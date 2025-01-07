Польща підтвердила готовність допомогти Україні, якщо Словаччина зупинить експорт електроенергії

У Польщі офіційно підтвердили готовність допомогти Україні з поставками електроенергії, якщо Словаччина втілить погрози прем’єр-міністра Роберта Фіцо щодо припинення електропостачання.

Як пише Reuters, про це заявила польська міністерка клімату та довкілля Пауліна Хенніг-Клоска, передає Європейська правда.

За її словами, Польща готова збільшити поставки електроенергії, "якщо Україна попросить про це".

"Наш оператор готовий, питання лише в тому, чи Україна захоче, чи буде змушена цим скористатися. Поведінка Фіцо йде в розріз з Європою", – наголосила міністерка.

Як повідомлялося, з 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу. Газотранспортна система працює в режимі відсутності транзиту.

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна не продовжуватиме транзит російського газу, навіть якщо йтиметься про транспортування газу, який формально належить "іншій країні", яка отримуватиме газ від РФ.

Своєю чергою прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з російським диктатором Путіним і розкритикував рішення України не продовжувати транзит російського газу. Він також погрожував призупинити постачання електроенергії до України, хоча це порушує європейські правила.

Нагадаємо, словацька енергетична компанія SPP, словацький оператор ГТС Eustream AS, а також угорські MOL Hungarian Oil and Gas Plc і MVM Zrt та низка інших компаній підписали декларацію про підтримку продовження транзиту газу через Україну, її направлять на розгляд Єврокомісії.

Словаччина має довгостроковий контракт із "Газпромом" і прагне продовжувати отримувати російський газ через Україну. За оцінками SPP, зупинка транзиту газу через Україну коштуватиме Словаччині понад 220 мільйонів євро, ці кошти потрібні для придбання газу з інших джерел замість російського.

Водночас у Єврокомісії вчергове заявили, що "ЄК не зацікавлена ​​у продовженні транзиту російського газу через Україну". Там запевнили, що "ЄС готовий до припинення транзиту, і існують альтернативи". І вже після припинення транзиту у 2025 році у ЄК наголосили, що воно не вплинуло ні на енергетичну безпеку країн регіону, ні на споживчі ціни на ринку.