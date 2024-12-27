Кабмін змінив умови програми субсидій на оренду житла для переселенців

Кабінет Міністрів збільшив можливий розмір компенсації податків, сплачених власниками житла, які здають його в оренду внутрішньо-переміщеним особам (ВПО).

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 27 грудня, повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Він нагадав, що раніше уряд вирішив запровадити субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб, ця програма запрацює у січні наступного року. Вона передбачає, що подати заяву на отримання субсидії зможуть переселенці, які витрачають більше 20% своїх доходів на оренду житла.

"Уряд також компенсує орендодавцям частину податків на дохід за умови здачі квартири або будинку внутрішньо переміщеним особам офіційно за договором. Субсидія на оренду житла для ВПО тепер буде діяти в усіх регіонах. Сьогодні ухвалили відповідні зміни", – написав Шмигаль.

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що відповідні зміни внесено до постанови Кабміну №1225 від 25 жовтня 2024 року "Про реалізацію експериментального проекту щодо надання субсидії на оплату вартості або частини вартості найму (оренди) житлового приміщення та компенсації частини податку на доходи фізичних осіб та військового збору".

Зокрема, цими змінами:

поширено програму субсидії на найм житла на всю територію України, з метою максимального охоплення внутрішньо переміщених осіб;

знижено базову відсоткову ставку обов’язкового платежу до 20%, з метою забезпечення більшої доступності програми субсидія на найм житла для BПO;

з метою стимулювання наймодавців до здачі нерухомості та виведення її на легальний ринок передбачено компенсувати наймодавцю сплату ПДФО, військового збору, єдиного податку виходячи з розміру граничної вартості найму (оренди) житлового приміщення, визначеного органом Пенсійного фонду, а не розміру субсидії. При цьому розмір компенсації не може перевищувати щомісячну плату за найм (оренду) приміщення згідно з договором найму;

встановлено обмеження величини коригувального коефіцієнту за регіональними відмінностями наймачу, який наразі застосовується для розрахунку вартості оплати найму (оренди) 1 кв. метра житлового приміщення (будинку, квартири) на рівні 1,5.

Як повідомлялося, із січня має запрацювати програма субсидій на орендоване житло для переселенців. Початково планувалося, що допомогу від держави зможуть отримати ті ВПО, які витрачають на оренду понад 30% своїх сукупних доходів.