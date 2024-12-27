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Новини
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Українці за рік придбали в автосалонах понад 142 тисячі автівок

китай,авто

Із початку року у сервісних центрах України було зареєстровано понад 142 тисячі нових транспортних засобів, придбаних в автосалонах.

Про це повідомляє Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ.

"Станом на зараз з початку 2024 року у сервісних центрах МВС зареєстровано понад 142 тисячі транспортних засобів, придбаних в автосалонах", – йдеться у повідомленні.

Водіям нагадали, що реєстрація нового автомобіля здійснюється в будь-якому сервісному центрі МВС, куди власник може звернутись особисто або передати повноваження продавцю.

"У такому випадку автосалон генерує довіреність на право представляти інтереси покупця, яку можна підписати в автосалоні без нотаріуса. Також формується акт прийому-передачі. Представник автосалону може звернутися до сервісного центру МВС замість покупця та зареєструвати авто", – пояснюють у ГСЦ.

Під час реєстрації новий автомобіль не підлягає обов’язковому огляду експертною службою МВС.

Для реєстрації нового авто у сервісному центрі потрібні:

  • паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);
  • довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків; документ, що підтверджує повноваження представника (у разі звернення через уповноваженого представника);
  • митні документи;
  • договір купівлі-продажу;
  • сертифікат відповідності.

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При першій реєстрації легкового транспортного засобу в сервісних центрах МВС сплачується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування.

Розмір збору залежить від вартості авто: не перевищує або дорівнює 499 620 грн – сплачується 3%; більше ніж 499 620 грн, але не перевищує або дорівнює 878 120 грн – сплачується 4%; більше ніж 878 120 грн – сплачується 5%; більше ніж 499 620 грн, але не перевищує або дорівнює 878 120 грн – сплачується 4%; більше ніж 878 120 грн – сплачується 5%.

Водночас збір до Пенсійного фонду не сплачується при першій реєстрації легкових авто, оснащених виключно електричними двигунами.

Як повідомлялося, упродовж листопада українці витратили на придбання нових легкових авто понад 10,2 млрд грн, що на 12% більше, ніж торік та на 8% менше у порівнянні з попереднім місяцем.

Автор: 

авто (4127) МВС (528) реєстрація (279)


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Топ коментарі
+17
Бідні в окопах, багаті в автосалонах!
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27.12.2024 09:47
+13
Наш народ і влада живуть в різних світах!
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27.12.2024 09:50
+8
А потім кажуть про 2 світову...мовчу про СССР - це диктатура, але і США і Англія в 2 світову їли по карточкам не більше норми і тд і тд. Наш народ і влада не прикладають зусиль для перемоги
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27.12.2024 09:48
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Бідні в окопах, багаті в автосалонах!
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27.12.2024 09:47 Відповісти
Примітивне мислення!
Хлопці, що в окопах, теж купують машини!
Я, наприклад, купив собі нову, але ж дві старі віддав родичам, що воюють!
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27.12.2024 10:22 Відповісти
Примітивне мислення! Поц їзде на новій машині, а родичам віддав непотріб на війну, бо сам воювати не хоче, і його нову машину повинні родичі захищати, щоб він на ній на Буковелі їздив!
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27.12.2024 10:39 Відповісти
Ну, якщо "Субару" і "Хюндай" непотріб - то тоді ой!
На фронт купив "хонду" нерозмитнену....
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27.12.2024 11:14 Відповісти
Так у вас, на роісії тільки китайські і жигулі торгують, ти які три купив ?
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27.12.2024 10:54 Відповісти
Ну добре, олігархи, багаті українці і ті що в окопах купують черговий автомобіль, а звичайний, бідний українець собі цього дозволити не може, так буде правильно?
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27.12.2024 13:30 Відповісти
З нашою українською версією "Все для фронту, все для Перемоги" з самого початку, щось не так пішло.
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27.12.2024 11:12 Відповісти
Да звіздьож, я сотку получаю, вже за три роки дві нових тачки купив. І не треба заздрити. Сидіть никайтесь від ТЦК, ніщеброди )
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27.12.2024 17:48 Відповісти
А потім кажуть про 2 світову...мовчу про СССР - це диктатура, але і США і Англія в 2 світову їли по карточкам не більше норми і тд і тд. Наш народ і влада не прикладають зусиль для перемоги
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27.12.2024 09:48 Відповісти
Наш народ і влада живуть в різних світах!
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27.12.2024 09:50 Відповісти
Наш народ приклав зусилля щоб привести оцю потвору з кварталу95.
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27.12.2024 10:12 Відповісти
Не їли США по карточках. Дебіл.
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27.12.2024 10:56 Відповісти
В США були введенні деякі обмеження на продукти харчування
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27.12.2024 13:36 Відповісти
Олвер - ЗЕбіл брехливий. Продуктові картки в США під час Другої світової війни були частиною системи раціонального розподілу продуктів, яка використовувалася для забезпечення населення необхідними продуктами під час воєнного часу. Ці картки дозволяли людям придбати обмежену кількість основних продуктів, таких як хліб, м'ясо, риба, молоко та яйця, за фіксовану ціну. Ця система була введена в 1942 році і діяла до 1946 року. Вона допомагала контролювати ціни на продукти, запобігала перебоїв у постачанні та забезпечувала рівномірний розподіл продуктів серед населення.
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27.12.2024 13:52 Відповісти
Ще одне економічне Українське ,,Диво"!
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27.12.2024 09:51 Відповісти
Це вже зубожіння, чи ще ні? Же жЮлька? Мля...
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27.12.2024 09:52 Відповісти
Ааа..от і виправили попередню статтю...

Але, все одне - кострубата статистика.

