського суду в серпні 2024 року, пише видання ZAXID.NET.

На сьогодні дії усіх викритих осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

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Як повідомлялося, раніше Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для підозрюваного у цій справі судді Господарського суду Львівської області Василя Артимовича у вигляді тримання під вартою до 10 лютого 2025 року з альтернативою внесення 20 млн грн застави.

Згодом ВАКС обрав запобіжний захід для судді у відставці Госпсуду Львівської області Михайла Юркевича у вигляді арешту з можливістю внесення застави у 12 млн грн.

За версією слідства, Артимович, який на час вчинення злочину обіймав посаду голова Госпсуду Львівщини, та колишній голова суду Михайло Юркевич пообіцяли підприємцю за хабар у розмірі $1 млн забезпечити ухвалення "потрібних" рішень у судових справах Західного апеляційного Госпсуду. Фігурантам встигли передати перший транш у розмірі $75 тис.

Прокурор під час судового засідання розповів, що $20 тисяч із цієї суми знайшли в одного з суддів Західного апеляційного Господарського суду, а ще $7,5 тис. – у ексголови Госпсуду Львівщини Юркевича, який теж підозрюється в цій справі. Решту суми ще не знайшли.