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Споживання електроенергії в Україні знизилося через потепління

електроенергія

Енергетики фіксують зниження споживання електроенергії в Україні внаслідок потепління у більшості регіонів країни.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Так, станом на 9:30 7 січня, споживання електроенергії було на 5,5% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у понеділок.

Водночас 6 січня добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 6,4% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 3 січня. Це пояснюється нижчою температурою повітря, порівняно з кінцем минулого тижня.

Крім того, "Укренерго" повідомило, що внаслідок ожеледиці та сильного вітру на ранок були знеструмлені 12 населених пунктів: 10 – в Івано-Франківській області і 2 у Черкаській.

Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням мереж. Протягом кількох годин знеструмлених абонентів планують заживити.

Як повідомлялося, у 2024 році Україна збільшила імпорт електроенергії в 5,5 раза – до 4,4 млн МВт-год.

Автор: 

електроенергія (4249) Укренерго (2000)


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Ви подивіться скільки людей виїхало за цей період за кордон, і відразу зрозуміїти причини потепління.
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07.01.2025 13:28 Відповісти

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