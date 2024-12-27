Україна витратила на утримання російських полонених 300 мільйонів, – аудит Рахункової палати
Із березня 2022 року по червень 2024 року Мін’юст створив чотири табори для тримання російських військовополонених, а також організував їхнє розміщення, охорону та медичне забезпечення у більш ніж пів сотні дільниць, створених в установах виконання покарань.
Як наголошують у Рахунковій палаті, на зазначені цілі безпосередньо спрямували 294,2 млн грн.
Зазначається, що значну підтримку для забезпечення належних умов тримання полонених надали благодійні організації та іноземні партнери, зокрема Міжнародний комітет Червоного Хреста.
У відомстві пояснюють, що внаслідок повномасштабного вторгнення РФ Україна постала перед необхідністю утримувати російських військовополонених, кількість яких постійно зростає. Оскільки спеціальної інфраструктури для цього не було, уряд в умовах обмежених часових та фінансових ресурсів організував систему утримання військовополонених під управлінням Міністерства юстиції.
Так, Україна забезпечує російським військовополоненим безпеку, належні умови розміщення, медичну допомогу, право на працю та інші гуманітарні права, гарантовані Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими.
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Водночас аудит Рахункової палати виявив, що Мін’юсту варто більш комплексно вирішувати питання перепрофілювання установ на табори, включно зі стратегією їх використання в післявоєнний час.
Женевська конвенція про поводження з військовополоненими – міжнародно-правовий документ, прийнятий у 1929 році за результатами Першої світової війни та уточнений у 1949 році за результатами Другої світової війни.
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Чи знають вони про таку щедрість Зє-влади до вбивць українців?
Плюс:
• смарагдові світлофори за 23 мільярди,
• диверсійне марнотрацтво на виробництво непридатних мін, що ще й далі возять на обробку сіліконом,
• кулінарні та інші квартальні шоу та серіали за сотні мільйонів держ.бюджету,
• заміна бруківки та асфальту за лічені кілометри від рузкіх штурмів,
• додаткові мільярди інвалідним прокурорам-дбр-мєнтам,
• мільйони баксів! на пи-ар та лобістів для завгоспа Їрмака,
• єдиний марафон з медведчуківським 1+1,
• просерене велике фортіфікавництво,
як і все решта..
У мене є знайомий - полковник ЗСУ. Звільнився з посади заступника командира бригади спеціального призначення у 2008 році з вислугою 32 років. Воював у Афганістані.
Має пенсію біля 10 тис. грн.
Ну таку пенсію, він каже ********* вказівним пальцем, треба заслужити!
Тобто дав зрозуміти, що це ще - ого-го!
Це у 2008 році...коли хліб коштував від 2.18 до 3.60... так звані "соціальні" сорти...
Не вбачаю доречним рахувати гроші європейських платників податків, якщо для них цей вид утримання має бути саме таким.
На відміну від зобов'язань утримувати курську територію і надавати їм соціальні послуги.
А перекладання грошей з розмінування і підтримки бізнесу в даровану тисячу, взагалі є відвертим знущанням з наших іноземних партнерів.