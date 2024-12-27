Державний борг України сягнув $160 мільярдів

Державний та гарантований державою борг України станом на 30 листопада 2024 року становив 6,64 трлн грн, або $159,74 млрд.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів України, передає ЕП.

Так, державний та гарантований державою борг України станом на зараз складає: зовнішній борг – 4,77 трлн грн (71,79% від загальної суми), або $114,68 млрд, а внутрішній борг – 1,87 трлн грн (28,21%), або $45,07 млрд.

Власний державний борг України становить 6,37 трлн грн (95,8% від загального боргу), що складає $153,03 млрд.

У структурі внутрішніх та зовнішніх запозичень державний зовнішній борг сягає 4,56 трлн грн (68,59% загальної суми), або $109,57 млрд, тоді як державний внутрішній борг складає 1,81 трлн грн (27,21%), або $43,47 млрд.

Гарантований державою борг становить 279,21 млрд грн (4,2% загальної суми), або $6,71 млрд. Із цієї суми гарантований зовнішній борг дорівнює 212,64 млрд грн (3,20%), або $5,11 млрд, а гарантований внутрішній борг – 66,57 млрд грн (1%), тобто $1,60 млрд.

Протягом листопада 2024 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу зріс у гривневому еквіваленті на 231,12 млрд грн, а у доларовому еквіваленті – на $4,37 млрд.

Нагадаємо, станом на 31 жовтня державний та гарантований державою борг України становив 6,41 трлн грн, або $155,37 млрд, зокрема: зовнішній борг – 4,58 трлн грн (71,48% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $111,06 млрд; внутрішній – 1,82 трлн грн (28,52%) або $44,31 млрд.

Місяцем раніше повідомлялося, що держборг України від початку року "подешевшав" на понад 20%.