З українців зібрали 11,2 мільярда "податку на Google" за рік

За підсумками 2024 року нерезиденти, які здійснюють операції з постачання електронних послуг, сплатили податкових зобов’язань (ПДВ, так званий "податок на Google") на 11,2 млрд грн. Це майже вчетверо перевищило початково заплановану суму.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"Передбачення та прогнози, що він не запрацює в Україні, нерезиденти не будуть реєструватися та вийдуть з ринку України, не справдились. Навпаки, надходження з так званого податку на Google рік до року зростають", – наголосив він.

За словами нардепа, у рік запровадження податку – у 2022 році – до бюджету сплатили 4,3 млрд грн, у 2023-му надходження зросли до 8 млрд грн у 2023 році, а у 2024-му – до 11,2 млрд грн.

Таким чином, поточні надходження майже вчетверо перевищили прогнозовані показники, закладені при прийнятті закону, уточнив Гетманцев.

"Очікуємо, що наступні ініціативи з імплементації директив DAC 7, ATAD I та ATAD II матимуть такий же успіх, як і "податок на Google", – додав він.

Що таке "податок на Google"?

У червні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон №1525-ІХ, яким запроваджено 20% ПДВ на онлайн-послуги, які компанії-нерезиденти надають українським користувачам.

За цим законом, іноземні компанії, які постачають українцям електронні послуги (Apple, Google, Netflix, Wargaming та інші), зобов'язані зареєструватись платниками податку на додану вартість, якщо загальна сума від здійснення відповідних операцій перевищує 1 млн грн на рік.

За 2023 рік міжнародні компанії, що надають електронні послуги, задекларували до сплати понад 8,4 млрд грн цього податку. У 2022 році від сплати "податку на Google" до держбюджету надійшло 4,3 млрд грн.