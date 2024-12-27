Нацбанк продав за тиждень $1,6 мільярда для підтримки гривні. Це рекорд від початку повномасштабної війни
Упродовж тижня з 23 до 27 грудня Національний банк для підтримки курсу гривні продав на міжбанку $1,625 млрд.
Це найбільший показник від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2024 року, свідчать дані на сайті НБУ.
Водночас регулятор не купував валюту на ринку минулого тижня.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 30 грудня, на рівні 41,9403 грн/$, порівняно із 41,8447 грн/$ у п'ятницю. На початку тижня, 24 грудня, він оновив історичний мінімум, сягнувши 41,9910 грн/$.
Загалом від початку року Нацбанк купив на ринку всього $126 млн, а продав із резервів – $34,57 мільярда. Це суттєво більше ніж за 2022 рік ($26,38 млрд) та 2023 рік ($28,83 млрд).
Як повідомлялося, упродовж тижня з 16 до 20 грудня Національний банк продав для підтримки курсу гривні $1,417 млрд. На той час це також був найбільший показник за весь 2024 рік.
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Корумповані мародери у поті чола скирдують десятки мільярдів $ на свої офшори за рахунок стікаючих кров'ю українців та бюджетів міжнародних партнерів.
Для них велика війна - це золотий дощ, який трапляється лише раз у 100 років на планеті і це трапилося під час їхнього жалюгідного існування в Україні. Як таким шансом не скористатися професійним аферистам, мародерам, корупціонерам й вірним холуям ворожого кремля.
не спасе ні крипта, ні те що крадене записане на жінок, бітьків, коханців/нок, дітей та друзів.
ОКО за ОКО! ГРИВНЯ за ГРИВНЮ! 👊
-а щоб могли бюджетну гривню в кінці року скинути ..(
30 ярдів за рік на підтримання гривні і ці ярди йдуть на конвертацію крадених бюджетних коштів, а залишок плєбс розтаскує на закурівлю китайських трусів, турецьких жинсів і євроблях.
Звісно Трамп опупіє побачивши як розбазарює Зеленьський допомогу.
Тільки яник підтримував курс гривні золотовалютним запасом країни, щоб мудрий нарід бачив уявну стабільність, а ЗЕриги - кидають в топку закордонну допомогу щоб тримати курс на плаву.