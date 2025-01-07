З українців зібрали 11,2 мільярда "податку на Google" за рік
За підсумками 2024 року нерезиденти, які здійснюють операції з постачання електронних послуг, сплатили податкових зобов’язань (ПДВ, так званий "податок на Google") на 11,2 млрд грн. Це майже вчетверо перевищило початково заплановану суму.
Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.
"Передбачення та прогнози, що він не запрацює в Україні, нерезиденти не будуть реєструватися та вийдуть з ринку України, не справдились. Навпаки, надходження з так званого податку на Google рік до року зростають", – наголосив він.
За словами нардепа, у рік запровадження податку – у 2022 році – до бюджету сплатили 4,3 млрд грн, у 2023-му надходження зросли до 8 млрд грн у 2023 році, а у 2024-му – до 11,2 млрд грн.
Таким чином, поточні надходження майже вчетверо перевищили прогнозовані показники, закладені при прийнятті закону, уточнив Гетманцев.
"Очікуємо, що наступні ініціативи з імплементації директив DAC 7, ATAD I та ATAD II матимуть такий же успіх, як і "податок на Google", – додав він.
Що таке "податок на Google"?
У червні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон №1525-ІХ, яким запроваджено 20% ПДВ на онлайн-послуги, які компанії-нерезиденти надають українським користувачам.
За цим законом, іноземні компанії, які постачають українцям електронні послуги (Apple, Google, Netflix, Wargaming та інші), зобов'язані зареєструватись платниками податку на додану вартість, якщо загальна сума від здійснення відповідних операцій перевищує 1 млн грн на рік.
За 2023 рік міжнародні компанії, що надають електронні послуги, задекларували до сплати понад 8,4 млрд грн цього податку. У 2022 році від сплати "податку на Google" до держбюджету надійшло 4,3 млрд грн.
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"Спробуємо проаналізувати заяви голови податкового комітету, які переповнюють інформаційний простір, про минулорічні результати роботи податкової служби🤔
Серед останніх - скорочення кількості державних податкових інспекцій, яке відбулося
"завдяки проведеній за останні два роки діджиталізації та введенню ризик-орієнтованого підходу в управління податковими органами"
- заявив він.
ℹ️За даними податкової кількість ДПІ було скорочено з 528 до 117 або на 78 відсотків.
І тут - черговий економічний ПАРАДОКС - витрати, передбачені в державному бюджеті на оплату комунальних послуг та енергоносії для Державної податкової служби тільки ЗБІЛЬШУЮТЬСЯ.
Якщо у 2023 році такі витрати складали 272 млн гривень, то у 2024 та 2025 роках визначені в обсязі 306 млн гривень, або на 12,5% більше.
Кількість ДПІ скоротили на 78%, а витрати на їх утримання збільшилися на 12,5%.
Навіть якщо відбулось здорожчання комунальних платежів, то не в 5 разів?!
А рівень та якість цифрових сервісів податкової, навіть не хочу коментувати - це найкраще можуть зробити платники податків, а їх звісно ніхто не запитує."