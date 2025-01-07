БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
6 895 7

Гривня оновлює історичні мінімуми третій день поспіль: Нацбанк встановив курс долара на середу

деньги

Курс гривні оновлюив історичний мінімум щодо долара США третій день поспіль.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 8 січня 2025 року, на рівні 42,2297 грн/$. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 7 січня на рівні 42,1959 грн/$.

Офіційний курс долара НБУ на 8 січня

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 3 копійки після суттєвого зниження напередодні і становить 43,8767 грн за євро. 19 вересня він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

Читайте також: Держбюджет-2025: Кабмін прогнозує девальвацію гривні і підвищення зарплат

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2180) гривня (1550) курс (1505) НБУ (9303) обмін валюти (707)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Заможний громадянин - заможна держава
Головна мета моєї діяльності - заможний Українець. Наш вибір - економіка, зорієнтована на потреби кожного громадянина.
Бюджет держави повинен стати народною казною, а не системою забаганок народних депутатів. Бла, бла, бла...

https://program.ze2019.com/?utm_source=chatgpt.com Передвиборча програма 2019 кандидата Зеленського
показати весь коментар
07.01.2025 16:36 Відповісти
Если Украине списать международный долг, то курс будет меньше 4-х. Почему зеленский этим не воспользуется - непонятно!
показати весь коментар
07.01.2025 16:39 Відповісти
Мілованов на економічному семінарі у Трускавецькому університеті взагалі казав, що буде менше трьох.
показати весь коментар
07.01.2025 16:53 Відповісти
Звізда не розуміє чому це курс не один до одного с доларом!
Бо можна не тільки борги не віддавати, а зобов'язати усі країни світу утримувати ЗЕленську владу!!!
показати весь коментар
07.01.2025 17:58 Відповісти
трохи заїбався https://www.youtube.com/watch?v=Wk4qZVkoJ2Q&ab_channel=GALKA%28%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%29 нагадувати, але вибори хєрйогознає коли будуть. Можуть і забути.
показати весь коментар
07.01.2025 16:56 Відповісти
для кого це несподіванка?

коли працьовиті люди виїзджають, а трутні (службовці, судді, прокурори, мусора, депутати різних мастей) лишаються і навіть збільшують витрати на себе, то скільки гривні не друкуй - її реальна ціна буде падати

зе-бобік пізно зрозумів, що без бджіл меду не буде і спробував вякнути про повернення, але інший світ - не такі дурні, як він... чітко відповіли, що повернути можуть лише трутнів
показати весь коментар
08.01.2025 11:39 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 