У п’ятницю світло відключатимуть із 08:00 до 17:00 для половини черги споживачів, – "Укренерго"
Завтра, 27 грудня, в Україні будуть застосовуватися графіки обмеження споживання електроенергії для побутових споживачів, а також для промисловості та бізнесу.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
Так, заходи обмеження споживання будуть застосовуватись наступним чином:
для побутових споживачів:
- 08:00 – 17:00 – пів черги відключень.
для промисловості та бізнесу:
- 08:00 – 17:00 – застосування графіків обмеження потужності.
Раніше 26 грудня повідомлялося, що ситуація в енергетиці після 13 від початку року масштабної атаки на українську енергосистему нестабільна, тому графіки погодинних відключень побутових споживачів можуть змінюватися.
Нагадаємо, в ніч та вранці 25 грудня російські військові здійснили вже 13 від початку року масовану ракетно-дронову атаку на об'єкти енергетики України. Внаслідок пошкоджень були запроваджені заходи обмеження споживання, які триватимуть до кінця доби.
Зокрема, було атаковано теплоелектростанції ДТЕК – обладнання серйозно пошкоджено.
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