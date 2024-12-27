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Новини
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Україна витратила на утримання російських полонених 300 мільйонів, – аудит Рахункової палати

Табір для російських військовополонених

Із березня 2022 року по червень 2024 року Мін’юст створив чотири табори для тримання російських військовополонених, а також організував їхнє розміщення, охорону та медичне забезпечення у більш ніж пів сотні дільниць, створених в установах виконання покарань.

Як наголошують у Рахунковій палаті, на зазначені цілі безпосередньо спрямували 294,2 млн грн.

Зазначається, що значну підтримку для забезпечення належних умов тримання полонених надали благодійні організації та іноземні партнери, зокрема Міжнародний комітет Червоного Хреста.

У відомстві пояснюють, що внаслідок повномасштабного вторгнення РФ Україна постала перед необхідністю утримувати російських військовополонених, кількість яких постійно зростає. Оскільки спеціальної інфраструктури для цього не було, уряд в умовах обмежених часових та фінансових ресурсів організував систему утримання військовополонених під управлінням Міністерства юстиції.

Так, Україна забезпечує російським військовополоненим безпеку, належні умови розміщення, медичну допомогу, право на працю та інші гуманітарні права, гарантовані Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими.

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Водночас аудит Рахункової палати виявив, що Мін’юсту варто більш комплексно вирішувати питання перепрофілювання установ на табори, включно зі стратегією їх використання в післявоєнний час.

Женевська конвенція про поводження з військовополоненими – міжнародно-правовий документ, прийнятий у 1929 році за результатами Першої світової війни та уточнений у 1949 році за результатами Другої світової війни.

Автор: 

Мін’юст (632) Рахункова палата (177) полонені (6)


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Топ коментарі
+15
Вчора бачив, як біля сміттєвих контейнерів гіпермаркету Таврія В порпалися дві літні жінки. Шукали щось їстівне. Досить непогано одягнених, без ознак алкоголізму на обличчі, років під сімдесят.
Чи знають вони про таку щедрість Зє-влади до вбивць українців?
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27.12.2024 16:04
+14
Пенсіонери з пенсією в 3000 грн теж би залюбки посиділи в такому полоні з харчуванням та медичним забезпеченням хоч раз у місяць.Та, на жаль,положення Женевської конвенції на них не розповсюджуються.
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27.12.2024 16:12
+8
Бо пенсії 3-4 тис грн..а в суддів/депутатів/прокурорів від 100 к грн стартують..
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27.12.2024 16:27
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Вчора бачив, як біля сміттєвих контейнерів гіпермаркету Таврія В порпалися дві літні жінки. Шукали щось їстівне. Досить непогано одягнених, без ознак алкоголізму на обличчі, років під сімдесят.
Чи знають вони про таку щедрість Зє-влади до вбивць українців?
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27.12.2024 16:04 Відповісти
Бо пенсії 3-4 тис грн..а в суддів/депутатів/прокурорів від 100 к грн стартують..
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27.12.2024 16:27 Відповісти
Ви наївна людина. Більшість коштів до ув'язнених не доходить. В мене знайомі та друзі розповідали як кратно у нас завищена ціна на продукти та речі для ув'язнених.
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28.12.2024 02:09 Відповісти
Якщо ми припинимо транслювати красівую картінку гуманності на Захід, той перестане давати нам гроші. Набагато більше, ніж ми витрачаємо на свинособачий корм.
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28.12.2024 14:00 Відповісти
Пенсіонери з пенсією в 3000 грн теж би залюбки посиділи в такому полоні з харчуванням та медичним забезпеченням хоч раз у місяць.Та, на жаль,положення Женевської конвенції на них не розповсюджуються.
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27.12.2024 16:12 Відповісти
А що наша влада зробила для вимушених переселенців? Де їх розміщують?
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27.12.2024 16:52 Відповісти
Та тут вже неодноразово писалося, що на утримання одного полрненого вбивця- кацапа, виділяєтьця 10 тисяч грн., а який відсоток українських пенсіонерів мають таку ж пенсію? Про "невиліковних" калік прокурорів, суддів, депутатів та інших підорів від влади-не згадуйте! 🤬
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27.12.2024 17:05 Відповісти
На утримання одного Зеленського з бюджету оборони витрачається 10 мільйонів кожного дня.

Плюс:
• смарагдові світлофори за 23 мільярди,
• диверсійне марнотрацтво на виробництво непридатних мін, що ще й далі возять на обробку сіліконом,
• кулінарні та інші квартальні шоу та серіали за сотні мільйонів держ.бюджету,
• заміна бруківки та асфальту за лічені кілометри від рузкіх штурмів,
• додаткові мільярди інвалідним прокурорам-дбр-мєнтам,
• мільйони баксів! на пи-ар та лобістів для завгоспа Їрмака,
• єдиний марафон з медведчуківським 1+1,
• просерене велике фортіфікавництво,
як і все решта..
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27.12.2024 20:38 Відповісти
Згадав!
У мене є знайомий - полковник ЗСУ. Звільнився з посади заступника командира бригади спеціального призначення у 2008 році з вислугою 32 років. Воював у Афганістані.
Має пенсію біля 10 тис. грн.
Ну таку пенсію, він каже ********* вказівним пальцем, треба заслужити!
Тобто дав зрозуміти, що це ще - ого-го!
Це у 2008 році...коли хліб коштував від 2.18 до 3.60... так звані "соціальні" сорти...
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28.12.2024 01:07 Відповісти
я би ще їх кастрував для феншую....
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27.12.2024 17:41 Відповісти
Да ладно звиздіти - 10 тисяч на рило... Хтось їх охороняє, світло, вода, тепло теж витрати. Чи може вони оте все оплачують? Хватить вже "лапшу на уши"...
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27.12.2024 18:37 Відповісти
Таку зону що їх тримають треба нашим пенсіонерам з минимально пенсией та безпритульним. А тих падлюк на мині поля, користі більше б було, а то цацкаемся з ними.
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27.12.2024 20:28 Відповісти
Я впевнений, що більшість коштів наші чиновники вкрали, як і ті кошти які ці полонені заробляють роблячи вулики та інші вироби. В мене друг, бізнесмен, іздить по в'язницям і пропонує адміністрації роботу для ув'язнених. До речі, чай якій стоїть в магазині 38 гривень, а по документам той же час для в'язниць йде за 200 гривень. Без зовнішнього контролю з боку західних партнерів Україна приречена на постійну корупцію та бідність.
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28.12.2024 02:06 Відповісти
Це ж гарна годівниця для пройдисвітів різних. А з наших полонених знущатися москалі так, що після полону не всі можуть одужати, нажаль помирають теж. А зе- перевертні тільки і шукають де ще накрасти, падлюки!
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28.12.2024 09:26 Відповісти
Дотримання правил женевської конвенції допомагає Європі обґрунтовувати необхідність допомагати нам як молодшим братам, а не як майбутньої монархічної країни.
Не вбачаю доречним рахувати гроші європейських платників податків, якщо для них цей вид утримання має бути саме таким.
На відміну від зобов'язань утримувати курську територію і надавати їм соціальні послуги.
А перекладання грошей з розмінування і підтримки бізнесу в даровану тисячу, взагалі є відвертим знущанням з наших іноземних партнерів.
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28.12.2024 10:43 Відповісти

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