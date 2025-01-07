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Новини
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Ціни продовжують стрімко зростати. У Нацбанку пояснили причини інфляції

Ціни продовжують стрімко зростати. У Нацбанку пояснили причини інфляції

У листопаді 2024 року споживча інфляція стрімко пришвидшилася до 11,2% р/р та перевищила прогноз в Інфляційному звіті Національного банку за жовтень 2024 року.

Про це свідчать дані січневого Макроекономічного та монетарного огляду регулятора.

Базова інфляція також зросла до 9.3% р/р внаслідок швидкого подорожчання оброблених харчових продуктів, подальшого зростання витрат бізнесу на енергозабезпечення й оплату праці, а також ефектів перенесення девальвації в попередні періоди на ціни.

Зазначається, що в листопаді продовольча інфляція надалі стрімко пришвидшувалася через меншу пропозицію окремих сільгоспкультур, а також тваринницької продукції, що спричинило зростання цін як на сирі харчові продукти, так і через вторинні ефекти (унаслідок подорожчання продовольчої сировини) на оброблені продукти.

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Ціни на непродовольчі товари також пришвидшили зростання, передусім під впливом курсового чинника. Це, ймовірно, вплинуло й на сповільнення зниження цін на одяг і взуття, зазначили в НБУ.

Дещо швидше дорожчали фінансові послуги та послуги зв’язку, освіти, культури та відпочинку, ресторанів та готелів, особистого догляду з огляду на збільшення виробничих витрат.

Водночас зростання цін на пальне в річному вимірі в листопаді стрімко сповільнилося. Це насамперед пов’язано із низхідною динамікою світових цін на нафту й збереженням стриманого попиту.

Стрімкіше дорожчали алкогольні й тютюнові вироби, у тому числі під впливом курсових ефектів у попередні місяці та боротьби з тіньовою продукцією. Крім того, очікуване підвищення з 1 січня 2025 року акцизів на тютюнові вироби також могло мотивувати виробників та імпортерів завчасно підняти ціни.

Пришвидшилося зростання цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари й обладнання.

Як і раніше, адміністративну інфляцію стримував мораторій на підвищення тарифів на окремі житлово-комунальні послуги для населення.

Як повідомлялося, у липні Національний банк погіршив прогноз інфляції у 2024 році до 8,5%. Але у жовтні НБУ знову погіршив прогноз інфляції на 2024 рік до 9,7%.

Нагадаємо, за підсумками 2023 року інфляція в Україні становила 5,1%.

Автор: 

інфляція (715) НБУ (9303) ціни (3479)


