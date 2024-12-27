Ціни на бензин у Росії встановили 13-річний рекорд після атак дронів на НПЗ

У 2024 році Росія зіткнулася з рекордним за 13 років стрибком роздрібних цін на бензин після низки атак українських дронів на нафтопереробні заводи. У першій половині року виробництво палива обвалилося більш ніж на 10%.

Про це повідомляє The Moscow Times.



За даними Росстату, з початку року по 23 грудня бензин в середньому по РФ подорожчав на 11%, до 60,57 рубля за літр. У таких регіонах, як Якутія, Камчатка чи Магаданська область, ціни сягнули 70-74 рублів за літр.

Зростання цін на бензин стане найсильнішим з 2011 року, коли цінники на АЗС зросли на 14,9%. Для порівняння: минулого року бензин у Росії подорожчав на 7,2%, у 2022-му – лише на 0,9%, 2021-му – на 8,9%.



Вперше за 6 років бензин подорожчав помітно вище за загальну інфляцію, яку Мінекономрозвитку РФ за тиждень до кінця року оцінює в 9,7%.



Російський уряд намагався стримувати ціни на бензин забороною на його експорт: обмеження ввели незабаром після того, як два десятки великих російських НПЗ були атаковані українськими дронами, а низка з них була змушена зупинити виробництво. До кінця травня спад виробництва пального сягнув 20% проти грудня 2023 року.

У травні Росстат закрив статистичні дані щодо виробництва в Росії автомобільного бензину. Міненерго РФ пояснювало це геополітичною ситуацією, коли "розкриття такої інформації може стати приводом для маніпулювання ринком з боку недобросовісних його учасників".

За прогнозами аналітиків, у 2025 році бензин продовжить дорожчати. Зростання становитие 10-15%, а в гіршому випадку – 20%. Додатковими причинами стануть світові ціни на нафту, девальвація рубля та інфляція.

Як повідомлялося, днями Новошахтинський завод із переробки нафтопродуктів, який є найбільшим на півдні Росії, зупинив обидві установки первинної переробки нафти внаслідок атаки українських дронів.