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Новини
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Критерієм ефективності нового керівництва Податкової стане боротьба зі схемами на ринку пального, – експерт

азс,пальне

Одним із показників ефективності роботи нового керівництва Державної податкової служби (ДПС) має стати боротьба з ухиленням від сплати податків на паливному ринку.

Про це директор консалтингового агентства "А-95" Сергій Куюн написав у своїй колонці для БізнесЦензора.

Він зауважив, що вже за кілька днів після призначення керівником ДПС Руслана Кравченка правоохоронці завдяки співпраці з ним викрили податківця-хабарника.

"Суто процесуально провернути таку операцію за 2-3 дні було неможливо, отже це скоріше треба сприймати як сигнал – у нового голови є потужна підтримка від ОП. Будемо сподіватись, що це сприятиме підвищенню ефективності роботи ДПС. А роботи там вистачить на всіх", – зауважив експерт.

За словами Куюна, попередньому керівництву ДПС вдалося досягти певних позитивних результатів у напрямку детінізації ринку пального.

Так, сплата операційних податків (ПДВ, податку на прибуток, ПДФО та ЄСВ) 50 найбільшими мережами за дев’ять місяців 2024 року збільшилась у півтора рази, порівняно із аналогічним періодом 2023 року, – з 6,3 до 9,3 млрд грн.

Сплата податків найбільшими мережами АЗС

Втім, за його словами, потенціал збільшення сплати податків і детінізації ринку пального залишається великим.

"Особлива увага на аутсайдерів "податкових" рейтингів – БРСМ, МОТТО, VST, Avantage 7. За нашими розрахунками, перша з названих мереж недоплачує щомісяця мінімум 100 млн грн податків. І так триває вже мінімум протягом трьох років, скільки триває повномасштабна війна", – наголосив Куюн.

Сплата податків найбільшими мережами АЗС

Він зауважив, що у деяких гравців паливного ринку знаходяться кошти на придбання нових активів, але обсяги сплачених ними податків залишаються порівняно низькими.

"Дійшло до абсурду: на тлі величезних сум несплати податків та ж БРСМ купує газовидобувні компанії та будує нові автозаправні комплекси. Активно купує активи й "Паралель", яка за рік збільшила мережу з 20 до 120 АЗС, придбавши МОТТО, "Прайм" та ще кілька АЗС. На жаль, податкові показники останніх через зміну власника не покращились", – констатував експерт.

Він також назвав окремим викликом для нового керівника ДПС наведення ладу зі сплатою податку на прибуток (ПнП), адже до останнього часу 80% найбільших мереж майже не декларували прибутку.

"В грудні запрацював закон про авансову сплату ПнП, тепер АЗС мають сплачувати фіксовану ставку незалежно від їхнього бухгалтерського результату. Є відчуття, що й тут деякі розумники, особливо нелегальні паливні бочки, спробують знов погратися. Отже, задач багато і від їх вирішення залежить, як буде наповнюватись державний бюджет – єдине джерело фінансування оборони України", – додав експерт.

Як повідомлялося, 31 грудня 2024 року Кабмін призначив новим головою Державної податкової служби Руслана Кравченка. З квітня 2023 року Кравченко очолював Київську обласну держадміністрацію, до цього він працював в органах прокуратури.

Автор: 

АЗС (1591) податки (2438) Державна податкова служба (366) Новини компаній (3369) Кравченко Руслан (13) Сергій Куюн (15)


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Топ коментарі
+4
Якщо в країні виготовляється одна сокира, то скільки не обкладай її податками разом з заплатами податкової, то дві не виросте. Ющенко ліквідував податкову і розорив податкових пацанів. Економіка не постраждала.
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08.01.2025 14:41
+3
Як боротися з тим, що самі створюють?
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08.01.2025 14:43
+3
тобто, і всіх інших напрямках, все зашибісь.
залишилось тільки ринок пального владнати?
що, не хочуть дань заносити?
зовсім ******.
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08.01.2025 15:38
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Якщо в країні виготовляється одна сокира, то скільки не обкладай її податками разом з заплатами податкової, то дві не виросте. Ющенко ліквідував податкову і розорив податкових пацанів. Економіка не постраждала.
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08.01.2025 14:41 Відповісти
Як боротися з тим, що самі створюють?
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08.01.2025 14:43 Відповісти
А що з попереднім керівництвом податкової? Проворовався?
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08.01.2025 14:45 Відповісти
треба шукати в радниках у умерова, чи в послах у сибіги.
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08.01.2025 15:39 Відповісти
Має піти на підвищення !
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08.01.2025 17:08 Відповісти
тобто, і всіх інших напрямках, все зашибісь.
залишилось тільки ринок пального владнати?
що, не хочуть дань заносити?
зовсім ******.
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08.01.2025 15:38 Відповісти
Боротьба за потоки к свої керманич. Як завжди.
У люлі була "контрабанда стоп"...
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08.01.2025 15:40 Відповісти
Наївно і смішно. Усі, без винятку, вищі керівники призначаються ВЖЕ з встановленим планом занесення валіз з баблом на Банкову. А узяти ці валізи з баблом можна тільки зі схем. Так що "нове керівництво" буде ретельно оберігати і розвивати ті схеми - бо це й є головна суть діяльності зелених ворюг.
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08.01.2025 15:40 Відповісти
Тобто полізуть на дунайські острови, де міксують румунське паливо зі сміттям ?
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08.01.2025 15:41 Відповісти
.....стане боротьба зі схемам.... Я так розумію що стари схеми треба пристосувати під нове керівництво
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08.01.2025 15:50 Відповісти
Це вони і мали на увазі!
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08.01.2025 17:06 Відповісти

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