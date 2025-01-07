Ціни продовжують стрімко зростати. У Нацбанку пояснили причини інфляції

У листопаді 2024 року споживча інфляція стрімко пришвидшилася до 11,2% р/р та перевищила прогноз в Інфляційному звіті Національного банку за жовтень 2024 року.

Про це свідчать дані січневого Макроекономічного та монетарного огляду регулятора.

Базова інфляція також зросла до 9.3% р/р внаслідок швидкого подорожчання оброблених харчових продуктів, подальшого зростання витрат бізнесу на енергозабезпечення й оплату праці, а також ефектів перенесення девальвації в попередні періоди на ціни.

Зазначається, що в листопаді продовольча інфляція надалі стрімко пришвидшувалася через меншу пропозицію окремих сільгоспкультур, а також тваринницької продукції, що спричинило зростання цін як на сирі харчові продукти, так і через вторинні ефекти (унаслідок подорожчання продовольчої сировини) на оброблені продукти.

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Ціни на непродовольчі товари також пришвидшили зростання, передусім під впливом курсового чинника. Це, ймовірно, вплинуло й на сповільнення зниження цін на одяг і взуття, зазначили в НБУ.

Дещо швидше дорожчали фінансові послуги та послуги зв’язку, освіти, культури та відпочинку, ресторанів та готелів, особистого догляду з огляду на збільшення виробничих витрат.

Водночас зростання цін на пальне в річному вимірі в листопаді стрімко сповільнилося. Це насамперед пов’язано із низхідною динамікою світових цін на нафту й збереженням стриманого попиту.

Стрімкіше дорожчали алкогольні й тютюнові вироби, у тому числі під впливом курсових ефектів у попередні місяці та боротьби з тіньовою продукцією. Крім того, очікуване підвищення з 1 січня 2025 року акцизів на тютюнові вироби також могло мотивувати виробників та імпортерів завчасно підняти ціни.

Пришвидшилося зростання цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари й обладнання.

Як і раніше, адміністративну інфляцію стримував мораторій на підвищення тарифів на окремі житлово-комунальні послуги для населення.

Як повідомлялося, у липні Національний банк погіршив прогноз інфляції у 2024 році до 8,5%. Але у жовтні НБУ знову погіршив прогноз інфляції на 2024 рік до 9,7%.

Нагадаємо, за підсумками 2023 року інфляція в Україні становила 5,1%.