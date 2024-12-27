Гривня знову наближається до позначки 42 грн/$: Нацбанк встановив офіційний курс на понеділок
Курс гривні знижується щодо долара США наприкінці робочого тижня.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 30 грудня, на рівні 41,9403 грн/$, порівняно із 41,8447 грн/$ у п'ятницю. На початку тижня, 24 грудня, він оновив історичний мінімум, сягнувши 41,9910 грн/$.
Водночас курс гривні до євро знизився на 24 копійки – до 43,7479 грн за євро. 19 вересня він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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