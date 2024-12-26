У п’ятницю світло відключатимуть із 08:00 до 17:00 для половини черги споживачів, – "Укренерго"

Завтра, 27 грудня, в Україні будуть застосовуватися графіки обмеження споживання електроенергії для побутових споживачів, а також для промисловості та бізнесу.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Так, заходи обмеження споживання будуть застосовуватись наступним чином:

для побутових споживачів:

08:00 – 17:00 – пів черги відключень.

для промисловості та бізнесу:

08:00 – 17:00 – застосування графіків обмеження потужності.

Раніше 26 грудня повідомлялося, що ситуація в енергетиці після 13 від початку року масштабної атаки на українську енергосистему нестабільна, тому графіки погодинних відключень побутових споживачів можуть змінюватися.

Нагадаємо, в ніч та вранці 25 грудня російські військові здійснили вже 13 від початку року масовану ракетно-дронову атаку на об'єкти енергетики України. Внаслідок пошкоджень були запроваджені заходи обмеження споживання, які триватимуть до кінця доби.

Зокрема, було атаковано теплоелектростанції ДТЕК – обладнання серйозно пошкоджено.