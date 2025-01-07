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Новини
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Новий історичний рекорд: Резерви Нацбанку зросли до $43,8 мільярда (оновлено)

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Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2025 року становили $43,79 мільярда. Це новий історичний рекорд.

За попередніми даними Національного банку України (НБУ), у грудні минулого року вони збільшилися на 9,7% (або на $3,87 млрд).

Збільшення обсягу резервів у Нацбанку пояснили значними надходженнями валюти від міжнародних партнерів, які перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Зокрема, на валютні рахунки уряду в Національному банку у грудні надійшло $9,46 млрд, з цієї суми:

  • $4,41 млрд – макрофінансова допомога від ЄС;
  • $3,94 млрд – від Світового банку, в тому числі через механізм DPL від США, Японії та Великої Британії;
  • $1,09 млрд – від МВФ;
  • $25,9 млн – від інших кредиторів.

Водночас уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті $132,6 млн, з яких:

  • $75,2 млн – борг перед Світовим банком;
  • $4,5 млн – борг перед ЄБРР;
  • $52,9 млн – борг перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила $252 млн Міжнародному валютному фонду.

Своєю чергою Національний банк у грудні продав на валютному ринку $5,31 млрд, а викупив до резервів – лише $0,4 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в грудні становив $5,31 млрд, збільшившись майже вдвічі порівняно з листопадом.

"Зростання інтервенцій НБУ з продажу валюти минулого місяця пов'язане насамперед із традиційним сезонним чинником – активізацією бюджетних видатків та операцій бізнесу наприкінці року", – пояснили у Нацбанку.

Крім того, на розмір резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У грудні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на $92,4 млн.

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У Нацбанку зауважили, що загалом упродовж 2024 року міжнародні резерви України збільшилися на 8%.

Зокрема, минулого року Україна отримала близько $42 млрд фінансової підтримки від міжнародних партнерів, а також понад $3,5 млрд завдяки розміщенню валютних ОВДП.

Водночас на виплати за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті торік спрямували $6,7 млрд, а на виплати Міжнародному валютному фонду – ще $3,4 млрд. Чисті інтервенції НБУ з продажу валюти у 2024 році становили $34,8 млрд.

Як повідомлялося, міжнародні резерви України станом на 1 грудня 2024 року становили $39,92 мільярда. У листопаді вони збільшилися на 9,1% або на $3,3 млрд.

Автор: 

валютний резерв (195) Мінфін (2938) НБУ (9303) золотовалютний резерв (248)


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Топ коментарі
+5
Мощьно возрастаєт день ото дня процент жіров у маслі...(С)
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07.01.2025 18:48
+3
Новий історичний рекорд: Резерви Нацбанку зросли до $43,8 мільярда.
А на РЕБ для військових все ще збирають волонтери з капелюхом по колу...
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07.01.2025 18:56
+2
Рекордна допомога, це не заслуга нацбанку, так що не радійте, ще не вечер, поділять
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07.01.2025 17:18
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Рекордна допомога, це не заслуга нацбанку, так що не радійте, ще не вечер, поділять
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07.01.2025 17:18 Відповісти
То одна "свята" "людина" зайшла у резерви и вони відразу зросли
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07.01.2025 18:50 Відповісти
Краще б вони цільову фінансову допомогу пенсіонерам, знедоленим та переселенцям надавали, а не Нацбанку. Бо гроші Владі, це в прірву, а вірніше, в кишені можновладців! 🤬
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07.01.2025 17:37 Відповісти
Сказано рекордна сума, невже окрім слуг, хтось ще заслуговує, самі поділять, та поділяться
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07.01.2025 17:49 Відповісти
А долар тим часом дорожчає...
Отакий феномен...а 🤓
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07.01.2025 18:22 Відповісти
Мощьно возрастаєт день ото дня процент жіров у маслі...(С)
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07.01.2025 18:48 Відповісти
ЗЕлені хами всі довольні.
Ситі в них ***..ла.
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08.01.2025 18:49 Відповісти
Новий історичний рекорд: Резерви Нацбанку зросли до $43,8 мільярда.
А на РЕБ для військових все ще збирають волонтери з капелюхом по колу...
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07.01.2025 18:56 Відповісти
ага, "зросли"
разом з курсом $
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07.01.2025 20:15 Відповісти
Українці в 2024 купили рекордну кількість елітних авто під час війни.
Високі продажі спостерігаються у марок : BMW, Mercedes-Benz, Lexus, Land Rover та Porsche.
А на дрони та РЕБ шмугаль та зелень закликають власників велосипедів та таврій донатити!
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07.01.2025 20:19 Відповісти
на всех каналах висят просьбы военных купите машину, купите ребы, купите дроны, а тут лежат огромные гроши. Может купить на эти гроши то, что нужно военным?
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08.01.2025 13:05 Відповісти

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