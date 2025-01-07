За програмою "єКнига" для 18-річних українців уже надійшло понад 56 тисяч заявок, – Шмигаль

Від початку запуску програми "єКнига" вже надійшло понад 56 тис. заявок на отримання допомоги на купівлю книжок від українців, яим минулого року виповнилося 18 років.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 7 січня.

"У межах "Зимової підтримки" ми також реалізуємо ініціативу "єКнига". Вже маємо більше 56 тис. заявок від тих, кому в 2024 році виповнилося 18 років", – сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, закон, що передбачував видачу сертифікатів на придбання книг, а також запуск програм субсидій на відшкодування витрат на оренду нерухомості для книжкових магазинів ухвалили ще 19 червня 2022 року. Видача громадянам України сертифікатів на придбання книг мала розпочатися з 1 січня 2023 року, однак у вказані строки цього не відбулося.

Щоб розблокувати запуск цих програм, протягом останніх двох років Верховна Рада ухвалила ще два закони. Останній із них президент Володимир Зеленський підписав у червні.

У середні грудня 2024 року в додатку "Дія" з'явилася нова послуга "єКнига", за допомогою якої 18-річні українці зможуть отримати від держави 908 грн на книжки.

24 грудня повідомлялося, що українці 75 тис. разів придбали книжки за кошти, отримані з держбюджету в межах програми "Зимова підтримка".

Нагадаємо, 22 листопада Кабмін затвердив умови програми "Зимова єПідтримка", яка передбачає виплату одноразової допомоги у розмірі 1 тис. грн кожному громадянину, ініційованої президентом Володимиром Зеленським. Прийом заявок на отримання допомоги розпочався на початку грудня, а витратити кошти можна буде до кінця 2025 року.