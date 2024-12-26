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Новини
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У п’ятницю світло відключатимуть із 08:00 до 17:00 для половини черги споживачів, – "Укренерго"

Відключення світла на 27 грудня

Завтра, 27 грудня, в Україні будуть застосовуватися графіки обмеження споживання електроенергії для побутових споживачів, а також для промисловості та бізнесу.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Так, заходи обмеження споживання будуть застосовуватись наступним чином:

для побутових споживачів

  • 08:00 – 17:00 – пів черги відключень.

для промисловості та бізнесу:

  • 08:00 – 17:00 – застосування графіків обмеження потужності.

Раніше 26 грудня повідомлялося, що ситуація в енергетиці після 13 від початку року масштабної атаки на українську енергосистему нестабільна, тому графіки погодинних відключень побутових споживачів можуть змінюватися.

Нагадаємо, в ніч та вранці 25 грудня російські військові здійснили вже 13 від початку року масовану ракетно-дронову атаку на об'єкти енергетики України. Внаслідок пошкоджень були запроваджені заходи обмеження споживання, які триватимуть до кінця доби.

Зокрема, було атаковано теплоелектростанції ДТЕК – обладнання серйозно пошкоджено.

Автор: 

електроенергія (4240) Укренерго (1998) відключення світла (600)


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Топ коментарі
+3
Вон он, змей, в окне маячит -
За спиною штепсель прячет,
Подал знак кому-то - значит
Фельдшер вырвет провода.

И нам осталось уколоться,
И упасть на дно колодца,
И там пропасть, на дне колодца,
Как в Бермудах, навсегда. (с)
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26.12.2024 19:10
+1
Ну-ну... Сегодня обещали полторы отключать, в итоге аварийные с самого утра и 3 очереди целый день.
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26.12.2024 19:22
+1
Черги тепер діляться на 2 підчерги, треба ж щось покращувати.
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26.12.2024 21:18
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Вон он, змей, в окне маячит -
За спиною штепсель прячет,
Подал знак кому-то - значит
Фельдшер вырвет провода.

И нам осталось уколоться,
И упасть на дно колодца,
И там пропасть, на дне колодца,
Как в Бермудах, навсегда. (с)
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26.12.2024 19:10 Відповісти
Ну-ну... Сегодня обещали полторы отключать, в итоге аварийные с самого утра и 3 очереди целый день.
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26.12.2024 19:22 Відповісти
Это где так?
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26.12.2024 19:25 Відповісти
Сумская область.
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26.12.2024 19:29 Відповісти
вже другий день в мене нічого не вимикають
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26.12.2024 19:24 Відповісти
Я буду скаржитись в ООН !
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26.12.2024 19:25 Відповісти
Пів черги- це як?
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26.12.2024 20:58 Відповісти
Черги тепер діляться на 2 підчерги, треба ж щось покращувати.
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26.12.2024 21:18 Відповісти
Але як це працює пів черги? Умовно під другу чергу потрапляє певна вулиця, то замість всієї вулиці не буде світла лише в половини і пофіг, що лінія електропередачі одна, чи чогось не доганяю?
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26.12.2024 21:43 Відповісти
Це із серії незбагненного..
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27.12.2024 08:32 Відповісти
Та просто список вулиць і будинків ділиться ще раз. Так і до цього на одній вулиці різні будинки належали до різних черг.
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27.12.2024 09:21 Відповісти
Хто може пояснити чому усі так ******* ****** котів?
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26.12.2024 22:12 Відповісти

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