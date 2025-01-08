БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
135 0

Митники торік виявили порушень на понад 18 мільярдів. Це вдвічі більше, ніж роком раніше

Митники торік виявили порушень на понад 18 мільярдів. Це вдвічі більше, ніж роком раніше

Упродовж 2024 року митниці Державної митної служби виявили 9 409 порушень митних правил на суму 18 млрд грн.

Вартісний показник збільшився удвічі порівняно з аналогічним періодом 2023 року, повідомили у ДМС.

Зазначається, що у 3 095 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму 567 млн грн. Зокрема:

  • промислових товарів на суму 406 млн грн;
  • транспортних засобів на суму понад 84 млн грн;
  • продовольчих товарів на суму понад 70 млн грн;
  • валюти на суму 7 млн грн.

Водночас у 2 680 справах про порушення митних правил, у тому числі заведених у попередніх періодах, митницями застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 86 млн грн, з яких стягнуто до бюджету 79 млн грн.

На розгляд до суду митницями передано 5 306 справ про порушення митних правил на суму понад 18 млрд грн. За результатами розгляду справ судами, у тому числі заведених у попередні періоди, накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму понад 3,8 млрд грн.

Як повідомлялося, у 2023 році Державна митна служба виявила порушень митних правил на суму 8,9 млрд грн. Порівняно з 2022 роком вартісний показник збільшився у три рази.

Автор: 

митниця (817) митний контроль (194) Державна митна служба (473)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 