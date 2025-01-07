Новий історичний рекорд: Резерви Нацбанку зросли до $43,8 мільярда (оновлено)
Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2025 року становили $43,79 мільярда. Це новий історичний рекорд.
За попередніми даними Національного банку України (НБУ), у грудні минулого року вони збільшилися на 9,7% (або на $3,87 млрд).
Збільшення обсягу резервів у Нацбанку пояснили значними надходженнями валюти від міжнародних партнерів, які перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.
Зокрема, на валютні рахунки уряду в Національному банку у грудні надійшло $9,46 млрд, з цієї суми:
- $4,41 млрд – макрофінансова допомога від ЄС;
- $3,94 млрд – від Світового банку, в тому числі через механізм DPL від США, Японії та Великої Британії;
- $1,09 млрд – від МВФ;
- $25,9 млн – від інших кредиторів.
Водночас уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті $132,6 млн, з яких:
- $75,2 млн – борг перед Світовим банком;
- $4,5 млн – борг перед ЄБРР;
- $52,9 млн – борг перед іншими міжнародними кредиторами.
Крім того, Україна сплатила $252 млн Міжнародному валютному фонду.
Своєю чергою Національний банк у грудні продав на валютному ринку $5,31 млрд, а викупив до резервів – лише $0,4 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в грудні становив $5,31 млрд, збільшившись майже вдвічі порівняно з листопадом.
"Зростання інтервенцій НБУ з продажу валюти минулого місяця пов'язане насамперед із традиційним сезонним чинником – активізацією бюджетних видатків та операцій бізнесу наприкінці року", – пояснили у Нацбанку.
Крім того, на розмір резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У грудні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на $92,4 млн.
У Нацбанку зауважили, що загалом упродовж 2024 року міжнародні резерви України збільшилися на 8%.
Зокрема, минулого року Україна отримала близько $42 млрд фінансової підтримки від міжнародних партнерів, а також понад $3,5 млрд завдяки розміщенню валютних ОВДП.
Водночас на виплати за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті торік спрямували $6,7 млрд, а на виплати Міжнародному валютному фонду – ще $3,4 млрд. Чисті інтервенції НБУ з продажу валюти у 2024 році становили $34,8 млрд.
Як повідомлялося, міжнародні резерви України станом на 1 грудня 2024 року становили $39,92 мільярда. У листопаді вони збільшилися на 9,1% або на $3,3 млрд.
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