За рік в Україні зріс попит на вживані авто. Найпопулярніші моделі року
Упродовж 2024 року українці придбали понад 222,1 тис. вживаних авто, ввезених з-за кордону. Це на 4% більше, ніж роком раніше.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Зазначається, що це понад ¾ від всіх легковиків, що у минулому році поповнили вітчизняний автопарк.
Середній вік вживаних авто, які у минулому році перейшли на українську реєстрацію, становив 9 років.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 47%. Далі йдуть дизельні – 25%; електромобілі – 18%; авто з ГБО та гібриди – по 5%.
До десятки найпопулярніших моделей увійшли:
- Volkswagen Golf – 12 164 авто;
- Renault Megane – 9608;
- Skoda Octavia – 8 083;
- Volkswagen Passat – 6 570;
- Volkswagen Tiguan – 5 988;
- Nissann Leaf – 5 511;
- Audi Q5 – 5 316;
- Nissan Rogue – 4 950;
- Tesla Model 3 – 4 639;
- Mazda CX5 – 3 851.
Як повідомлялося, у 2024 році українці за рік придбали майже 70 тисяч нових авто.
Зокрема, у листопаді українці витратили на придбання нових легкових авто понад 10,2 млрд грн, що на 12% більше, ніж торік та на 8% менше у порівнянні з попереднім місяцем.
Будь ласка, зачекайте...
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