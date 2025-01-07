Країни Північної Балтії заявили про намір посилити допомогу Молдові після зупинки поставок російського газу

Рішення російського "Газпром" щодо припинення поставок газу до Молдови спрямоване на підрив політичної та економічної стабільності в цій країні.

Про це йдеться у спільній заяві країн Північної Балтії (NB8, входять Данія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Естонія), передає Інтерфакс-Україна.

"Ми відзначаємо рішення "Газпрому" припинити постачання газу до Молдови з 1 січня 2025 року. Ці дії спрямовані на підрив політичної та економічної стабільності в Молдові", – сказано в заяві.

У Північно-Балтійській вісімці високо оцінили дії молдовської влади щодо забезпечення стабільності поставок газу та електроенергії в нинішніх умовах і заявили про наміри посилити міжнародну допомогу Молдові.

"Ми працюватимемо з Європейською Комісією та іншими ключовими партнерами, щоб бути готовими посилити міжнародну допомогу Молдові з цією метою. Нещодавні покращення інфраструктури та збільшення потужностей з передачі електроенергії значно підвищили стійкість Молдови до зовнішнього енергетичного тиску, що відображає прихильність країни до зміцнення своєї енергетичної безпеки", – також зазначається в документі.

Молдова і російський газ

Як повідомлялося, з 1 січня російський "Газпром" зупинив постачання газу за контрактом з компанією Moldovagaz, який в останні роки отримували споживачі на території невизнаного Придністров'я.

Відтак, розташована у регіоні Молдовська ДРЕС перейшла на спалювання вугілля і суттєво знизила генерацію, а у Придністров'ї відключили газ у котельнях, приватному секторі і багатоквартирних будинках з автономним опаленням. Також мешканці регіону залишилися без централізованого опалення і гарячого водопостачання.

Найбільші енергетичні компанії Молдови – Moldovagaz та Energocom – надіслали владі невизнаного Придністров'я пропозицію допомогти з організацією закупівель газу на ринкових умовах у Європі для забезпечення мешканців лівого берега Дністра. Проте у Придністров’ї відмовились від допомоги Молдови і розраховують, що російський "Газпром" відновить поставки газу.

Молдовська ДРЕС забезпечувала до 90% споживання електроенергії у Молдові. Після того, як ця електростанція припинила поставляти електроенергію, Молдова почала купувати її у Румунії та в інших країнах.

Із 16 грудня у Молдові на 60 днів запроваджено надзвичайний стан в енергетичному секторі. У країні обмежили споживання електроенергії: у години-пік не працюватимуть деякі підприємства, заборонять користуватися ліфтами, відключать світло у вітринах та архітектурну підсвітку.