Третина пасажирів "Укрзалізниці" торік була незадоволена її послугами. Однак це краще, ніж рік до того

Показник задоволеності пасажирами поїздками "Укрзалізницею" минулого року зріс на 4% у порівнянні з 2023 роком.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Так, 67% пасажирів залишилися задоволеними послугами "Укрзалізниці" в 2024 році.

Оцінювання рівня задоволеності послугами (NPS) пасажирських перевезень у далекому сполученні за підсумками 2024 року здійснювалося через застосунок "Укрзалізниц"і. Пасажири, які придбали квиток у застосунку, після завершення поїздки отримують push-сповіщення з проханням оцінити поїздку та, за бажанням, залишити відгук.

Найвищий рівень задоволеності поїздками у 2024 році зафіксовано серед пасажирів:

дитячих вагонів – 94%;

жіночих вагонів – 83%.

Позитивні враження та високі оцінки також надходять від пасажирів, які подорожують у модернізованих плацкартних вагонах.

"Отримані через застосунок та інші канали зворотного зв'язку оцінки, відгуки та звернення опрацьовуються "Укрзалізницею" для виявлення поточних проблем і подальшого покращення якості послуг та сервісів", – зазначили в "Укрзалізниці".

Наприкінці минулого року стало відомо, що "Укрзалізниця" на обраних поїздах запускає послугу повноцінних обідів. Поки що у тестовому режимі.