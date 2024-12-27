Влада Львова візьме кредит на 840 мільйонів. Кошти спрямують на добудову сміттєпереробного заводу

Державний "Ощадбанк" уклав кредитну угоду з міською радою Львова на суму 840 млн грн терміном на 5 років для фінансування бюджету розвитку міста.

Переважний обсяг позики буде спрямовано на завершення будівництва Львівського сміттєпереробного заводу, повідомляє пресслужба банку.

За даними Львівської міської ради, обсяг виконаних будівельних робіт на об’єкті наразі сягає 70%. Після запуску в роботу комплекс з переробки побутових відходів зможе в механіко-біологічний спосіб переробляти понад 250 тисяч тонн сміття за рік, що має повністю вирішити потребу міста з вивезенням твердих побутових відходів.

"За даними Міндовкілля щороку в Україні утворюється понад 10 мільйонів тонн твердих побутових відходів, лише 10% з яких відправляються на переробку. Збільшення цього обсягу ще на 2,5% – це вагомий внесок в екологію країни. Тим більше що до 30% отриманих у процесі переробки відходів на новому сміттєпереробному заводі становитиме RDF-паливо*, яке спрямуватиметься за прямим договором на цементні заводи", – прокоментував підписання кредитної угоди заступник голови правління "Ощадбанку" Юрій Каціон.

Крім того, позичені кошти спрямують на будівництво і реконструкцію об’єктів у сфері житлово-комунального та дорожнього господарств, капітальних ремонтів центрів надання адміністративних послуг для ветеранів.

"Кошти від запозичення буде спрямовано на реалізацію 5 проєктів: будівництво альтернативного моста на вул. Ковча, облаштування двох центрів для ветеранів, реконструкцію системи живлення ТЦ "Північна" (ТЕЦ-2) та завершення будівництва сміттєпереробного заводу", – уточнила директорка департаменту фінансової політики Львівської міськради Вікторія Довжик.

Читайте також: Більшість приватних підприємств Львова зроблять Різдво та Новий рік вихідними попри воєнний стан

Як повідомлялося, у вересні у Львові зупинили роботи з будівництва сміттєпереробного заводу, оскільки польський підрядник – компанія Control Process SA – порушила істотні умови договору будівництва, заявляли у Львівській міськраді.

Нагадаємо, у квітні 2023 року повідомлялося, що будівництво сміттєпереробного заводу у Львові планується завершити до кінця року, будівельні роботи тоді були виконані на 25%.

Польська компанія Control Process SA створила кілька таких заводів. Один із них, найбільш подібний до львівського – завод у польському Ольштині.

Проєкт будівництва Львівського сміттєпереробного заводу реалізується також за фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Е5Р). Площа ділянки сміттєпереробного заводу — 9,66 гектарів. Загальна площа під комплексом становить майже 22 тисячі квадратних метрів.