Українці за рік придбали в автосалонах понад 142 тисячі автівок

Із початку року у сервісних центрах України було зареєстровано понад 142 тисячі нових транспортних засобів, придбаних в автосалонах.

Про це повідомляє Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ.

"Станом на зараз з початку 2024 року у сервісних центрах МВС зареєстровано понад 142 тисячі транспортних засобів, придбаних в автосалонах", – йдеться у повідомленні.

Водіям нагадали, що реєстрація нового автомобіля здійснюється в будь-якому сервісному центрі МВС, куди власник може звернутись особисто або передати повноваження продавцю.

"У такому випадку автосалон генерує довіреність на право представляти інтереси покупця, яку можна підписати в автосалоні без нотаріуса. Також формується акт прийому-передачі. Представник автосалону може звернутися до сервісного центру МВС замість покупця та зареєструвати авто", – пояснюють у ГСЦ.

Під час реєстрації новий автомобіль не підлягає обов’язковому огляду експертною службою МВС.

Для реєстрації нового авто у сервісному центрі потрібні:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);

довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків; документ, що підтверджує повноваження представника (у разі звернення через уповноваженого представника);

митні документи;

договір купівлі-продажу;

сертифікат відповідності.

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При першій реєстрації легкового транспортного засобу в сервісних центрах МВС сплачується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування.

Розмір збору залежить від вартості авто: не перевищує або дорівнює 499 620 грн – сплачується 3%; більше ніж 499 620 грн, але не перевищує або дорівнює 878 120 грн – сплачується 4%; більше ніж 878 120 грн – сплачується 5%; більше ніж 499 620 грн, але не перевищує або дорівнює 878 120 грн – сплачується 4%; більше ніж 878 120 грн – сплачується 5%.

Водночас збір до Пенсійного фонду не сплачується при першій реєстрації легкових авто, оснащених виключно електричними двигунами.

Як повідомлялося, упродовж листопада українці витратили на придбання нових легкових авто понад 10,2 млрд грн, що на 12% більше, ніж торік та на 8% менше у порівнянні з попереднім місяцем.