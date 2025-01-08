У Раді зареєстрували законопроєкт про заборону транзиту російської нафти. В уряді Угорщини відреагували (оновлено)

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №12380, який забороняє транзит російських нафти та газу територією України під час воєнного стану.

Ініціаторами законопроєкту стали 18 народних депутатів "Європейської солідарності", свідчать дані на сайті парламенту.

Тексту законопроєкту поки немає. Він тільки пройшов реєстрацію, і ще не потрапив на розгляд профільного комітету.

Наразі, Україна транспортує російську нафту нафтопроводом "Дружба" на територію ЄС. Чинний контракт діє до кінця 2029 року.

Своєю чергою міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що припинення транзиту російської нафти суперечитиме зобов'язанням України в рамках євроінтеграції.

За його словами, Україна уклала угоду про асоціацію з ЄС і зобовʼязана "робити внесок в енергетичну безпеку ЄС шляхом надання транспортних маршрутів".

"Тому закриття газових чи нафтових маршрутів є неприйнятним і суперечить очікуванням, пов'язаним з інтеграцією до ЄС", – цитує заяву Сійярто видання Європейська правда.

Він також натякнув, що у такому випадку Угорщина може заблокувати інтеграцію України до ЄС.

"Реальність полягає в тому, що в ЄС країни-члени колективно і одноголосно ухвалюють рішення про прийняття нових членів. Іншими словами, кожна країна-член повинна проголосувати "за", – нагадав Сійярто.

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Як повідомлялося, з 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу з огляду на закінченням терміну дії транзитної угоди з 1 січня 2025 року.

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна не продовжуватиме транзит російського газу, навіть якщо йтиметься про транспортування газу, який формально належить "іншій країні", яка отримуватиме газ від РФ.