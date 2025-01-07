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За програмою "єКнига" для 18-річних українців уже надійшло понад 56 тисяч заявок, – Шмигаль

За програмою

Від початку запуску програми "єКнига" вже надійшло понад 56 тис. заявок на отримання допомоги на купівлю книжок від українців, яим минулого року виповнилося 18 років.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 7 січня.

"У межах "Зимової підтримки" ми також реалізуємо ініціативу "єКнига". Вже маємо більше 56 тис. заявок від тих, кому в 2024 році виповнилося 18 років", – сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, закон, що передбачував видачу сертифікатів на придбання книг, а також запуск програм субсидій на відшкодування витрат на оренду нерухомості для книжкових магазинів ухвалили ще 19 червня 2022 року. Видача громадянам України сертифікатів на придбання книг мала розпочатися з 1 січня 2023 року, однак у вказані строки цього не відбулося.

Щоб розблокувати запуск цих програм, протягом останніх двох років Верховна Рада ухвалила ще два закони. Останній із них президент Володимир Зеленський підписав у червні.

У середні грудня 2024 року в додатку "Дія" з'явилася нова послуга "єКнига", за допомогою якої 18-річні українці зможуть отримати від держави 908 грн на книжки.

24 грудня повідомлялося, що українці 75 тис. разів придбали книжки за кошти, отримані з держбюджету в межах програми "Зимова підтримка".

Нагадаємо, 22 листопада Кабмін затвердив умови програми "Зимова єПідтримка", яка передбачає виплату одноразової допомоги у розмірі 1 тис. грн кожному громадянину, ініційованої президентом Володимиром Зеленським. Прийом заявок на отримання допомоги розпочався на початку грудня, а витратити кошти можна буде до кінця 2025 року.

Автор: 

книги (76) Шмигаль Денис (1495) єПідтримка (67)


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