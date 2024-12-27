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Новини
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Державний борг України сягнув $160 мільярдів

Державний борг України за листопад зріс на понад $4 мільярди

Державний та гарантований державою борг України станом на 30 листопада 2024 року становив 6,64 трлн грн, або $159,74 млрд.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів України, передає ЕП.

Так, державний та гарантований державою борг України станом на зараз складає: зовнішній борг – 4,77 трлн грн (71,79% від загальної суми), або $114,68 млрд, а внутрішній борг – 1,87 трлн грн (28,21%), або $45,07 млрд.

Власний державний борг України становить 6,37 трлн грн (95,8% від загального боргу), що складає $153,03 млрд.

У структурі внутрішніх та зовнішніх запозичень державний зовнішній борг сягає 4,56 трлн грн (68,59% загальної суми), або $109,57 млрд, тоді як державний внутрішній борг складає 1,81 трлн грн (27,21%), або $43,47 млрд.

Гарантований державою борг становить 279,21 млрд грн (4,2% загальної суми), або $6,71 млрд. Із цієї суми гарантований зовнішній борг дорівнює 212,64 млрд грн (3,20%), або $5,11 млрд, а гарантований внутрішній борг – 66,57 млрд грн (1%), тобто $1,60 млрд.

Протягом листопада 2024 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу зріс у гривневому еквіваленті на 231,12 млрд грн, а у доларовому еквіваленті – на $4,37 млрд.

Нагадаємо, станом на 31 жовтня державний та гарантований державою борг України становив 6,41 трлн грн, або $155,37 млрд, зокрема: зовнішній борг – 4,58 трлн грн (71,48% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $111,06 млрд; внутрішній – 1,82 трлн грн (28,52%) або $44,31 млрд.

Місяцем раніше повідомлялося, що держборг України від початку року "подешевшав" на понад 20%.

Автор: 

держборг (1088) Мінфін (2932)


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Топ коментарі
+26
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27.12.2024 18:30
+10
На новорічні подарунки 5-6 дефективним менеджерам - саме те....
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27.12.2024 18:23
+8
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27.12.2024 18:45
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Ролс-ройси
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27.12.2024 18:21 Відповісти
Яценюк мільярдер собі купив вже Роллс-Ройса, чи досі шифрується? Там обіцяли посадити топ-корупціонерів і щось нічого не відбувається! Де за гратами ті хто вкрав в 2008 році 10 млрд доларів на рефінансуванні банків? Гонтарева з трибуни ВРУ публічно заявила що ті 77 млрд. грн досі не повернуті а власники тих банків досі мають майно в Україні? Може вже прийшов час почати повертати награбоване? За оцінками провідного українського економіста Олександра Савченко з банківської системи України викрадено неповернутими кредитами 200 млрд. доларів, ці гроші прийшов час повертати!
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27.12.2024 20:33 Відповісти
Ага, то не Кучма, Тимошенко, Янукович і Зеленьський розікрали державу, а яценюк, що відсудив газовий контракт по 400 доларі за т ис кубометрів, який із путіним уклала газова крадійка Тимошенко. До речі, чому ще Зеленьський Ролс- Ройса некупив, сукупно- річний бюджет України розпиляв на дорогах за 5 років і поклав до кишені
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28.12.2024 12:07 Відповісти
Державу розкрадають не тільки Президенти, більшу частину розкрадають люди наближені до влади. От саме зараз прийшов час повернути ці гроші в державу!
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28.12.2024 13:50 Відповісти
Так теперішній ********** поставив рекорд, ніхто до ньго не зумів розікрасти річний бюджет України тільки на асфальті.
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28.12.2024 13:56 Відповісти
Я кажу за всіх хто розікрав 200 млрд. доларів кредитів банківської системи. Переводити стрілки на Президентів в корні неправильно, бо більша частина розкрадена банкірами, депутатами, прокурорами, суддями, чиновниками, бізнесменами.
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28.12.2024 14:08 Відповісти
Так то раніше було, а зараз головний розкрадач грошей держави- президент Зеленьський. Особисто розікрав більше, ніж всі банкіри і чиновники за всі попередні роки.
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28.12.2024 16:38 Відповісти
На новорічні подарунки 5-6 дефективним менеджерам - саме те....
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27.12.2024 18:23 Відповісти
********* крадуть в промислових масштабах. Війна все спише.
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27.12.2024 18:24 Відповісти
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27.12.2024 18:30 Відповісти
"Протягом листопада 2024 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу зріс у гривневому еквіваленті на 231,12 млрд грн, а у доларовому еквіваленті - на $4,37 млрд" - в задачі питається: "Скільки мільярдів осяде в кишенях ЗЕбуїнів?"
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27.12.2024 18:37 Відповісти
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27.12.2024 18:45 Відповісти
цього пана праворуч хтось піймав в бусік і насильно заставляє на когось працювати ?

