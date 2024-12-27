"Метінвест" Ахметова цьогоріч налагодив випуск 20 нових видів продукції попри війну

Металургійні підприємства групи "Метінвест" в Україні у 2024 році розпочали виробництво 20 нових видів продукції.

Загалом за десятиліття війни групі вдалося налагодити випуск 422 видів нової продукції, повідомляє пресслужба "Метінвесту".

В компанії уточнили, що цьогоріч найбільше нових продуктів освоєно в сегменті сортового прокату (12), холоднокатаного рулонного та листового прокату (4), гарячекатаного рулонного й листового прокату (2), а також оцинкованого рулонного прокату та напівфабрикатів (по одному).

Левова частка нової продукції припала на комбінати "Каметсталь" і "Запоріжсталь", уточнили у "Метінвесті".

Так, "Каметсталь" освоїла виробництво арматурного прокату для залізобетонних конструкцій, шести видів катанки з різних марок сталі та різних розмірів, гарячекатаного профілю для кріплення гірничих виробок, та круглого прокату зі сталі Ст3пс діаметром 27 мм за українськими стандартами, який використовується в будівництві та машинобудуванні.

Крім того, "Каметсталь" налагодила випуск безперервнолитих квадратних заготовок, що відповідають підвищеним стандартам якості як щодо хімічного складу матеріалу, так і щодо фізичної структури після кристалізації. Такі напівфабрикати призначені для виготовлення сортового та фасонного прокату відповідального застосування.

Читайте також: Металургійне виробництво зараз становить лише 40% від довоєнного, – "Метінвест"

"Запоріжсталь" налагодила випуск чотирьох продуктів: рулон, виготовлений за українським та європейським стандартами, сталевий прокат, придатний для виробництва незамкнених та зварних металевих профілів, та рулон марки DC01: така сталь ідеальна для застосування в умовах, де важлива точність геометрії виробу та легкість формування при достатньому рівні механічної міцності. Крім того, завод освоїв виробництво листів, різаних із холоднокатаних рулонів різних марок: це універсальний матеріал для виробництва різноманітних конструкційних елементів і технічних виробів.

Також на "Запоріжсталі" почали випускати два види гарячекатаного прокату – рулон і лист за євростандартами, а також лист за українськими технічними нормами. Така продукція має попит у будівельній та машинобудівній галузях: у виробництві електрозварних труб і профілів та виготовленні елементів конструкції вантажних і пасажирських залізничних вагонів.

Як повідомлялося, від початку повномасштабного вторгнення компанія "Метінвест" спрямувала на допомогу Україні та її громадянам вже 8 млрд грн. З них 4,4 млрд грн – це кошти на потреби армії, в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт Ріната Ахметова". Також від початку війни компанія перерахувала понад 50 мільярдів грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні.