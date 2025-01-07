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Новини
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"Виконання планів із щомісячним підвищенням показників": Новий голова Податкової поставив підлеглим перше завдання

Руслан Кравченко

Ключовою метою роботи керівників регіональних підрозділів Державної податкової служби має стати щомісячне підвищення показників зі збору податків.

Про це голова Податкової служби Руслан Кравченко повідомив на своїй сторінці у Facebook за підсумками першої наради із керівниками регіональних підрозділів

"Провів першу нараду з регіональними керівниками, визначивши ключові завдання служби. Головний пріоритет – прозорість роботи та підтримка відповідального бізнесу. Виконання планів із щомісячним підвищенням показників та наповнення бюджету має стати ключовою метою. Саме це буде визначальним при оцінці роботи кожного регіонального керівника і ухваленні кадрових рішень. Інших критеріїв немає і не буде", – написав новий керівник Податкової.

Серед інших важливих завдань податківців він назвав припинення безпідставного віднесення суб’єктів господарювання до ризикових та безпідставне блокування податкових накладних.

"Розумію, що система працює недосконало, тому разом маємо виправити цю ситуацію. Особлива увага має бути приділена комісіям, які ухвалюють рішення про розблокування чи виведення з ризиків. Чую скарги бізнесу, що вимагають якісь відкати, відсотки за розблокування. Тут маємо разом навести лад", – зазначив Кравченко.

Він додав, що працівники податкової мають не лише пояснювати причини блокування податкових накладних, але й допомагати бізнесу уникати помилок.

Руслан Кравченко

Як повідомлялося, 31 грудня 2024 року Кабмін призначив новим головою Державної податкової служби Руслана Кравченка. З квітня 2023 року Кравченко очолював Київську обласну держадміністрацію, до цього він працював в органах прокуратури.

Автор: 

податки (2438) Державна податкова служба (366) Кравченко Руслан (13)


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Топ коментарі
+28
Радянщиною засмерділо
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07.01.2025 20:33
+25
"Пятілєтку за трі года!"
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07.01.2025 20:30
+20
Ще подумай про "пєрєходящєє знамя", та вимпел "пєрєдовік капсорєвнованія" на робочому місці.
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07.01.2025 20:30
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"Пятілєтку за трі года!"
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07.01.2025 20:30 Відповісти
Нагадує як при совку контролери ловили "зайців" в громадському транспорті. Теж був план по зайцях.)
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07.01.2025 20:48 Відповісти
Ще подумай про "пєрєходящєє знамя", та вимпел "пєрєдовік капсорєвнованія" на робочому місці.
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07.01.2025 20:30 Відповісти
З квітня 2023 року Кравченко очолював Київську обласну держадміністрацію. Перед цим, з березня 2021 року, він очолював Бучанську окружну прокуратуру Київської області.

Прощавай бізнес в Україні!
Прийшов "фахівець" задатками "всіх порву"!
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07.01.2025 20:30 Відповісти
мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі
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07.01.2025 20:31 Відповісти
а підараси не на хімії в Черкасах, а в податковій
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08.01.2025 12:23 Відповісти
Виконати і перевиконати план - це ж було вже за часів компартії і радянського союзу.
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07.01.2025 20:31 Відповісти
а план хто поставим тому "новому" гетЬ манцЄв ?
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07.01.2025 20:33 Відповісти
Радянщиною засмерділо
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07.01.2025 20:33 Відповісти
вона нікуди і не зникала та радянщина, більше 30-и років Незалежності так і не викорінили срср, навіть паспорти радянські ходили 20 років після розпаду срср, держава не хотіла щось міняти бо так краще жити - сидіти, красти і нічого не робити
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08.01.2025 09:10 Відповісти
"Виконання планів із щомісячним підвищенням показників та наповнення бюджету має стати ключовою метою." Джерело: https://biz.censor.net/n3529018

