Продажі державних активів через "Prozorro.Продажі" торік принесли до бюджету 20 мільярдів

У системі Prozorro.Продажі в 2024 році відбулося понад 24 тис. успішних торгів, які принесли організаторам майже 19,7 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що під час аукціонів вартість публічних активів у середньому зростала в понад 1,5 раза.

Найбільше коштів принесли приватизаційні онлайн-аукціони. За підсумками торгів з великої та малої приватизації до бюджетів різних рівнів надійшло майже 6,5 млрд грн та понад 4 млрд грн відповідно.

Серед об’єктів успішної великої приватизації у Мінекономіки згадали готель "Україна", "Об'єднану гірничо-хімічну компанію" та підсанкційний завод "Аерок".

Водночас продаж активів у процедурі банкрутства приніс понад 2,6 млрд грн. Серед п’ятірки ринків з найбільшою кількістю залучених коштів також земельні торги – понад 2,1 млрд грн – та спецдозволи на користування надрами – понад 1,6 млрд.

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Як наголосив СЕО Прозорро.Продажі Сергій Бут, у 2024 році за публічні активи змагалася рекордна кількість учасників – майже 30 тисяч. Також зафіксовано найбільшу кількість організаторів – майже 3,8 тис.

Найдорожчим лотом року стала ОГХК. За підсумками торгів бюджет отримав майже 3,9 млрд грн. Найактивніше торік учасники конкурували за 100 невручених посилок "Укрпошти" – 115 учасників збільшили вартість лота більш ніж у 130 разів.

Також очікується надходження ще понад 3 млрд грн від майже 2,3 тисячі аукціонів, які перебувають на етапі підписання угод.

Як повідомлялося, на початку грудня аукціонна комісія Фонду державного майна визначила стартову ціну приватизації 100% акцій державного акціонерго товариства "Будівельна компанія "Укрбуд".