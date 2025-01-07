Доходи місцевих бюджетів торік перевищили 450 мільярдів. У яких регіонах надходження зросли найбільше?

Доходи загального фонду місцевих бюджетів (без міжбюджетних трансфертів) у 2024 році становили 451 млрд грн, що на 2,1%, або на 9,1 мільярдів гривень більше, ніж у 2023 році.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram із посиланням на дані Міністерства фінансів.

Він нагадав, що від жовтня 2023 року місцеві бюджети позбавили доходів від так званого "військового ПДФО". За виключенням цих доходів, надходження місцевих бюджетів "у співставних показниках" (від усіх інших джерел) за підсумками 2024 року зросли на 24,1%, або на 87,6 млрд грн.

"У співставних показниках, доходи зросли у розрізі всіх регіонів, окрім Луганської області. Найбільші темпи зростання доходів демонструють м. Київ (+36,8%), Миколаївська (+29,5%), Закарпатська (+27,5%) та Київська області (+27,2%)", – уточнив Гетманцев.

При цьому торік з державного бюджету до місцевих перераховано міжбюджетних трансфертів на суму 193,3 млрд грн. Це на 5,2% (на 9,5 млрд грн) більше, порівняно із аналогічним періодом 2023 року.

Загалом у 2024 році річний план доходів загального фонду місцевих бюджетів перевиконано на 6,4% (на 27,1 млрд грн). Найбільше перевиконання плану зафіксовано за надходженнями від податку на прибуток приватних підприємств (+126%), єдиного податку, податку на нерухоме майно, акцизів.

"Через передачу "військового" ПДФО доходи місцевих бюджетів в окремих областях, насамперед ближче до лінії фронту, таких як Донецька область, скоротились помітно більше за середнє по Україні. Утім такі втрачені доходи були частково компенсовані за рахунок додаткової дотації..., а також за рахунок залишення додаткових +4 в.п. від розщеплення ПДФО", – зазначив Гетманцев.

Він додав, що ситуація по бюджетам ОТГ є різною, утім у цілому їх фінансовий стан залишається стійким, а залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів місяць тому перевищували 190 млрд грн.

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Як повідомлялося, до четвертого кварталу 2024 року доходи місцевих бюджетів через вилучення "військового ПДФО" відставали від показників 2023 року.

Так, доходи загального фонду місцевих бюджетів (без міжбюджетних трансфертів) у січні-вересні 2024 року становили 323,8 млрд грн, що на 4,4% або на 15 мільярдів гривень менше, ніж за аналогічний період минулого року.