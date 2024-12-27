Україна витратила на утримання російських полонених 300 мільйонів, – аудит Рахункової палати

Із березня 2022 року по червень 2024 року Мін’юст створив чотири табори для тримання російських військовополонених, а також організував їхнє розміщення, охорону та медичне забезпечення у більш ніж пів сотні дільниць, створених в установах виконання покарань.

Як наголошують у Рахунковій палаті, на зазначені цілі безпосередньо спрямували 294,2 млн грн.

Зазначається, що значну підтримку для забезпечення належних умов тримання полонених надали благодійні організації та іноземні партнери, зокрема Міжнародний комітет Червоного Хреста.

У відомстві пояснюють, що внаслідок повномасштабного вторгнення РФ Україна постала перед необхідністю утримувати російських військовополонених, кількість яких постійно зростає. Оскільки спеціальної інфраструктури для цього не було, уряд в умовах обмежених часових та фінансових ресурсів організував систему утримання військовополонених під управлінням Міністерства юстиції.

Так, Україна забезпечує російським військовополоненим безпеку, належні умови розміщення, медичну допомогу, право на працю та інші гуманітарні права, гарантовані Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими.

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Водночас аудит Рахункової палати виявив, що Мін’юсту варто більш комплексно вирішувати питання перепрофілювання установ на табори, включно зі стратегією їх використання в післявоєнний час.

Женевська конвенція про поводження з військовополоненими – міжнародно-правовий документ, прийнятий у 1929 році за результатами Першої світової війни та уточнений у 1949 році за результатами Другої світової війни.