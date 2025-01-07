Третина пасажирів "Укрзалізниці" торік була незадоволена її послугами. Однак це краще, ніж рік до того
Показник задоволеності пасажирами поїздками "Укрзалізницею" минулого року зріс на 4% у порівнянні з 2023 роком.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Так, 67% пасажирів залишилися задоволеними послугами "Укрзалізниці" в 2024 році.
Оцінювання рівня задоволеності послугами (NPS) пасажирських перевезень у далекому сполученні за підсумками 2024 року здійснювалося через застосунок "Укрзалізниц"і. Пасажири, які придбали квиток у застосунку, після завершення поїздки отримують push-сповіщення з проханням оцінити поїздку та, за бажанням, залишити відгук.
Найвищий рівень задоволеності поїздками у 2024 році зафіксовано серед пасажирів:
- дитячих вагонів – 94%;
- жіночих вагонів – 83%.
Позитивні враження та високі оцінки також надходять від пасажирів, які подорожують у модернізованих плацкартних вагонах.
"Отримані через застосунок та інші канали зворотного зв'язку оцінки, відгуки та звернення опрацьовуються "Укрзалізницею" для виявлення поточних проблем і подальшого покращення якості послуг та сервісів", – зазначили в "Укрзалізниці".
Наприкінці минулого року стало відомо, що "Укрзалізниця" на обраних поїздах запускає послугу повноцінних обідів. Поки що у тестовому режимі.
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