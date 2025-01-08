Ціни на автогаз у мережах АЗС зросли через підвищення ставки акцизу

Вартість автогазу в Україні на тлі підвищення з 1 січня 2025 року ставки акцизу здорожчав у роздробі у середньому на 65 копійок – до 36,03 грн/л.

Про це пише галузеве видання enkorr із посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи "А-95"

Найбільше у середньому – на 1,3 грн, до 37,99 грн/л – здорожчало пальне на станціях KLO, тим самим досягнувши рівня цін преміальних мереж. Останні – ОККО, WOG і SOCAR – збільшили вартість ресурсу на 1 грн.

Такий же приріст і у мереж BVS, Mango, "Авантаж 7", "Олас" і "Катрал". Трохи більш як 1,2 грн додали в UPG. У решти – в середньому 20-90 копійок.

Найнижча ціна на газ – 32,29 грн/л – у "БРСМ-Нафта" в Миколаївській області ( + 10 копійок до 31 грудня). Слідом іде Marshal у Житомирській з вартістю 32,39 грн/л (+1 грн з початку року).

Основною причиною підвищення цін є зростання акцизних ставок із 1 січня, яке номінально додає 1,3 грн/л.

Додатковими чинниками лишаються збільшення цін у зарубіжних постачальників.

Як повідомлялося, 2 вересня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає підвищення ставок акцизного податку на пальне до європейського рівня до 1 січня 2028 року.

Детальніше читайте в колонці "Підвищення акцизів на пальне. Що буде із цінами?".