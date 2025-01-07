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За рік в Україні зріс попит на вживані авто. Найпопулярніші моделі року

авто

Упродовж 2024 року українці придбали понад 222,1 тис. вживаних авто, ввезених з-за кордону. Це на 4% більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що це понад ¾ від всіх легковиків, що у минулому році поповнили вітчизняний автопарк.

Середній вік вживаних авто, які у минулому році перейшли на українську реєстрацію, становив 9 років.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 47%. Далі йдуть дизельні – 25%; електромобілі – 18%; авто з ГБО та гібриди – по 5%.

До десятки найпопулярніших моделей увійшли:

  • Volkswagen Golf – 12 164 авто;
  • Renault Megane – 9608;
  • Skoda Octavia – 8 083;
  • Volkswagen Passat – 6 570;
  • Volkswagen Tiguan – 5 988;
  • Nissann Leaf – 5 511;
  • Audi Q5 – 5 316;
  • Nissan Rogue – 4 950;
  • Tesla Model 3 – 4 639;
  • Mazda CX5 – 3 851.

Як повідомлялося, у 2024 році українці за рік придбали майже 70 тисяч нових авто. 

Зокрема, у листопаді українці витратили на придбання нових легкових авто понад 10,2 млрд грн, що на 12% більше, ніж торік та на 8% менше у порівнянні з попереднім місяцем.

Автор: 

авто (4136) продаж (2068)


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