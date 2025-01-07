"Виконання планів із щомісячним підвищенням показників": Новий голова Податкової поставив підлеглим перше завдання
Ключовою метою роботи керівників регіональних підрозділів Державної податкової служби має стати щомісячне підвищення показників зі збору податків.
Про це голова Податкової служби Руслан Кравченко повідомив на своїй сторінці у Facebook за підсумками першої наради із керівниками регіональних підрозділів
"Провів першу нараду з регіональними керівниками, визначивши ключові завдання служби. Головний пріоритет – прозорість роботи та підтримка відповідального бізнесу. Виконання планів із щомісячним підвищенням показників та наповнення бюджету має стати ключовою метою. Саме це буде визначальним при оцінці роботи кожного регіонального керівника і ухваленні кадрових рішень. Інших критеріїв немає і не буде", – написав новий керівник Податкової.
Серед інших важливих завдань податківців він назвав припинення безпідставного віднесення суб’єктів господарювання до ризикових та безпідставне блокування податкових накладних.
"Розумію, що система працює недосконало, тому разом маємо виправити цю ситуацію. Особлива увага має бути приділена комісіям, які ухвалюють рішення про розблокування чи виведення з ризиків. Чую скарги бізнесу, що вимагають якісь відкати, відсотки за розблокування. Тут маємо разом навести лад", – зазначив Кравченко.
Він додав, що працівники податкової мають не лише пояснювати причини блокування податкових накладних, але й допомагати бізнесу уникати помилок.
Як повідомлялося, 31 грудня 2024 року Кабмін призначив новим головою Державної податкової служби Руслана Кравченка. З квітня 2023 року Кравченко очолював Київську обласну держадміністрацію, до цього він працював в органах прокуратури.
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"У 2014-2015 роках брав безпосередню участь в антитерористичній операції при виконанні службових обов'язків на посаді прокурора 33-ї військової прокуратури Південного регіону України (м. Дебальцеве, м. Артемівськ - з 2016 року Бахмут). Отримав статус учасника бойових дій."
Ці кравченки, перш за все, дбають про "відбити бабки"...
а тем временем начинается вал закрытий ФОПов...
и как обычно в районах сократили персонал по самые "не хочу", а в обл.управлениях радостно рапортуют об очередных достижениях!
Я так розумію, "лад" тут теж означає "щомісячне підвищення показників"?
Якось не зрозуміло, що за плани та показники
Якщо є закон, та податкова виконує закон - то потрібно зібрати 100% належних податків
Якщо збирає наприклад 80%, та план підняти до 90% - то виходить, що податкова не виконує закон
Якщо хоче збирати 120%, щоб виконати план, то також порушує закон
жодний справжній притомний українець, не піде служити у зе!шоблу!
по кожній істоті, що паразитувала на українцях, під час війни, повинно бути проведене ретельне розслідування і неминуче покарання. і це не умовний строк, а пожиттєве!