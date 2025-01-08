Критерієм ефективності нового керівництва Податкової стане боротьба зі схемами на ринку пального, – експерт

Одним із показників ефективності роботи нового керівництва Державної податкової служби (ДПС) має стати боротьба з ухиленням від сплати податків на паливному ринку.

Про це директор консалтингового агентства "А-95" Сергій Куюн написав у своїй колонці для БізнесЦензора.

Він зауважив, що вже за кілька днів після призначення керівником ДПС Руслана Кравченка правоохоронці завдяки співпраці з ним викрили податківця-хабарника.

"Суто процесуально провернути таку операцію за 2-3 дні було неможливо, отже це скоріше треба сприймати як сигнал – у нового голови є потужна підтримка від ОП. Будемо сподіватись, що це сприятиме підвищенню ефективності роботи ДПС. А роботи там вистачить на всіх", – зауважив експерт.

За словами Куюна, попередньому керівництву ДПС вдалося досягти певних позитивних результатів у напрямку детінізації ринку пального.

Так, сплата операційних податків (ПДВ, податку на прибуток, ПДФО та ЄСВ) 50 найбільшими мережами за дев’ять місяців 2024 року збільшилась у півтора рази, порівняно із аналогічним періодом 2023 року, – з 6,3 до 9,3 млрд грн.

Втім, за його словами, потенціал збільшення сплати податків і детінізації ринку пального залишається великим.

"Особлива увага на аутсайдерів "податкових" рейтингів – БРСМ, МОТТО, VST, Avantage 7. За нашими розрахунками, перша з названих мереж недоплачує щомісяця мінімум 100 млн грн податків. І так триває вже мінімум протягом трьох років, скільки триває повномасштабна війна", – наголосив Куюн.

Він зауважив, що у деяких гравців паливного ринку знаходяться кошти на придбання нових активів, але обсяги сплачених ними податків залишаються порівняно низькими.

"Дійшло до абсурду: на тлі величезних сум несплати податків та ж БРСМ купує газовидобувні компанії та будує нові автозаправні комплекси. Активно купує активи й "Паралель", яка за рік збільшила мережу з 20 до 120 АЗС, придбавши МОТТО, "Прайм" та ще кілька АЗС. На жаль, податкові показники останніх через зміну власника не покращились", – констатував експерт.

Він також назвав окремим викликом для нового керівника ДПС наведення ладу зі сплатою податку на прибуток (ПнП), адже до останнього часу 80% найбільших мереж майже не декларували прибутку.

"В грудні запрацював закон про авансову сплату ПнП, тепер АЗС мають сплачувати фіксовану ставку незалежно від їхнього бухгалтерського результату. Є відчуття, що й тут деякі розумники, особливо нелегальні паливні бочки, спробують знов погратися. Отже, задач багато і від їх вирішення залежить, як буде наповнюватись державний бюджет – єдине джерело фінансування оборони України", – додав експерт.

Як повідомлялося, 31 грудня 2024 року Кабмін призначив новим головою Державної податкової служби Руслана Кравченка. З квітня 2023 року Кравченко очолював Київську обласну держадміністрацію, до цього він працював в органах прокуратури.