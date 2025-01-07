БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
3 027 14

Понад 11 мільйонів українців подали заявки на отримання "тисячі Зеленського"

Понад 11 мільйонів українців подали заявки на отримання

Станом на 7 січня понад 11 мільйонів українців подали заявки на одноразову виплату в 1000 гривень за програмою "Зимова єПідтримка".

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду

За його словами, понад 8 млн українців уже отримали цю підтримку.

Крім того, очільник уряду нагадав, що в січні цього року почнеться виплата вчительської доплати.

"Кожен учитель щомісячно буде додатково отримувати 1000 грн "на руки" до своєї зарплати, а з вересня ця сума складе вже 2000 грн", – уточнив він.

Водночас Шмигаль розповів про реалізацію ініціативи "єКнига", у межах якої 18-річні українці отримають 908 грн на книги. На сьогодні у програмі зареєструвалося понад 56 тис. людей.

"Так само цього місяця почне працювати ще одна програма Зимової підтримки – прийом заявок на субсидію для оренди житла для внутрішньо переміщених осіб. Це допоможе тисячам наших громадян у цей непростий час", – додав прем’єр.

Як отримати 1000 гривень з держбюджету?

22 листопада Кабмін затвердив умови програми "Зимова єПідтримка", яка передбачає виплату одноразової допомоги у розмірі 1 000 грн кожному громадянину, ініційованої президентом Володимиром Зеленським.

Оформити виплату можна через застосунок "Дія" або "Укрпошту", а витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книг, медичних чи освітніх послуг, транспорт, мобільний зв’язок та страхування. Крім того, ці кошти можна буде задонатити на Збройні Сили України або купити військові облігації. Готівку з картки зняти не можна.

Прийом заявок на отримання допомоги розпочався на початку грудня, а витратити кошти можна буде до кінця 2025 року. Виплата призначена не лише дорослим, а й дітям. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини через "Дію".

Автор: 

Шмигаль Денис (1495) єПідтримка (67)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+3
Та Зеля буде слідуючим презедентом, та він буде до кінця свого життя презедентом тепер
показати весь коментар
07.01.2025 13:18
+3
Такі велики гроші ? Що з ними робити? Треба підприємство відкривати !
показати весь коментар
07.01.2025 13:35
+2
Подавайте швидше, бо ми вже гроши списали, а для звіту ваші заявки потрібно
показати весь коментар
07.01.2025 13:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
07.01.2025 13:13 Відповісти
Подавайте швидше, бо ми вже гроши списали, а для звіту ваші заявки потрібно
показати весь коментар
07.01.2025 13:16 Відповісти
Та Зеля буде слідуючим презедентом, та він буде до кінця свого життя презедентом тепер
показати весь коментар
07.01.2025 13:18 Відповісти
презіком комуналкі та проїзду в транспорті.
показати весь коментар
07.01.2025 13:57 Відповісти
Пожиттєвий термін він собі точно заробив. З конфіскацією. І це якщо дуже гуманно, з огляду на його розумову недієздатність.
показати весь коментар
07.01.2025 14:41 Відповісти
Такі велики гроші ? Що з ними робити? Треба підприємство відкривати !
показати весь коментар
07.01.2025 13:35 Відповісти
Тю! А Шмигаль сказав, що понад 8. Скромняга
показати весь коментар
07.01.2025 13:41 Відповісти
Кількість лохторату явно не зменшилася....
так само як лохів на концертах кварталу,
мені прикро, але ми явно втратили країну, без окупації...
показати весь коментар
07.01.2025 13:48 Відповісти
Ще не втратили, але якщо на виборах нарід обере когось із зеленої шобли, то за короткий термін треба спакувати барахло і тікати, поки знову кордон не закрили. Бо наступного разу при зеленій мразі вже закриють назавжди і вибір буде, або здохнути в окопі, або в полоні.
показати весь коментар
07.01.2025 14:46 Відповісти
Так все ж хто пояснити зможе, чому це гроші Зеленського, він що у кварталу відібрав, бо свої наврядли би давати став. Я все ж думаю він наші гроші своїми рахує
показати весь коментар
07.01.2025 14:36 Відповісти
Оце реальний рейтинг ЗЕленої шобли і власне боневтіка. 8 мільйонів - плюс-мінус 30% упоротих, або тих що пристосувалися під владу злодюг.
показати весь коментар
07.01.2025 14:47 Відповісти
Потратити на комунальні їх неможливо,пробував три рази,а пишуть що можна сплатити.Брехня!
показати весь коментар
07.01.2025 18:58 Відповісти
Через Укрпошту чи свій банк?
показати весь коментар
07.01.2025 20:46 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 