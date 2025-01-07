Кількість відгуків на вакансію на IT-ринку знизилася до дворічного мінімуму

У грудні 2024 року середня кількість відгуків на вакансію на IT-ринку знизилася до 24,6, що є найменшим показником за останні два роки. Загалом на вакансії відгукувалося на 2700 кандидатів менше, ніж у листопаді.

Про це свідчать результати дослідження DOU, передає Forbes.

Зазначається, що у грудні 1425 компаній розміщували вакансії – це найнижчий показник за рік. Загалом було розміщено 4584 вакансії, що на 573 менше, ніж у листопаді.

У другому півріччі 2024-го кількість вакансій зросла на 9%, до 31 309 вакансій. Найбільше зросли категорії QA (на 369 вакансій), HR (на 272) та аналітиків (на 225). Miltech-вакансії зросли на 56%, або на 500 вакансій за пів року.

У другому півріччі 2024-го найбільше додалося віддалених вакансій – на понад 2000 більше, ніж у першому півріччі (або на 12%). Також було на 1000 вакансій більше у Києві (або на 8%). Водночас найстрімкіше зростали вакансії за кордоном – на 26% за пів року.

Кількісно за останні пів року найбільше зросла категорія 1-5 років досвіду. Проте найбільш стрімко зросли вакансії для фахівців без досвіду: на 33% за пів року, також по 11% додалося у категоріях "понад 5 років досвіду" та "до року".

Як повідомлялося, обсяг експорту ІТ-послуг з України в листопаді цього року склав $520 млн. Це на $12 млн менше ніж минулого місяця ($532 млн) і на $44 млн менше, ніж у листопаді 2023 року ($564 млн).

Падіння обсягів експорту українських IT-послуг розпочалося у 2023 році. За попередніми прогнозами, у 2024 році він впаде ще на 4-6%, йдеться у дослідженні IT Research Ukraine 2024 Львівського ІТ Кластеру.

При цьому ІТ-сектор – найбільший експортер послуг в Україні: від загального обсягу послуг комп'ютерні послуги складають 38%. Окрім того, галузь посідає друге місце в загальній структурі українського експорту, після експорту продовольчих товарів.

Наразі в Україні понад 2 100 активних верифікованих ІТ-компаній. Вони продовжують відкривати нові офіси, однак здебільшого за кордоном. Загалом в українських ІТ-компаніях працює 302 тис. спеціалістів, але безпосередньо в Україні досі живуть лише 238 тис. фахівців.