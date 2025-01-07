Суттєвий попит на валюту: Нацбанк пояснив зниження курсу гривні у грудні

У грудні попит на іноземну валюту суттєво збільшився головним чином через значні бюджетні видатки. Через це середньомісячний обмінний курс гривні в грудні помірно девальвував – на 1%.

Про це йдеться в макроекономічному та монетарному огляді Національного банку за січень 2025 року.

Зазначається, що в грудні чистий попит на безготівкову іноземну валюту суттєво збільшився з огляду на зростання бюджетних видатків та операцій бізнесу наприкінці року.

"Ураховуючи необхідність компенсації збільшеного структурного дефіциту приватного сектору (переважно через сезонні чинники), а також з метою збереження стійкості валютного ринку, НБУ підвищив обсяги чистого продажу іноземної валюти (до $5,3 млрд)", – пояснюють аналітики.

Водночас чистий попит на готівковому ринку зберігався на рівні попереднього місяця, а різниця між готівковим та офіційним курсами впродовж грудня становила близько 1%.

У Нацбанку додали, для забезпечення стійкості валютного ринку та поступового сповільнення інфляції до цілі 5% регулятор у грудні підвищив облікову ставку до 13.5%.

Як повідомлялося, напередодні курс гривні оновив історичний мінімум щодо долара США другий день поспіль.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 7 січня 2025 року, на рівні 42,1959 грн/$. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 6 січня на рівні 42,0889 грн/$.