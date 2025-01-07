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Новини
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Товарообіг України за рік перевищив $112 мільярдів. Найбільше імпортували з Китаю та Польщі

експорт,імпорт,товарообіг

За підсумками 2024 року товарообіг України склав $112,3 млрд. Зокрема імпортували товарів на суму $70,7 млрд, а експортували – на $41,6 млрд.

Як повідомили у Державній митній службі, загалом товарообіг зріс на 13% у порівнянні з 2023 роком.

Найбільше товарів імпортували з Китаю – $14,4 млрд, Польщі – $7 млрд і Німеччини – $5,4 млрд.

Водночас експортували з України найбільше до Польщі – на $4,7 млрд, Іспанії – на $2,9 млр та Німеччини – на $2,8 млрд.

У загальних обсягах ввезених у 2024 році товарів 65% склали такі категорії товарів:

  • машини, устаткування та транспорт – $25 млрд;
  • продукція хімічної промисловості – $11,7 млрд;
  • паливно-енергетичні – $8,9 млрд.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

  • продовольчі товари – $24,6 млрд;
  • метали та вироби з них – $4,4 млрд;
  • машини, устаткування та транспорт – $3,5 млрд.

За 2024 рік при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 311,3 млн грн.

Товарообіг України торік становив $112 млрд

Нагадаємо, у 2023 році товарообіг України становив $99,4 млрд. Зокрема, в Україну імпортували товарів на $63,5 млрд, а експортували – на $36 млрд.

Автор: 

імпорт (2332) товарообіг (220) експорт (3834) Державна митна служба (473)


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З китаю?(((тому все в нас такої якості((
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07.01.2025 10:43 Відповісти
Це взагалі то про Україну написано, а не про Швейцарію.
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07.01.2025 10:54 Відповісти
Та в мене в Україні ще залишилася якась родина.Та й уяву маю не з чужого досвіду про якість всього там.Дотеп недоречний)
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07.01.2025 10:58 Відповісти
Закупати комуняцьке гівно із Китаю і підтримувати головного куратора московського людожера це так патріотично і розумно?
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07.01.2025 11:03 Відповісти
Найбільше Україна підтримує економіку Китаю, який допомагає вбивати оркам українців і економіку Польщі, яка блокує кордони для українців!
Україна не може налагодити виробництво китайських іграшок і польського молока і сирів?!
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07.01.2025 11:47 Відповісти

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