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Топ коментарі
+23
Суддя Олександр Кравець пішов у відставку та виїхав до Нідерландів, де отримав безкоштовне житло, хоча у 22-му році купив 3 квартири в Туреччині. Ми платимо йому ₴100 тис. пенсії щомісячно. Заздріть.Це і є головна причина інфляціі - друкування пенсіонних грошей для таких потвор.
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07.01.2025 12:55
+16
А у них не пенсії, а довічне грошове утримання. Так шо *** ви їм шо обмежите. А як спробуєте, то отримаєте позов до КСУ, який підтвердить незаконність такого рішення, бо там (нежданчик!) теж судді сидять. Про конфлікт інтересів вони, звичайно, не в курсі
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07.01.2025 13:20
+13
Фух, пояснили... легше стало...
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07.01.2025 12:51
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Фух, пояснили... легше стало...
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07.01.2025 12:51 Відповісти
Ще про ху....лостан забули написати, як там
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07.01.2025 13:01 Відповісти
Суддя Олександр Кравець пішов у відставку та виїхав до Нідерландів, де отримав безкоштовне житло, хоча у 22-му році купив 3 квартири в Туреччині. Ми платимо йому ₴100 тис. пенсії щомісячно. Заздріть.Це і є головна причина інфляціі - друкування пенсіонних грошей для таких потвор.
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07.01.2025 12:55 Відповісти
Постанова 1 КМУ від 3 січня - пенсії обмежили.....
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07.01.2025 12:57 Відповісти
Пхаха, також Дуремар хотів висушити болото, зливаючи воду поряд . До підвищення помічники отримували 88,4 тисячі гривень, а після підвищення їхня зарплата зросла до 132,6 тисячі гривень на місяць. Ось куди пішло "обмеження"
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07.01.2025 13:19 Відповісти
А у них не пенсії, а довічне грошове утримання. Так шо *** ви їм шо обмежите. А як спробуєте, то отримаєте позов до КСУ, який підтвердить незаконність такого рішення, бо там (нежданчик!) теж судді сидять. Про конфлікт інтересів вони, звичайно, не в курсі
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07.01.2025 13:20 Відповісти
Ввімкнули друкарський станок - але про це нікому....
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07.01.2025 12:55 Відповісти
Гетьманцев двіжує, гуси ощипані осталось втикнути яблуко в зад і в піч
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07.01.2025 13:00 Відповісти
Ну, і де мосєйчучка із запитаннями про зростання цін?
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07.01.2025 13:02 Відповісти
..в неї, хвойди, рот зайнятий - вилизує зелений анус..
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07.01.2025 13:10 Відповісти
...очікуване підвищення з 1 січня 2025 року акцизів на тютюнові вироби також могло мотивувати виробників... А як воно це підвищення буде мотивувати курців? Палити менше не стануть. Буде збільшуватись тіньовий ринок, від цього виграють тільки "кришувальники" а не прибуток до бюджету. Просто стануть менше офіційно купувати цигарки. От і все.
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07.01.2025 13:03 Відповісти
ціни за рік на дуже великий перелік продуктів зросли мінімум вдвічі, послуги теж... але інфляція - 11%... це в якому з всесвітів?...
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07.01.2025 13:03 Відповісти
І до чого тут гетманцев?
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07.01.2025 13:04 Відповісти
І справді. Ну і що, що Гетьманцев підняттям податків і банківської ставки знищив малий і середній бізнес. Ці люди ще можуть новий Майдан зробити
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07.01.2025 13:50 Відповісти
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07.01.2025 13:09 Відповісти
Та нашим чиновникам пофуй що там чого зросло! У них все добре! Бідні воюють, багаті жирують.
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07.01.2025 13:10 Відповісти
Невже не дійде, поки пенсії і зарплатня держчиновників не буде обмеженою, і приведена у відповідність, то ціни не зупинити, при підвищенні цін їм не потрібно щось робити, думати, вирішувати виниклі проблеми, вони просто тупо збільшують собі і іншим інвалідам оклади і додаткові виплати
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07.01.2025 13:11 Відповісти
Жадібність, ясен перець, не може бути причиною зростання цін.
Відкидаємо з праведним обуренням.
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07.01.2025 13:23 Відповісти
нацбанк може розслабитися й ні...уя не пояснювати - ввечері "причина високої інфляції" буде гундосити про те, шо всьо харашо...
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07.01.2025 13:40 Відповісти
випускайте ту 3.14зду з говноканалу хай розкаже про ціну цибулі індекс борщу і підлогу вареника
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07.01.2025 13:47 Відповісти
Щоб не було інфляції треба до 3,5 мільярдів гривень на ОП Єрмака додати ще грошей. І припинити казати, що зелена влада тільки гадить, краде і зраджує. А краще меньше жерти, як каже зелений нардеп Клочко
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07.01.2025 13:47 Відповісти
Просто кури не несуться от і дорожчає все. Шо тут ніпанятна?
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07.01.2025 13:51 Відповісти
Основна причина - призначенці єрмака-зеленського керують (грабують) країну!
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07.01.2025 13:55 Відповісти
Та зельоні вже давно пояснили. Винувате стрімке збагачення українців.
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07.01.2025 14:45 Відповісти
План Стійкості Зеленського добре працює.
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07.01.2025 15:06 Відповісти
та война каг бы)
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07.01.2025 15:20 Відповісти
Причина "вовкина тысяча"!!!
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07.01.2025 15:30 Відповісти
Причина інфляції - зелена влада.
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07.01.2025 16:00 Відповісти
Нацбанк існує тільки для того щоб все пояснювати, а не щось корисне робити?
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07.01.2025 16:57 Відповісти
Халявний проїзд - причина втрати територій та населення. Закон збереження енергії. Доки буде халявний проїзд - доти втрачатимемо території....
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07.01.2025 18:10 Відповісти

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