Вперше в Україні електромобілі стали лідерами продажів серед вживаних легковиків віком до 5 років
У листопаді українці придбали 4,5 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до п’яти років.
Про це повідомляє асоціація Укравтопром.
Загалом минулого місяця свою першу реєстрацію в Україні пройшли 14,7 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до п’яти років становили 31% цієї кількості.
Вперше, найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 44%.
Далі йдуть бензинові авто – 35%, дизельні – 11%, гібридні – 7% та авто з ГБО – 3%.
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
- Tesla Model Y – 298 авто;
- Tesla Model 3 – 252;
- Hyundai Kona – 185;
- Kia Niro – 171;
- Audi E-Tron Sportback – 143;
- Nissan Rogue – 138;
- Mazds CX5 – 131;
- Volkswagen Tiguan – 125;
- Nissan Leaf – 108;
- Audi Q5 – 106.
Як повідомлялося, упродовж листопада українці витратили на придбання нових легкових авто понад 10,2 млрд грн, що на 12% більше, ніж торік та на 8% менше у порівнянні з попереднім місяцем.
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