хай працює на себе. В чому проблема ?
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27.12.2024 19:18 Відповісти
Проблема в тому, що кучма під свого зятя створив олігархат, потім його продовжив спочатку прищавий, потім яник, потім рошен, а тепер зелень.
Середній класс вижгли повністью.
Або олігархі і хто іх обслуговує, або ти, котрих зараз додошують податками під ялиночку 2025.
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27.12.2024 19:30 Відповісти
так не треба на олігархів працювати. А податки в Україні в рази менші, ніж в Швеції.

може причина в чомусь іншому ?

може причина в совковій інфантильності і небажанні брати відповідальність за своє життя на себе ?
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27.12.2024 19:54 Відповісти
Не звєзді троль, у Швеції набагато нижчі податки ніж в Україні. Для порівняння, імпортні збори у Швеції для приватної особи становлять 28%, в Україні 33%. При тому, що у Швеції податки вважаються найвищими в Європі.
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28.12.2024 00:51 Відповісти
І нахіра ти мені написало про імпортні збори для приватної особи, якщо мова йде про започаткування бізнесу ?
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28.12.2024 01:08 Відповісти
Троляцьке чудо, а ти знало, що у Європі при започаткуванні бізнесу приватна особа перші 5 років взагалі не платить податків. Хочеш порівняти з Україною?
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28.12.2024 13:05 Відповісти
а ти знало, що у Європі є більше півсотні країн і в кожній своє податкове законодавство ?

ти про які конкретно країни писав, шо 5 років можна не платити податки ?

чи тока папіззєть ?
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28.12.2024 17:58 Відповісти
Середній класс вижгли повністью.

зі скільки по скільки в чисельності "вижгли" ?

тобто, скільки середнього класу було в 1991 році і скільки стало зараз ?

чи ти тільки поляпати лозунги ?
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27.12.2024 19:56 Відповісти
"Крокоділ" з СССРаки ... будь-шо аби не недоістоти ка..апські
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29.12.2024 09:40 Відповісти
інвалідів дох****ра...
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27.12.2024 18:47 Відповісти
Диякони, з попами ще до корита, підтягнулись.
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27.12.2024 18:56 Відповісти
Так розбазарювати бюджетны кошти під час війни можуть тільки негідники ,подивітся на скільки збільшені витрати на утримування: ОП ,КМ,ВР ,прокуратури ,суддів,липові інваліди ітд Сотні тисяч зарплати і премії отримують чиновники і ті хто обслуговує владу ,це в той час коли більша частина бюджету складає західна допомога цих виродків не хвилює війна їм більше урвати.
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27.12.2024 18:57 Відповісти
Забули палатки незламності - ну дуже помічні в умовах ракетних атак
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29.12.2024 13:05 Відповісти
31.05.2019 - $68 млрд, 31.12.2021 - $86 млрд, 12.2024 - $160 млрд
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27.12.2024 18:59 Відповісти
31.05.2019 - $ 78.4 млрд, 31.12.2021 - $ 98 млрд, 31.03.2024 - $ 151 млрд
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27.12.2024 20:13 Відповісти
Турчинов мінус 29,8 ; Порошенко 4.6 ; ЛІДОР за 2 роки - 14.75 та під час війни до 31.03.24 -- 75,36 Наш Лідор обійшов і януковича - 24 за п'ять років.
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27.12.2024 20:18 Відповісти
Це результат бездарної роботи кабміну, депутатів, пригодованих чиновників
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27.12.2024 18:59 Відповісти
Звісно, якщо збільшувати собі зврплати, отримувати пільги, а деяких позбавляти сплати податків,
то вийде - ж*па!
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27.12.2024 19:03 Відповісти
Ось саме в цьому і є ГОЛОВНА фішка дЄрмака з Чмонєю "послє нас хоть потоп!"
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27.12.2024 20:21 Відповісти
"27 серпня 2015 міністр фінансів України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%AF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE Наталія Яресько завершила переговори з кредиторами про https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(2015) списання частини боргу України. В результаті такої реструкторизації було списано 20 % основного боргу України (близько $3,6-3,8 млрд) та досягнуто декілька інших важливих фінансових домовленостей."
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27.12.2024 20:20 Відповісти
Спокуха! Ваші прапраправнуки за той борг розрахуються!
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27.12.2024 20:49 Відповісти
І тиша на Єдиному Марафоні. Неначасі.. Дайте нам ще 100 500 днєй, а після цього я вам нічего нє должен.
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27.12.2024 20:55 Відповісти
Зеля обожнює бити рекорди! Кличте представників "Книги рекордів Гіннеса"!
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27.12.2024 21:30 Відповісти
Всі коломойські, гетьманцеві, фірташі, пінчуки, порошенки, кучми, ярославські, бойко, шуфричі, зеленськи, і т.д. платять податки - 45%- 50%. Усі ті хто мають нерухомість на мільйони - платять податки - 45%- 50% ????

