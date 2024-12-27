Державний борг України сягнув $160 мільярдів
Державний та гарантований державою борг України станом на 30 листопада 2024 року становив 6,64 трлн грн, або $159,74 млрд.
Про це свідчать дані Міністерства фінансів України, передає ЕП.
Так, державний та гарантований державою борг України станом на зараз складає: зовнішній борг – 4,77 трлн грн (71,79% від загальної суми), або $114,68 млрд, а внутрішній борг – 1,87 трлн грн (28,21%), або $45,07 млрд.
Власний державний борг України становить 6,37 трлн грн (95,8% від загального боргу), що складає $153,03 млрд.
У структурі внутрішніх та зовнішніх запозичень державний зовнішній борг сягає 4,56 трлн грн (68,59% загальної суми), або $109,57 млрд, тоді як державний внутрішній борг складає 1,81 трлн грн (27,21%), або $43,47 млрд.
Гарантований державою борг становить 279,21 млрд грн (4,2% загальної суми), або $6,71 млрд. Із цієї суми гарантований зовнішній борг дорівнює 212,64 млрд грн (3,20%), або $5,11 млрд, а гарантований внутрішній борг – 66,57 млрд грн (1%), тобто $1,60 млрд.
Протягом листопада 2024 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу зріс у гривневому еквіваленті на 231,12 млрд грн, а у доларовому еквіваленті – на $4,37 млрд.
Нагадаємо, станом на 31 жовтня державний та гарантований державою борг України становив 6,41 трлн грн, або $155,37 млрд, зокрема: зовнішній борг – 4,58 трлн грн (71,48% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $111,06 млрд; внутрішній – 1,82 трлн грн (28,52%) або $44,31 млрд.
Місяцем раніше повідомлялося, що держборг України від початку року "подешевшав" на понад 20%.
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хай працює на себе. В чому проблема ?
Середній класс вижгли повністью.
Або олігархі і хто іх обслуговує, або ти, котрих зараз додошують податками під ялиночку 2025.
може причина в чомусь іншому ?
може причина в совковій інфантильності і небажанні брати відповідальність за своє життя на себе ?
ти про які конкретно країни писав, шо 5 років можна не платити податки ?
чи тока папіззєть ?
зі скільки по скільки в чисельності "вижгли" ?
тобто, скільки середнього класу було в 1991 році і скільки стало зараз ?
чи ти тільки поляпати лозунги ?
то вийде - ж*па!
Німеччина податки на рік.
До 9407 EUR - 0%.
9408-14532 EUR - 14-24%.
14533-57051 EUR - 24-42%.
57052-270500 EUR - 42%.
Більше 270500 EUR - 45%.
Італія податки на рік.
До 15000 EUR - 23%.
15000-28000 EUR - 27%.
28001-55 000 EUR - 38%.
55001-75 000 EUR - 41%.
Більше 75 001 EUR - 43%.
Словенія податки на рік.
До 8500 EUR - 16%.
8500-25000 EUR - 26%.
25000-50000 EUR - 33%.
50000-72000 EUR - 39%.
Більше 72000 EUR - 50%.
Великобританія податки на рік.
До 37500 GBP - 20%.
37501-150000 GBP - 40%.
Більше150000 GBP - 45%.
Жебраками у США вважають, якщо дохід на рік на сім'ю з:
Одну людину - 12760 доларів
Двох людей - 17240 доларів
Трьох людей - 21720 доларів
Чотирьох людей - 26200 доларів
П'ятеро людей - 30680 доларів
Шість людей - 36160 доларів
Семи людей - 39760 доларів
Восьми людей - 44120 доларів
Жебраки в США! ЗОВСІМ !!! ПОДАТКИ НЕ ПЛАТЯТЬ !!!!!!!!
Отримуючи додатково соціальну допомогу на все!
У США податки сплачують прогресивно.
Маленькі доходи, не платіть зовсім або мало платіть.
Великі прибутки платите багато. Мільйонери платять дуже багато.
Маєте дітей, на кожну дитину для вас зменшення податків.
Чому у Норвегії такий високий податок?
Рівень податків у Норвегії з 1970-х років.
Відносно високий рівень податків є результатом - - загального добробуту. Більшість податкових надходжень витрачається на громадські послуги, такі як охорона здоров'я, робота лікарень, освіта та транспорт.
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