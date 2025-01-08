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Німецька Knauf будує в Україні новий завод з виробництва будматеріалів

Німецька Knauf будує в Україні новий завод з виробництва будматеріалів

Німецька компанія Knauf починає будівництво в Україні нового заводу з виробництва гіпсокартону та сухих будівельних сумішей.

Про це повідомив заступник голови Верховної Ради з питань економічної політики Дмитро Кисилевський у Facebook.

За його словами, нове підприємство буде розташоване у містечку Борщів на Тернопільщині. Проєктні потужності нового виробництва становитимуть 30 млн кв.м гіпсокартону та 320 тисяч тонн сухих сумішей.

Інвестиції у цей проєкт складуть 150 мільйонів євро.

Перший завод Knauf розташований у Києві і сьогодні працює на повну потужність. Потужність київського виробництва становить близько 25 млн кв. м гіпсокартону та 200 тисяч тонн сухих сумішей.

"Цього наразі вистачає на задоволення внутрішнього попиту українського ринку. Але після війни попит зросте в рази. Саме тому новий завод у Борщові – інвестиція з вірою у перемогу", – зазначив нардеп.

Як повідомлялося, у квітні 2024 року німецький виробник будматеріалів Knauf оголосив про плани піти з Росії та передати російський бізнес місцевому менеджменту.

Автор: 

Німеччина (1883) завод (740)


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08.01.2025 14:04 Відповісти

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