Де розріз по фіз/юр особам? Купівлі від волонтерів? Пороха та Кличка - які авто скупують десятками. Де розріз по класам авто?

Тупий вкид.
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27.12.2024 09:55 Відповісти
Порох і Кличко і волонтери купили 142 тисячі нових автомобілів?
Яка ще статистика, там доля волонтерів 1-2 відсотка у тих нових авто, це у кращому випадку, інші-" уставшіє ат вайні" розбазарювателі валютних резервів.
І це один із факторів, що Трамп припине допомогу Україні.
Якщо Україна, під час війни, щорічно витрачає валюту на у розмірі 3,2- 3,9 млрд доларів США на закупівлю авто, то дулю вам із маком, а не допгмога.
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27.12.2024 10:59 Відповісти
Та дулю ти собі залиш, а Україні потрібні від США зобов'язання згідно Будапештського меморандуму.
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27.12.2024 11:41 Відповісти
А, ну, проицитуй нам, параграф Будапештського меморандуму, де вказана обов'язкоість і конкретно у чому повинна полягати та " допомога"?
Дуже цікаво послухати
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27.12.2024 11:55 Відповісти
Знову з теми з'їхали. Де повний позріз по статистиці??? Українці купили - абстактне понятия. Ще раз. Тендери ніхто не відміняв! Крім того, де ціновий розріз?

Це не статистика - а муйня.
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27.12.2024 11:58 Відповісти
Муйня, то нечитай і неполощи мізки, а відрий гугл і знайди шо тобі потрібно.
А статиситка дуже красномовна, для нормальної людини. Валютні резерви, що надали союзники витрачають не на зброю, а на євробляхи.
От і вся " статистика"
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27.12.2024 12:25 Відповісти
Я тобі не полоскала. Само влізло з коментами.
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27.12.2024 13:25 Відповісти
Та не ведіться на провокації!
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27.12.2024 09:56 Відповісти
Іде утилізація українців, Жулики барствують.
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27.12.2024 09:57 Відповісти
"Кому война а кому мать родна" одні гинуть захищаючи Україну а також від щодених ворожих обстрілів мирних міст і сіл ,а інші як в нічому не бувало жирують .Ні тобі розуміня що йде війна на виживання з смертельним ворогом ,ні пременшення своїх запитів ,для значної частини збагаченя любою ціною і жодної реакції влади ні зменшення під час війни космічних зарплат ,премій пенсій і все за рахунок бюджету більшу частину якого складає іноземна допомога ,а тим часом вулантери і не байдужі громадяни допомагають нашій армії.
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27.12.2024 10:00 Відповісти
Це про що? Та про те ,що мінімум 50% економіки в тіні. Ще б написали скільки з них отримують субсидію. На заході подивляться цю статистику та й вирішать ,а навіщо їм допомога. Адже зараз мало яка нова машина коштує менше ніж "лимон". І особливо недолуго виглядає на фоні всього цього Зе-підтримка в тисячу грн. кожному.
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27.12.2024 10:01 Відповісти
Це правда. Тому ж Трампу принесуть ці статистики за 22- 23 роки, де Україна тільки на імпорт авто витрачає щорічно 3,3- 3,9 млрд доларів допомоги і Трамп як цинічна людина скаже- дулю їм, а не допомога.
І Трамп не один такий..
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27.12.2024 11:08 Відповісти
Жить стало вєсєлєй, жить стало лучшє! От так докерувалась зелена маса! Одні гинуть, простий народ зубожіє, а верхівка влади збагачується! Ось і корінь зла!
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27.12.2024 10:11 Відповісти
Більша частина покупців - чиновники корупціонери, в тому числі вчителі(знайомий завкафедри купив позашляховика) і лікарі(знайомий лікар купил нову електричку).
Менша частина покупців нових автівок отримали спадщину або родичі передали зароблені в нормальних країнах гроші
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27.12.2024 11:16 Відповісти
Це ж є відкритий список для впровадження нових санкцій для мародерів Українського народу.
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27.12.2024 12:54 Відповісти
купують ті хто з вітерцем, у разі необхідності, чкурне за кордон з посвідченнм прокурора-інваліда, попльовуючи з вікна на пересічних, наввепередки з 140 тисячами інших
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27.12.2024 12:59 Відповісти
А ЗЕківці брешуть, що грошей на ЗСУ не вистачає в Україні. Зеленський замість організації фінансування перемоги наших ЗСУ дозволяє країні витрачати на споживання замість виживання країни! Гасло під час екзистенційної війни може бути тільки: ВСЕ ДЛЯ ФРОНТУ, ВСЕ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ!!! Економіка і побут ВСІХ ГРОМАДЯН мають бути переведені на ВІЙСЬКОВИЙ ЛАД!!! Автомобілі мають придбаватиссь ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ НА ФРОНТІ!!!
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27.12.2024 13:41 Відповісти
Це погано. Бо дає можливість коментаторам на Цензорі, казати, що українці не бідні, а лише прикидаються. І з глумливою посмішкою вживати слово "зубожілі".
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27.12.2024 13:48 Відповісти
Погано, що головнокомендувач веде Україну до ганебної поразки, І придбання воюючою країною на мільярди доларів автомобілів під час війни на виживання є одним з доказів цього. Уявіть, що ваша мати потребує операції, щоб вижити, а ви замість фінансування цієї операції купуєте собі новий автомобіль!!!
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27.12.2024 13:58 Відповісти
Не уявляю. Ніколи не мав таких грошей.
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27.12.2024 13:59 Відповісти
Ти ще й мізків неніколи не мав.
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27.12.2024 18:48 Відповісти
Чому?
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27.12.2024 22:23 Відповісти
І мабуть усі 142 тис. покупців, це інваліди, пенси та жінки.
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27.12.2024 14:14 Відповісти

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