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Ціни на автогаз у мережах АЗС зросли через підвищення ставки акцизу

Ціни на автогаз у мережах АЗС зросли на тлі підвищення ставки акцизу

Вартість автогазу в Україні на тлі підвищення з 1 січня 2025 року ставки акцизу здорожчав у роздробі у середньому на 65 копійок – до 36,03 грн/л.

Про це пише галузеве видання enkorr із посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи "А-95"

Найбільше у середньому – на 1,3 грн, до 37,99 грн/л – здорожчало пальне на станціях KLO, тим самим досягнувши рівня цін преміальних мереж. Останні – ОККО, WOG і SOCAR – збільшили вартість ресурсу на 1 грн.

Такий же приріст і у мереж BVS, Mango, "Авантаж 7", "Олас" і "Катрал". Трохи більш як 1,2 грн додали в UPG. У решти – в середньому 20-90 копійок.

Найнижча ціна на газ – 32,29 грн/л – у "БРСМ-Нафта" в Миколаївській області ( + 10 копійок до 31 грудня). Слідом іде Marshal у Житомирській з вартістю 32,39 грн/л (+1 грн з початку року).

Основною причиною підвищення цін є зростання акцизних ставок із 1 січня, яке номінально додає 1,3 грн/л.

Додатковими чинниками лишаються збільшення цін у зарубіжних постачальників.

Як повідомлялося, 2 вересня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає підвищення ставок акцизного податку на пальне до європейського рівня до 1 січня 2028 року.

Детальніше читайте в колонці "Підвищення акцизів на пальне. Що буде із цінами?".

Автор: 

авто (4136) АЗС (1591) ціни (3479) скраплений газ (1143)


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зелені покидьки всю країну мають за дебілів..ціна газу в польші середня на зараз 2,87 злотих..тоб то 29.49 грн....що ще можна тут сказати....***"ни....
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08.01.2025 12:55 Відповісти
Так то же Польша, можно сказать нищеброды, там средняя з/п учителя всего 1000 долларов...
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09.01.2025 09:50 Відповісти
32.29?!!! Я такую цену на газ не помню, когда видел.самый дешевый барс 34.64.самый дорогой вог и окко. Со скидкой в 2.50 цена за литр 35.58. Спасибо за нашу счастливую старость
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08.01.2025 13:35 Відповісти
хуже не будет (с)
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08.01.2025 14:28 Відповісти
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08.01.2025 18:21 Відповісти
Ми готові платити і по 100 грн за газ, аби він був не російський
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08.01.2025 23:02 Відповісти

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