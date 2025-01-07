БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 479 2

Суттєвий попит на валюту: Нацбанк пояснив зниження курсу гривні у грудні

долар,банківська,таємниця

У грудні попит на іноземну валюту суттєво збільшився головним чином через значні бюджетні видатки. Через це середньомісячний обмінний курс гривні в грудні помірно девальвував – на 1%.

Про це йдеться в макроекономічному та монетарному огляді Національного банку за січень 2025 року.

Зазначається, що в грудні чистий попит на безготівкову іноземну валюту суттєво збільшився з огляду на зростання бюджетних видатків та операцій бізнесу наприкінці року.

"Ураховуючи необхідність компенсації збільшеного структурного дефіциту приватного сектору (переважно через сезонні чинники), а також з метою збереження стійкості валютного ринку, НБУ підвищив обсяги чистого продажу іноземної валюти (до $5,3 млрд)", – пояснюють аналітики.

Водночас чистий попит на готівковому ринку зберігався на рівні попереднього місяця, а різниця між готівковим та офіційним курсами впродовж грудня становила близько 1%.

У Нацбанку додали, для забезпечення стійкості валютного ринку та поступового сповільнення інфляції до цілі 5% регулятор у грудні підвищив облікову ставку до 13.5%.

Як повідомлялося, напередодні курс гривні оновив історичний мінімум щодо долара США другий день поспіль.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 7 січня 2025 року, на рівні 42,1959 грн/$. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 6 січня на рівні 42,0889 грн/$.

Автор: 

валюта (2180) курс (1505) НБУ (9303)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
это типа народец стал жить лучше?)))
показати весь коментар
07.01.2025 15:17 Відповісти
Ця зелена корупційна влада виводить кошти за кордон, тому курс збільшився!
показати весь коментар
08.01.2025 09:06 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 