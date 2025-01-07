Гривня оновлює історичні мінімуми третій день поспіль: Нацбанк встановив курс долара на середу
Курс гривні оновлюив історичний мінімум щодо долара США третій день поспіль.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 8 січня 2025 року, на рівні 42,2297 грн/$. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 7 січня на рівні 42,1959 грн/$.
Водночас курс гривні до євро зміцнився на 3 копійки після суттєвого зниження напередодні і становить 43,8767 грн за євро. 19 вересня він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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Головна мета моєї діяльності - заможний Українець. Наш вибір - економіка, зорієнтована на потреби кожного громадянина.
Бюджет держави повинен стати народною казною, а не системою забаганок народних депутатів. Бла, бла, бла...
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Бо можна не тільки борги не віддавати, а зобов'язати усі країни світу утримувати ЗЕленську владу!!!
коли працьовиті люди виїзджають, а трутні (службовці, судді, прокурори, мусора, депутати різних мастей) лишаються і навіть збільшують витрати на себе, то скільки гривні не друкуй - її реальна ціна буде падати
зе-бобік пізно зрозумів, що без бджіл меду не буде і спробував вякнути про повернення, але інший світ - не такі дурні, як він... чітко відповіли, що повернути можуть лише трутнів