Товарообіг України за рік перевищив $112 мільярдів. Найбільше імпортували з Китаю та Польщі
За підсумками 2024 року товарообіг України склав $112,3 млрд. Зокрема імпортували товарів на суму $70,7 млрд, а експортували – на $41,6 млрд.
Як повідомили у Державній митній службі, загалом товарообіг зріс на 13% у порівнянні з 2023 роком.
Найбільше товарів імпортували з Китаю – $14,4 млрд, Польщі – $7 млрд і Німеччини – $5,4 млрд.
Водночас експортували з України найбільше до Польщі – на $4,7 млрд, Іспанії – на $2,9 млр та Німеччини – на $2,8 млрд.
У загальних обсягах ввезених у 2024 році товарів 65% склали такі категорії товарів:
- машини, устаткування та транспорт – $25 млрд;
- продукція хімічної промисловості – $11,7 млрд;
- паливно-енергетичні – $8,9 млрд.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
- продовольчі товари – $24,6 млрд;
- метали та вироби з них – $4,4 млрд;
- машини, устаткування та транспорт – $3,5 млрд.
За 2024 рік при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 311,3 млн грн.
Нагадаємо, у 2023 році товарообіг України становив $99,4 млрд. Зокрема, в Україну імпортували товарів на $63,5 млрд, а експортували – на $36 млрд.
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