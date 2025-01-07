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Країни Північної Балтії заявили про намір посилити допомогу Молдові після зупинки поставок російського газу

Країни Північної Балтії хочуть посилити допомогу Молдові після припинення поставок російського газу

Рішення російського "Газпром" щодо припинення поставок газу до Молдови спрямоване на підрив політичної та економічної стабільності в цій країні.

Про це йдеться у спільній заяві країн Північної Балтії (NB8, входять Данія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Естонія), передає Інтерфакс-Україна.

"Ми відзначаємо рішення "Газпрому" припинити постачання газу до Молдови з 1 січня 2025 року. Ці дії спрямовані на підрив політичної та економічної стабільності в Молдові", – сказано в заяві.

У Північно-Балтійській вісімці високо оцінили дії молдовської влади щодо забезпечення стабільності поставок газу та електроенергії в нинішніх умовах і заявили про наміри посилити міжнародну допомогу Молдові.

"Ми працюватимемо з Європейською Комісією та іншими ключовими партнерами, щоб бути готовими посилити міжнародну допомогу Молдові з цією метою. Нещодавні покращення інфраструктури та збільшення потужностей з передачі електроенергії значно підвищили стійкість Молдови до зовнішнього енергетичного тиску, що відображає прихильність країни до зміцнення своєї енергетичної безпеки", – також зазначається в документі.

Молдова і російський газ

Як повідомлялося, з 1 січня російський "Газпром" зупинив постачання газу за контрактом з компанією Moldovagaz, який в останні роки отримували споживачі на території невизнаного Придністров'я.

Відтак, розташована у регіоні Молдовська ДРЕС перейшла на спалювання вугілля і суттєво знизила генерацію, а у Придністров'ї відключили газ у котельнях, приватному секторі і багатоквартирних будинках з автономним опаленням. Також мешканці регіону залишилися без централізованого опалення і гарячого водопостачання.

Найбільші енергетичні компанії Молдови – Moldovagaz та Energocom – надіслали владі невизнаного Придністров'я пропозицію допомогти з організацією закупівель газу на ринкових умовах у Європі для забезпечення мешканців лівого берега Дністра. Проте у Придністров’ї відмовились від допомоги Молдови і розраховують, що російський "Газпром" відновить поставки газу.

Молдовська ДРЕС забезпечувала до 90% споживання електроенергії у Молдові. Після того, як ця електростанція припинила поставляти електроенергію, Молдова почала купувати її у Румунії та в інших країнах.

Із 16 грудня у Молдові на 60 днів запроваджено надзвичайний стан в енергетичному секторі. У країні обмежили споживання електроенергії: у години-пік не працюватимуть деякі підприємства, заборонять користуватися ліфтами, відключать світло у вітринах та архітектурну підсвітку.

Автор: 

газ (7943) Газпром (2555) Молдова (582) росія (14244)


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