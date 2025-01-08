Експорт нафти з Росії морем обвалився до мінімуму за 16 місяців, – Bloomberg

Морський експорт російської сирої нафти скоротився до найнижчого рівня з серпня 2023 року, впавши на 540 тисяч барелів на день від жовтневого піку.

Про це свідчать підрахунки Bloomberg, передає українська редакція Forbes.

Зменшення постачань за останні 2,5 місяці особливо значно відобразилося на портах західної частини Росії, зокрема через скорочення вантажів з Усть-Луги, починаючи з середини грудня.

За чотири тижні до 5 січня обсяги перевалки нафти через цей порт знизились на 25% порівняно з кінцем жовтня. В останні десять днів грудня було скасовано щонайменше п’ять вантажів, згідно з даними про судноплавство. Падіння триває й у січні: лише п’ять відвантажень за перші десять днів цього місяця – це половина від рівня попереднього місяця.

За словами експертів, однією з причин зниження експорту може бути збільшення обсягів переробки на нафтових заводах Росії, що обмежило доступний обсяг для відправок за кордон.

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Водночас інцидент на насосній станції на трубопроводі до Усть-Луги або недавня атака українського безпілотника на порт не виявилися достатньо серйозними, щоб пояснити цей спад.

Частина нафти могла бути перенаправлена до порту Козьміно, де у грудні зафіксовано рекордні поставки 993 тис. барелів на день. Очікувалося, що порт отримає додаткові обсяги через залізничну станцію Грузова, збільшивши потоки на 7 млн тонн на рік. Офіційні дані показують, що у грудні видобуток нафти в Росії трохи не досяг цільового рівня ОПЕК+ – 8,971 млн барелів на день.

Нафта і газ складають до половини бюджету РФ, фінансуючи її військову агресію. У 2023 році Кремль заробив близько $100 млрд на енергетичних експортних поставках, що залишаються головним джерелом коштів для війни.

Як повідомлялося, один із найбільших портових операторів Китаю – Shandong Port Group – заборонив танкерам, які перебувають під санкціями США, заходити в порти провінції Шаньдун, де розташовано багато незалежних нафтопереробних підприємств, які є найбільшими імпортерами нафти з підсанкційних країн.