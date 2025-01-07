Рада оборони Києва обговорить зупинку громадського транспорту під час повітряних тривог

Рада оборони Києва під час найближчого засідання розгляне питання роботи громадського транспорту під час повітряної тривоги.

Про це заявив новий очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

За його словами, він внесе на розгляд Ради оборони Києва питання "напрацювання алгоритму функціонування наземного громадського транспорту під час повітряної тривоги".

Також на засіданні Ради оборони розглянуть питання щодо службових відряджень за кордон усіх представників органів місцевого самоврядування територіальної громади міста Києва та працівників КМВА за погодженням Ради оборони.

Водночас Рада розгляне питання евакуації пошкоджених внаслідок обстрілів автомобілів з вулиць міста.

Нагадаємо, що з 2022 року під час повітряної тривоги у Києві громадський транспорт зупиняється. Тобто транспорт довозить пасажирів до найближчого укриття, а перевезення людей плановими маршрутами під час тривог заборонено. Мешканці Києва подавали електронні петиції з проханням відновити рух транспорту під час тривог, але влада Києва заборону не скасувала.