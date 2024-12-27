Вперше в Україні електромобілі стали лідерами продажів серед вживаних легковиків віком до 5 років

У листопаді українці придбали 4,5 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до п’яти років.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Загалом минулого місяця свою першу реєстрацію в Україні пройшли 14,7 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до п’яти років становили 31% цієї кількості.

Вперше, найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 44%.

Далі йдуть бензинові авто – 35%, дизельні – 11%, гібридні – 7% та авто з ГБО – 3%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

Tesla Model Y – 298 авто;

Tesla Model 3 – 252;

Hyundai Kona – 185;

Kia Niro – 171;

Audi E-Tron Sportback – 143;

Nissan Rogue – 138;

Mazds CX5 – 131;

Volkswagen Tiguan – 125;

Nissan Leaf – 108;

Audi Q5 – 106.

Як повідомлялося, упродовж листопада українці витратили на придбання нових легкових авто понад 10,2 млрд грн, що на 12% більше, ніж торік та на 8% менше у порівнянні з попереднім місяцем.