Німеччина податки на рік.

До 9407 EUR - 0%.

9408-14532 EUR - 14-24%.

14533-57051 EUR - 24-42%.

57052-270500 EUR - 42%.

Більше 270500 EUR - 45%.

Італія податки на рік.

До 15000 EUR - 23%.

15000-28000 EUR - 27%.

28001-55 000 EUR - 38%.

55001-75 000 EUR - 41%.

Більше 75 001 EUR - 43%.

Словенія податки на рік.

До 8500 EUR - 16%.

8500-25000 EUR - 26%.

25000-50000 EUR - 33%.

50000-72000 EUR - 39%.

Більше 72000 EUR - 50%.

Великобританія податки на рік.

До 37500 GBP - 20%.

37501-150000 GBP - 40%.

Більше150000 GBP - 45%.

Жебраками у США вважають, якщо дохід на рік на сім'ю з:

Одну людину - 12760 доларів

Двох людей - 17240 доларів

Трьох людей - 21720 доларів

Чотирьох людей - 26200 доларів

П'ятеро людей - 30680 доларів

Шість людей - 36160 доларів

Семи людей - 39760 доларів

Восьми людей - 44120 доларів

Жебраки в США! ЗОВСІМ !!! ПОДАТКИ НЕ ПЛАТЯТЬ !!!!!!!!

Отримуючи додатково соціальну допомогу на все!

У США податки сплачують прогресивно.

Маленькі доходи, не платіть зовсім або мало платіть.

Великі прибутки платите багато. Мільйонери платять дуже багато.

Маєте дітей, на кожну дитину для вас зменшення податків.

Чому у Норвегії такий високий податок?
Рівень податків у Норвегії з 1970-х років.
Відносно високий рівень податків є результатом - - загального добробуту. Більшість податкових надходжень витрачається на громадські послуги, такі як охорона здоров'я, робота лікарень, освіта та транспорт.
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28.12.2024 04:27 Відповісти
не на захист шмарклявого, а війна тут ніпричому?
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28.12.2024 05:07 Відповісти
Це вже кінець епохи бідності, чи ще він настанєт трохи папізжє?
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28.12.2024 14:13 Відповісти
Віддаватимуть наші діти і онуки. Діти і онуки зеленськи-єрмаків-сирських-умерових-шмигалів... грітимуться на пляжах під пальмами і сміятися "з дурних хахлів".
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28.12.2024 14:45 Відповісти
Норм так Зеленський та Ко за 5 років накерували нагуляли...
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28.12.2024 15:58 Відповісти
будьмо реалістами - це непідйомний "борг" на пару поколінь.., а значить це практично довічне ярмо ....
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28.12.2024 18:29 Відповісти
Нехіло тирять наші чинуші
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29.12.2024 13:02 Відповісти

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