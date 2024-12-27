ЄІБ може виділити Україні 400 мільйонів євро на будівництва соцжитла

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) розглядає можливість надати 400 млн євро для реалізації пілотного проєкту будівництва соціального житла в Україні.

Про це повідомили у пресслужбі Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД), передає Інтерфакс-Україна.

"Наразі тривають переговори про надання фінансування на 400 млн євро, яке складатиметься з гранту і кредиту на будівництво публічного житла. Це має бути житло в нормально забудованих частинах міста, з доступом до технічної та соціальної інфраструктури", – уточнив старший секторальний економіст ЄІБ Гжегож Гайда.

За його словами, житло має будуватися з використанням найкращих європейських практик, відповідно до енергоефективних стандартів і за принципом build-back-better ("будувати краще, ніж було").

Проєкт передбачає будівництво близько 6-6,5 тис. квартир. Європейський інвестиційний банк відбиратиме території для будівництва соцжитла з урахуванням потреб регіонів та їхньої зацікавленості у співпраці.

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Водночас обговорюються умови для оренди житла. Зокрема, пропонується виділяти соцжитло працевлаштованим українцям із зарплатою не нижчою за середню, а також надати місцевій владі можливість передавати 20-30% квартир для оренди особам, обраним за їхніми власними критеріями, з огляду на необхідних у регіоні професіоналів.

За словами експерта, проєкт також передбачає пошук можливостей для самостійного фінансування сектором соцжитла своєї операційної діяльності та обслуговування, щоб уникнути необхідності фінансування утримання житла державою.

Як зазначає ІЕД, на початку 2022 року в Україні налічувалося лише 3 тис. соціальних квартир, тоді як кількість внутрішньо переміщених осіб за підсумками року становила понад 5 млн. За даними Міжнародної організації з міграції, на жовтень 2024 року в Україні близько 3,6 млн переселенців.

Як повідомлялося, раніше голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин обіцяв, що пілотний проєкт з будівництва соціального житла запустять вже цього року. Він передбачає будівництво 6200 квартир.

За його словами, загалом першим етапом проєкту передбачено будівництво 50 тисяч квартир. Вони будуть побудовані в центрі та на заході України.