Хана ФОПам, малому та середньому бізнесу. Слава Гетьманцеву, падлі!
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07.01.2025 20:44 Відповісти
Реалізація падає, витрати ростуть, а показники повинні зростати!?
Хай він або хрестик знімить, або труси одягне!
Два приплода, три удоя, шість урожаїв...
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07.01.2025 20:48 Відповісти
Схоже дрібному бізнесу буде капець...задовбуть перевірками...
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07.01.2025 21:01 Відповісти
Йому вже давно капець.
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07.01.2025 21:07 Відповісти
Виходячи з досвіду, гайки по планах надходжень закрутять щільніше. От було б добре, щоб їх ще нещадно жарили за кожний програний у суді позов з приводу неправомірних нарахувань чи блокування накладних.
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07.01.2025 21:05 Відповісти
Коли податківці говорять про підвищення, то вони мають на увазі свою кишеню.
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07.01.2025 21:06 Відповісти
Щоб худоба меньше їла та давала більше молока,треба частіше доїти та меньше кормити©
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07.01.2025 21:08 Відповісти
Ця гниль робитт усе щоб зруйнувати країну
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07.01.2025 21:08 Відповісти
хто там ще свій ФОП не закрив - часу не залишилось, вже
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07.01.2025 21:15 Відповісти
і побігли митарі по містам і селам...
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07.01.2025 21:18 Відповісти
Дагонім і пєрєгонім самі сєбя!
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07.01.2025 22:14 Відповісти
Вчора ФОПів душили-душили , душили-душили ... і сьогодні , і завтра будем душити .
Хай живе План Стійкості Зеленського !
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07.01.2025 23:57 Відповісти
Почав кар'єру слідчим в Криму і на Донбасі. В 2014-му навоював УБД на посаді прокурора. І т.д. і т.д. Цікаво кому він завдячує за такий стрімкий кар'єрний зліт.
"У 2014-2015 роках брав безпосередню участь в антитерористичній операції при виконанні службових обов'язків на посаді прокурора 33-ї військової прокуратури Південного регіону України (м. Дебальцеве, м. Артемівськ - з 2016 року Бахмут). Отримав статус учасника бойових дій."
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08.01.2025 01:17 Відповісти
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08.01.2025 01:44 Відповісти
Все по плану , все по плану , потрібно с..ать по кілограму , а хто навале цілий пуд тому премію дадуть . ( СРСР . Л.І. Брежнєв)
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08.01.2025 05:18 Відповісти
Колишній прокурор, не інвалід часом? Чому пішов з органів прокуратури, не знаєте?
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08.01.2025 08:46 Відповісти
всі розуміють, що на такі посади без корупційних зв'язків не призначають
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08.01.2025 08:49 Відповісти
місця купуються, це теж всі розуміють.
Ці кравченки, перш за все, дбають про "відбити бабки"...
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08.01.2025 12:15 Відповісти
На гусаках майже і пір'я не залишилось...а цим покидькам все мало
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08.01.2025 11:15 Відповісти
система его пережует и выплюнет..
а тем временем начинается вал закрытий ФОПов...
и как обычно в районах сократили персонал по самые "не хочу", а в обл.управлениях радостно рапортуют об очередных достижениях!
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08.01.2025 11:45 Відповісти
Чую скарги бізнесу, що вимагають якісь відкати, відсотки за розблокування. Тут маємо разом навести лад", - зазначив Кравченко. Джерело: https://biz.censor.net/n3529018
Я так розумію, "лад" тут теж означає "щомісячне підвищення показників"?
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08.01.2025 12:13 Відповісти
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08.01.2025 12:31 Відповісти
Смішно - про "якісь відкати" воно "не чуло"...
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08.01.2025 15:33 Відповісти
"Виконання планів із щомісячним підвищенням показників та наповнення бюджету має стати ключовою метою"

Якось не зрозуміло, що за плани та показники
Якщо є закон, та податкова виконує закон - то потрібно зібрати 100% належних податків
Якщо збирає наприклад 80%, та план підняти до 90% - то виходить, що податкова не виконує закон
Якщо хоче збирати 120%, щоб виконати план, то також порушує закон
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08.01.2025 17:40 Відповісти
я вже писав, але це актуально завжди!
жодний справжній притомний українець, не піде служити у зе!шоблу!
по кожній істоті, що паразитувала на українцях, під час війни, повинно бути проведене ретельне розслідування і неминуче покарання. і це не умовний строк, а пожиттєве!
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08.01.2025 17:42 Відповісти
Ідіот з ініціативою!
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08.01.2025 18:01 Відповісти

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