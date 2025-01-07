У Польщі не помітили підвищення цін на газ після зупинки транзиту через Україну

Зупинка транзиту російського газу через Україну не мала впливу на польський ринок, суттєвого підвищення цін на пальне у Європі також не спостерігається.

Про це міністерка довкілля Польщі Пауліна Хенніг-Клоска заявила в ефірі місцевого телеканалу TVP Info, передає Liga.net.

"Ми не імпортуємо газ з російського напрямку. Ми маємо цей газ зі США та Норвегії, а також власного видобутку. Ціни на газ після першого січня майже не змінилися. Це свідчить про те, що Росія вже має набагато менший вплив на ціну цієї сировини в Європі", – зазначила польська посадовиця.

Вона також додала, що зменшення залежності від викопних видів палива, зокрема, від російського газу, відповідає інтересам Європи.

"Це те, про що ми говоритимемо під час нашого президентства (у Раді ЄС, – ред.). Польща імпортує викопне паливо в середньому на 120 мільярдів злотих на рік. Ці гроші можна було б інвестувати у власні джерела енергії. Тут, вдома. Тоді наша енергетика стане більш суверенною", – заявила Хенніг-Клоска.

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Як повідомлялося, з 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу з огляду на закінченням терміну дії транзитної угоди з 1 січня 2025 року.

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна не продовжуватиме транзит російського газу, навіть якщо йтиметься про транспортування газу, який формально належить "іншій країні", яка отримуватиме газ від РФ.

Своєю чергою прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо різко критикує рішення України не продовжувати транзит російського газу. Для обговорення цього питаннян він зустрівся з російським диктатором Путіним, а також погрожував призупинити постачання електроенергії до України, хоча це порушує європейські правила. Голова словацього уряду також скаржився, що його країна не лише втратить транзитні збори після припинення постачання газу з РФ, а й у короткостроковій перспективі зіткнеться з підвищенням цін на газ.

Водночас у Єврокомісії констатували, що припинення транзиту російського газу українською газотранспортною системою не вплинуло ні на енергетичну безпеку країн регіону, ні на споживчі ціни на ринку.

Нагадаємо, словацька енергетична компанія SPP, словацький оператор ГТС Eustream AS, а також угорські MOL Hungarian Oil and Gas Plc і MVM Zrt та низка інших компаній підписали декларацію про підтримку продовження транзиту газу через Україну, її направлять на розгляд Єврокомісії.

Словаччина має довгостроковий контракт із "Газпромом" і прагне продовжувати отримувати російський газ через Україну. За оцінками SPP, зупинка транзиту газу через Україну коштуватиме Словаччині понад 220 мільйонів євро, ці кошти потрібні для придбання газу з інших джерел замість російського.