Реконструкцію залізничної ділянки на кордоні з Польщею перенесли на 2026 рік. Її обіцяли почати будувати ще минулого року

Реконструкцію залізничної колії на ділянці "Держкордон Польщі – Мостиська II – Скнилів (Львів)" перенесено на 2026 рік.

Про це йдеться в операційному плані Стратегії розвитку прикордонної інфраструктури з країнами Європейським Союзом і Молдовою до 2030 року, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з планом, із необхідних на реалізацію проєкту 10,92 млрд грн перший транш на 4,27 млрд грн буде виділено тільки в 2026 році. Виділення ще 4,83 млрд грн передбачено в 2027 році, 1,81 млрд грн – у 2028 році.

Як зазначається в тексті документа, проєкт буде реалізовано за гроші міжнародної технічної допомоги, коштів міжнародних фінансових інститутів, державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

У лютому 2024 року колишній віцепрем'єр із відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що будівництво першої великої ділянки європейського шляху Мостиська – Скнилів розпочнеться до кінця 2024 року.

Пізніше стало відомо, що Україні не вдалося залучити для реалізації проєкту фінансування Connecting Europe Facility (CEF). Повідомляли, що можливість профінансувати 50% вартості проєкту вивчає Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Як повідомлялося, 24 грудня 2024 року Кабінет Міністрів схвалив Стратегію розбудови прикордонної інфраструктури до 2030 року. Зокрема, йдеться про автомобільні та залізничні пункти пропуску з країнами-членами Європейького Союзу та Молдовою.

До того стало відомо, що на Закарпатті оновлять пункти пропуску на кордоні для зменшення черг і прискорення доставки вантажів.