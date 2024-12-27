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Новини
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Нацбанк продав за тиждень $1,6 мільярда для підтримки гривні. Це рекорд від початку повномасштабної війни

доллар

Упродовж тижня з 23 до 27 грудня Національний банк для підтримки курсу гривні продав на міжбанку $1,625 млрд.

Це найбільший показник від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2024 року, свідчать дані на сайті НБУ.

Водночас регулятор не купував валюту на ринку минулого тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 30 грудня, на рівні 41,9403 грн/$, порівняно із 41,8447 грн/$ у п'ятницю. На початку тижня, 24 грудня, він оновив історичний мінімум, сягнувши 41,9910 грн/$.

Загалом від початку року Нацбанк купив на ринку всього $126 млн, а продав із резервів – $34,57 мільярда. Це суттєво більше ніж за 2022 рік ($26,38 млрд) та 2023 рік ($28,83 млрд).

Як повідомлялося, упродовж тижня з 16 до 20 грудня Національний банк продав для підтримки курсу гривні $1,417 млрд. На той час це також був найбільший показник за весь 2024 рік.

Автор: 

валюта (2167) курс (1497) НБУ (9278) обмін валюти (700)


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Топ коментарі
+10
звичайно. за гривні ролс-ройсі ніхто не продає.
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27.12.2024 20:01
+7
Ну что, эмиссия пустых бумажек во всей красе. Достаточно сходить в продмагазин чтобы это увидеть.
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27.12.2024 20:48
+6
Фінансову допомогу Україні можна розікрастити не лише відкатами, а й друком (безготівковою емісією) гривневої макулатурної маси з наступним легальним заміщенням її на тверду високоліквідну американську валюту на міжбанківському валютному ринку, якщо резерви переповнені.
Корумповані мародери у поті чола скирдують десятки мільярдів $ на свої офшори за рахунок стікаючих кров'ю українців та бюджетів міжнародних партнерів.

Для них велика війна - це золотий дощ, який трапляється лише раз у 100 років на планеті і це трапилося під час їхнього жалюгідного існування в Україні. Як таким шансом не скористатися професійним аферистам, мародерам, корупціонерам й вірним холуям ворожого кремля.
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28.12.2024 01:18
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Крупа и Ко, також іхня криша, іхні судді готуються на с@ьоб. На Майорке сонячно, в Гамбурге теж не погано.
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27.12.2024 20:00 Відповісти
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27.12.2024 20:26 Відповісти
звичайно. за гривні ролс-ройсі ніхто не продає.
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27.12.2024 20:01 Відповісти
Ну что, эмиссия пустых бумажек во всей красе. Достаточно сходить в продмагазин чтобы это увидеть.
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27.12.2024 20:48 Відповісти
держморди отримали новорічні премії і побігли в обмінники. Таке відбувається кожен рік, тільки до цього заробітчани міняли валюту щоб "відмітити" свята, а зараз ніт.
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28.12.2024 00:00 Відповісти
Фінансову допомогу Україні можна розікрастити не лише відкатами, а й друком (безготівковою емісією) гривневої макулатурної маси з наступним легальним заміщенням її на тверду високоліквідну американську валюту на міжбанківському валютному ринку, якщо резерви переповнені.
Корумповані мародери у поті чола скирдують десятки мільярдів $ на свої офшори за рахунок стікаючих кров'ю українців та бюджетів міжнародних партнерів.

Для них велика війна - це золотий дощ, який трапляється лише раз у 100 років на планеті і це трапилося під час їхнього жалюгідного існування в Україні. Як таким шансом не скористатися професійним аферистам, мародерам, корупціонерам й вірним холуям ворожого кремля.
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28.12.2024 01:18 Відповісти
золотий дощ, перетвориться на зелену мочю, а кошти з мьльярдних офшорних рахунків з розкраденої української економіки ПОВЕРНУТЬ до України.
не спасе ні крипта, ні те що крадене записане на жінок, бітьків, коханців/нок, дітей та друзів.
ОКО за ОКО! ГРИВНЯ за ГРИВНЮ! 👊
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28.12.2024 16:51 Відповісти
🙏🙏
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28.12.2024 18:47 Відповісти
фурса - нелюдь
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29.12.2024 15:57 Відповісти
В НБУ реально найгірший керівник за всі роки незалежності
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28.12.2024 12:00 Відповісти
зате представник ЛГБТ спільноти, це прогресивно і модно!
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29.12.2024 14:45 Відповісти
-а навіщо ?
-а щоб могли бюджетну гривню в кінці року скинути ..(
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28.12.2024 21:33 Відповісти
Так у Зеленьського накрали за рік гривні, залишок під кінець року терміново потрібно перевести у тверді гроші.
30 ярдів за рік на підтримання гривні і ці ярди йдуть на конвертацію крадених бюджетних коштів, а залишок плєбс розтаскує на закурівлю китайських трусів, турецьких жинсів і євроблях.
Звісно Трамп опупіє побачивши як розбазарює Зеленьський допомогу.
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28.12.2024 23:20 Відповісти
ЗЕлена мафія робить те саме що й їх ідейні батьки - риги яника.
Тільки яник підтримував курс гривні золотовалютним запасом країни, щоб мудрий нарід бачив уявну стабільність, а ЗЕриги - кидають в топку закордонну допомогу щоб тримати курс на плаву.
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29.12.2024 06:56 Відповісти
зачем ее держжать?
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29.12.2024 15:52 Відповісти
ОООООООО!!!! ГРОШІ!!!! ГРОШІ!!!!!
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29.12.2024 15:59 Відповісти

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