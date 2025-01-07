Умєров призначив своїм радником ексміністра інфраструктури Кубракова

Міністр оборони Рустем Умєров призначив колишнього міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова своїм радником на громадських засадах.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Призначив Олександра Кубракова своїм радником на громадських засадах. Його досвід на посадах віцепрем’єр-міністра, міністра інфраструктури та керівника Укравтодору є важливим і допоможе у вдосконаленні системи постачання та логістики у Збройних силах України", – наголосив Умєров.

На його перпеконання, державний та практичний досвід Кубракова "сприятиме підвищенню ефективності оборонних процесів та зміцненню обороноспроможності України".

Як повідомлялося, 9 травня Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Сам Кубраков заявив, що керівництво фракції "Слуга народу" та очільник уряду Денис Шмигаль з ним це рішення не обговорювали.