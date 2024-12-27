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Новини
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Вперше в Україні електромобілі стали лідерами продажів серед вживаних легковиків віком до 5 років

электромобиль

У листопаді українці придбали 4,5 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до п’яти років.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Загалом минулого місяця свою першу реєстрацію в Україні пройшли 14,7 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до п’яти років становили 31% цієї кількості.

Вперше, найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 44%.

Далі йдуть бензинові авто – 35%, дизельні – 11%, гібридні – 7% та авто з ГБО – 3%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

  • Tesla Model Y – 298 авто;
  • Tesla Model 3 – 252;
  • Hyundai Kona – 185;
  • Kia Niro – 171;
  • Audi E-Tron Sportback – 143;
  • Nissan Rogue – 138;
  • Mazds CX5 – 131;
  • Volkswagen Tiguan – 125;
  • Nissan Leaf – 108;
  • Audi Q5 – 106.

Як повідомлялося, упродовж листопада українці витратили на придбання нових легкових авто понад 10,2 млрд грн, що на 12% більше, ніж торік та на 8% менше у порівнянні з попереднім місяцем.

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авто (4127) електромобіль (693)


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