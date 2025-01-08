США конфіскували розкішні квартири російського олігарха на $1,8 мільйона

Міністерство юстиції США постановило конфіскувати у Маямі нерухомість, яка належить російському олігарху Віктору Перевалову, за порушення санкцій проти РФ.

Про це повідомили в американському Мін'юсті, передає Укрінформ.

"Міністерство юстиції оголосило, що відповідно до заочного рішення суду та остаточного розпорядження про конфіскацію, винесеного 7 січня, воно забезпечило конфіскацію двох розкішних квартир у Маямі, які обслуговувалися та здавались в оренду в порушення санкцій США проти росіянина Віктора Перевалова", – зауважили у відомстві.

Конфіскована власність має загальну вартість приблизно $1,8 млн.

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Зазначається, що 26 січня 2018 року Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадив санкції проти російського олігарха Віктора Перевалова та інших у відповідь на російське вторгнення в Крим.

Він є співзасновником російської будівельної компанії "ВАД", яка займалася будівництвом траси "Таврида" в тимчасово окупованому Росією Криму.

Як повідомлялося, у грудні стало відомо, що США та інші країни готують санкції проти компанії "Нафтова індустрія Сербії" (NIS), оскільки вона контролюється Росією.